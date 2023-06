Със сигурност познавате Евгени от телевизионния екран и хитовото риалити „Ергенът“, но той е много повече от това. Виртуозният пловдивски пианист избяга от сянката на предаването и разгърна до съвършенство истинската си същност. Така се получи една изповед по ноти, която измина краткия път от развълнуваното му и благодарно сърце до любовта, която феновете му раздаваха с пълни шепи. Именно в това се криеше двучасовата магия, до която имаше честта да се докосне публиката, изпълнила Античния театър в града под тепетата. Така музикалната история се сдоби с още една ценна страница, в която Евгени ни покани на твърде лично пътешествие по скритите улици на вътрешната му вселена.









Първият по рода си соло спектакъл в кариерата на блестящия музикант постигна своята цел. Евгени Генчев хвана публиката за ръка и я поведе зад кулисите на душата си. Показа им своя живот, своите трепети и вълнения, своите терзания и чувства, своите радости и духовни извисявания. Минитурнето, което стартира от родния град на пианиста, носи заглавието „Моят музика. Моят свят. Самият аз“. Не знам дали би имало по-подходящо от това, предвид че Евгени диша и живее благодарение на нотите, благодарение на онази неразривна връзка, която е създал между себе си и клавишите на пианото.

















Вълнението му бе с тройна сила, тъй като той представи в родния си град, на епично място пред специални хора, първия си солопроект, който обръща огледалото към дълбините на личността Евгени. „Нямате си на идея колко се вълнувам, че сме заедно“, бяха първите му думи на сцената на Античния театър, изумен от топлото посрещане.

И като индиго, сетлистът на концерта копира трънливия му път до световните сцени. И не само. Подбраните произведения очертаха рамката на негови спомени, на негови емоции, докато е слушал любимите си парчета, на ДНК-то му, което не се страхува да експериментира и да плува в бурно море.





















Съвсем естествено, началото бе дълбок поклон пред класическата музика, „с която всичко започва и всичко свършва“ когато говорим за ноти. Албинони поведе публиката към незабравимото пътешествие, след което всички присъстващи просто се оставиха по течението, защото знаят, че професионализмът на Евгени няма да ги подведе.

Пловдивският пианист продължи с филмова музика в лицето на Людовико Ейнауди и “Una Mattina” от френския филм „Intouchables”. Премина през Ян Тиерсен и „Невероятната съдба на Амели Пулен“, за да стигне до Лейди ГаГа и Queen, съответно с хитовете „Always remember us this way”, която изпълни с талантливата певица Виктория Георгиева, и „Bohemian Rhapsody”.













Стиловата въртележка отведе публиката до David Guetta в микс с Queen, като в резултат се получи парчето „Hey mama will rock you”, както се пошегува Евгени, и стигна до хитове на Бруно Марс. Майкъл Джексън и Avicii. Бурни реакции предизвика струнното трио, което стъпи на сцената с него, за да изпълнят заедно няколко произведения с него, едно от които безсмъртното „Smells like teen spirit” на Nirvana. Неофициалният финал отново бе за Queen с “We are the champions”.

































След този емоционален взрив, съвсем очаквано публиката аплодира оглушително Евгени и не го пусна да си тръгне от сцената. Последваха три биса. Първият подари на зрителите „You raise me up” на Josh Groban. Вторият накара всички да настръхнат и да затаят дъх. Евгени и Виктория изпълниха „Хубава си, моя горо“, която бе допълнителен подарък към неописуемо красивата вечер на Античния театър. Пловдивският пианист сподели, че е вече се е превърнало в традиция концертите да завършват с българска песен, а изборът за 3 юни беше повече от подходящ. Гласът на Виктория и талантът на Евгени хванаха в плен публиката и я изстреляха с музикална совалка в Космоса, където дори и другите планети се бяха заслушали в захлас.





























Още в самото начало на спектакъла, Евгени подчерта, че това не е класически концерт и подкани присъстващите да се чувстват свободни, за да се получи още по-здрава връзка помежду им. „Може да пеете, да танцувате, да правите каквото искате“, подкани той. И това и стана. На много от изпълненията публиката му асистираше с пляскане, с щракане на пръсти, с пеене и танци. И така до последния бис, който върна пътешествениците на Античния в началото, а именно класиката. Финалните надписи на незабравимия спектакъл постави Шопен.

















С общо 18 виртуозни изпълнения Евгени допусна своите почитатели до вътрешното си Аз и разкри най-съкровените си тайни, свързани с музиката. Със сигурност тази изповед му е коствала много – и като време, и като репетиции, и като мислене, и като множество въпроси и спирачки, които е поставял пред себе си в процеса на работа. Но резултатът е факт и той е повече от впечатляващ. Дотолкова, че всеки един, който беше на Античния театър, да иска да преживее това приключение отново и отново, да потъне в магичните аранжименти и никога да не изплува.













Изяществото на соло спектакъла се допълни от невероятното струнно трио и божествената Виктория, които бяха специалните гости за вечерта на Античния. Няма как да пропуснем да споменем избраницата на Евгени – Валерия, която наблюдаваше своята половинка от първия ред на оркестрината. До нея пък бе и Ваня Щерева. Малко по назад в публиката пък бяха няколко дами от предаването "Ергенът" - Пам, Боряна и Райя.









С чисто сърце мога да кажа, че вече завиждам на Варна и Бургас. Причината е, че на 10 и 16 юни Евгени ще представи музикалното си шоу в тези два града и публиката там ще усети същата тази магия, която трудно се описва с думи.



снимки от Наташа Манева