"Бийтълс" и роботи от LEGO оживяха в Колодрума СНИМКИ

(Help!) I need somebody

(Help!) Not just anybody

(Help!) You know I need someone...







Този текст изскочи в главата ми, след като видят лицата на легендите Джон Ленън. Пол Макартни, Ринго Стар и Джордж Харисън, изваяни от над 30 000 дребни части LEGO. Досущ като живи, сякаш след секунда ще изпеят припева на песента, която първа се появи в ума ми. Произведенията са от серията Art и представляват картина за стената - рамката и всичко останало се гради с хилядите дребни детайли, които приличат на мъниста. Със сигурност нареждането им ще отнеме не часове, а дни, но времето се превръща в относително понятие за маниаците на тема LEGO. А в България те са много и се събраха в зала "Колодрума" за първия по рода си LEGO фестивал в Пловдив.











Буквално само залата, в която се провежда събитието не беше изградена от конструктор. Посетителите бяха изумени от град, построен изцяло от LEGO, в който се движат влакове. Малчуганите се редиха на опашна, за да влязат в ролята на машинисти. Вниманието грабнаха също костенурка, коли, булдозер от блокчета. Феновете на сериала "Приятели", с който са израснали няколко поколения, съшо бяха уважени. Целият декор, въз основа на който са снимани епизодите, бе изграден от любимите на цял свят блокчета - апартамена на Джоуи и Чандлър от едната страна, на Моника, Фиби и Рейчъл от другата, с всички детайли, включително "вълшебните" фотьойли, джагата и кануто с патка в мъжката бърлога, до чистата кухня и маса на Моника.















Вратите отвориха още в 10 часа, а залата бе разделена на шест зони. Водещи на мащабното събитие бяха популярната двойка Арти и Кристи.

С изключителна прецизност организаторите бяха подготвили за всеки по нещо. Официалното откриване се състоя след 12 часа с концерт на формацията за ударни инструменти „Престо“. След това беше отворена и сцената за битки на роботи. Състезаващите се ученически отбори имаха възможност да демонстрират плода на своя труд, продължил месеци наред. Техните роботи следваше да изпълнят предварително зададена мисия, програмирана в творенията от младите вундеркинди. Съдии следяха надпреварата с четири очи, за да няма нарушаване на правилата.























На няколко места в зала "Колодрума" пък големи и малки разказваха увлекателно за свои изследователски технологични проекти. На разположение на публиката бяха изложби от LEGO, различни работилници и демонстрации.



На събитието присъстваха зам.-кметът по култура Пламен Панов, шефката на РУО-Пловдив Антоанета Пакова, както и министърът на образованието проф. Галин Цоков.





























Една от екстрите на фестивала бе специален бус, който превозваше желаещите посетители от спирката на "Тримонциум" до зала "Колодрума" и обратно. Друга от екстрите пък провери колко са слаби ангелите на LEGO маниаците. На място имаше пункт за продажба на хитовите конструктори, като постоянно имаше по десетина клиенти.



Фестивалът даде възможност и за индустриални иновации. Професионалната асоциация по роботика и автоматизацияпредстави колаборативни роботи, автоматизация и проекти на FESTO и Schneider.



























Със сигурност един ден няма да е достатъчен на фен на LEGO да се наслади на всичко, което предлага уникалният фестивал. Затова присъстващи изразиха мнение, че трябва да се провежда ежегодно и то не в рамките на един, а няколко дни.



снимки от Наташа Манева