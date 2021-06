Фестивал Music Daze - ден първи: От Париж с любов СНИМКИ

11 юни е специален ден за Пловдив по няколко причини. Не, не е заради старта на Евро 2020 или заради това, че е петък. Заради музиката и усещането, че си жив.

Това стана благодарение на музикалния тридневен фестивал в Пловдив "Music Daze", който започна в днешния следобед. Въобще не е случайно, че става въпрос за първия въобще летен фестивал в България след пандемията, и то точно в града под тепетата, точно под зоркия поглед на Альоша.







Определено пловдивчани жадуваха за това и то толкова силно, че още при първата нота изригнаха от удоволствие, отвориха душите си и се отнесоха там горе - чисто буквално на върха на Бунарджика и чисто поетично - към пиршеството на дълго колекционираните емоции.





Ден първи от фестивала "Music Daze" даде силна заявка, че именно в Пловдив си заслужава да организира подобно събитие, че именно тук са най-големите меломани, че именно тук трябва да пеят и свирят супер банди и световноизвестни изпълнители.







Програмата днес, както и през следващите два дни, е за всеки по нещо - уникална палитра от жанрове, които преливат един в друг и рисуват неповторима фестивална картина с уникални участници и перфектен саунд.



Откриването на първия летен фестивал бе поверено на младата и талантлива K. LINA. Дъщерята на добре известния на всички Тодор Батков, който дойде лично да уважи сценичната й изява, представи авторските си проекти. К. LINA запали искрата на сцената и оттам насетне градусът на забавлението се покачваше с всяка минута.









След нея на сцената се качиха софиянците от "Stop the schizo". Авангарден алтърнатив превзе сцената. Групата, която е събрала най-доброто от няколко предишни успешни проекти, съчетава алтърнатив поп и рок, като твори чудеса на сцената.

Изпълниха някои от най-ярките си парчета, сред които и "Драгоман", което се превърна в повод за шеговито подхвърляне, че имат по-любим град от Пловдив, а именно възпятият в парчето. Със сигурност са променили мнението си след като видяха как публиката им се кефи на n-та степен и се слива с тях в дългочаканата фестивална заедност.





"Stop the schizo" ярко се откроиха с неподправения си стил, поведение на сцената и демонстрираха родната класа. И наред с всичко "постлаха" за хедлайнерите на вечерта.









Каквото и да се каже за французите "Nouvelle Vague" ще е напълно недостатъчно и ще бледнее пред истината. Боса нова, рок, поп, инди и ню уейв "заляха" сцената за повече от час. Точно за тяхното изпълнение публиката се утрои. Контейлът от стилове и емоции се оказа силната страна на "Nouvelle Vague".









Фактът, че накараха тялото на всеки присъстващ да танцува, макар и умът му да се дърпа, е показателен. Меломаните се пуснаха по течението и пяха заедно със своите любимци, които поднесоха хитове и кавъри от творчеството си директно от Париж за Пловдив с много любов. Сценичната визия, тоалетите и саундът бе показно за класа, стил и изящество.



Неслучайно бяха извикани "на бис" два пъти, а сценичното им присъствие се удължи значително. Вокалистките с едновременно космически и чил аут гласове излязоха боси на сцената, удивиха се от публиката и ахнаха от гледката, тъй като забиваха в момента, в който слънцето залязваше.



Музикантите с френска класа обещаха да се върнат в Пловдив и признаха, че тази вечер е специална не само за феновете, а и за тях, тъй като не са свирили от началото на пандемията. Сега го направиха за първи път в Пловдив и то по възможно най-добрия начин.





Финал на днешната фестивална вечер постави обичаният в България DJ Burak Yeter.

Сред публиката бе и легендата Тома Спространов.













Първият ден успя да покаже, че фестивалът на върха на Бунарджика има претенциите да се бори за събитие на годината в града под тепетата, а защо не и в цяла България. Класата от България и Франция определено задоволи нуждите на Меломаните, а те очакват с нетърпение утрешния втори ден на фестивала, който ще представи отново качествена програма. Вратите отварят в 16.30 часа. Първи на сцената се качва A. L. E. K. S., след него ще забият Krekhaus, Me and my devil и DUB FX feat. Mr. Woodnote.





снимки от Наташа Манева