Love is a temple

Don't take it for granted

And when it happens

It′s time to write your story...



Това е припевът на една от песните, с които соул звездата Марио Бионди омая пловдивската публика снощи. Точно тези думи са достатъчни, за да разтворят страниците на душата на най-романтичния италиански изпълнител и да подскажат, че той е готов да ви приеме в храма на музиката.



Марио Рано, каквото е рожденото му име, докосна тънката струна на вътрешната човешка вселена и я накара да се събуди дотолкова, че повече да не иска да затваря очи. Истински рай за ушите, истинско пиршество за душата, истински подарък за сетивата.



Бионди предизвика фурор още с появата си на сцената на Античния театър. По реакцията му стана ясно, че дори не е подозирал каква приказна нощна гледка ще се разкрие пред него - залязващо слънце, копнееща публика и ускореният пулс на вековете, който се усеща под всеки камък на пловдивската забележителност.





Италианската звезда не даде на меломаните да си поемат въздух след вълнението от дългоочакваната първа среща и започна да натиска смело клавишите на най-срамежливите човешки емоции.



"Buona sera!", каза Бионди, след като вече разтуптя сърцата на присъстващите с няколко парчета.



"Благодаря, Пловдив. За мен е удоволствие да бъда тук. Това място е фантастично", призна соул звездата и продължи с хитовете.











Романтичната музика се посипа като звезден прах върху публиката и магията започна да действа. Влюбени двойки впиха устни, непознати срещнаха бленуващи за ласки погледи, приятели се прегърнаха. Приказната история не спря дотук. На следващата страница на този романс главните герои, в случая публиката, вече гледаха под друг ъгъл на живота. Чувстваха любовта, чувстваха нежността, чувстваха допира на гласа на Марио Бионди, усещаха незаменимата прегръдка, която само музиката му може да предостави, танцуваха, без да имат контрол над тялото си. В този момент господар бе сърцето, което попиваше жадно всяка нота и я трансформираше във възбуждащ импулс.











Марио Бионди е необикновен артист. Изумителният му глас, който прави препратки към Бари Уайт, е само една част от пъзела с качества, които чертаят уникалността му. Италианецът има невероятен усет за музикална експлозивност, излъчва невероятна изисканост, а от него блика като гейзер класа, която няма аналог. Като десерт към основното меню от качества, романтичната звезда не спря да танцува и зарази публиката. Така един по един всеки от присъстващите на концерта се изправи и отключи катинара на тялото си в името на музиката.

















Паметното събитие на Античния театър поднесе и неочаквана изненада. Самият Марио Бионди повика на сцената дама с името Деси. Момичето стоеше в оркестрината със своя приятел.



Притеснена какво предстои и обзета от неизвестността, тя пое по дадената й от Бионди ръка и пристъпи плахо на сцената.















Бионди възкликна: "Каква красива жена". Миг по-късно пред нея на колене стоеше нейния възлюбен с въпроса, която всяка жена иска да чуе под звездите на Античния театър, а именно "Ще се омъжиш ли за мен?".



Деси каза чаканото "Да!", а публиката награди този прекрасен миг на любовта с бурни аплодисменти. Марио Бионди поздрави двойката и продължи с музикалната програма.







Романтичната пауза просълзи мнозина от меломаните, докато останалите се размечтаха. Този океан от емоции, който заля Античния театър само в рамките на по-малко от два часа, е нещото, което публиката няма да забрави.



Бионди бе подкрепен от петима изключителни музиканти, които бяха в основата на този романтичен круиз до страната на чудесата.



От сцената прозвучаха песните "Fool for your love", "Love is a temple", изумителен кавър на песента на Sade - Smooth operator и много други.



"Знаете, че сме италианци, нали?", пошегува се Бионди с публиката. И каза: "Позволете да изпеем италианска песен". И публиката полудя след като разбра, че става въпрос за "Prendila cosi" на Лука Барбароса.









Марио Бионди остана без думи от топлината и желанието, с които почитателите го посрещнаха на Античния. Всички се влюбиха до уши в същността му. Това бе и причината да не пускат да си тръгне с бенда. Върна се за няколко биса, докато накрая не си взе довиждане с меломаните под аплодисментите, които продължиха дълго. Марио и талантливите му музиканти си тръгнаха от сцената с танцова стъпка и с поклон пред феновете.



В публиката имаше и немалко официални гости. Сред тях бяха сопраното Мила Михова, дългогодишният дипломат към посолството на Малтийския орден в България Богдан Паташев, както и почетният консул на Италия в Пловдив Джузепе де Франческо, който след концерта се срещна лично с Марио.



Романтичната италианска Бионди звезда все пак остава в България. Утре най-щастливи ще са жителите и гостите на Варна, чиято лятна сцена ще превземат Бионди и неговият бенд. Това е и невероятна възможност за всеки, който е пропуснал приказката на Античния, да поправи грешката си.









Възможността да подгрее емоциите в Пловдив бе дадена на певицата с пленителна визия и глас Виктория. В рамките на около половин час тя представи свои хитове, в това число най-новата си песен "sad girl summer (not again)" и "Bloom". Изпълнителката е истински диамант в огърлицата на българската родна сцена и е гарант за божествено преживяване. Чаровната и талантлива дама ще подгрява концерта на Бионди и във Варна.



Снимки от Наташа Манева