Всяко хубаво нещо си има край, каза Фънки, който заби с „Черно фередже“ във втория фестивален ден на „Бироландия“. И няма спор – беше прав. Събитието, което се превърна в емблема за пловдивския квартал „Тракия“, дори и на тази крехка възраст, превзе парк „Лаута“ и го превърна в място, от което меломаните не искат да си тръгнат.

Да, всичко свърши, но пък от сцената прозвуча прекрасна новина и тя е, че следващото издание на „Beerland” чука на вратата.

Фестивалът заложи на изключително силна музикална програма, както и на ред други удоволствия, които вървят ръка за ръка с яките банди. В рамките на три дни пловдивчани станаха главни герои в приказка по ноти, осъзнаха какво безценно съкровище е усещането да чуеш творчеството на любимите си изпълнители на живо, изпитаха емоции и чувства, които досега не са познавали и не са подозирали, че съществуват.

Именно това е философията, заложена дълбоко в сърцето на фестивалния дух.

Последният ден на „Бироландия“ предложи истинска експлозия на сетивата. Началото бе поставено от младите таланти. На сцената се изявиха малчугани, ученици и студенти от „Music Space“ и от „Арт Войс Център“, които дадоха заявка, че ги чака бляскаво музикално бъдеще. Присъстващите ги аплодираха бурно и се насладиха на всяко едно изпълнение, което младежите представиха.

Малко по-късно детският талант отстъпи, за да даде път на бързия влак до страната на рокендрола и на яката жица на AC/DC. Фитилът вече е запален и няма връщане назад. Като динамит на сцената избухна бандата „Rock'N'Roll Train” или пловдивските AC/DC. Българският трибют на чудото от Сидни буквално отвя главите на феновете още от първата секунда. Пловдивската група заби едни от най-големите хитове на AC/DC, а публиката пя заедно с нея с пълно гърло. Прозвучаха „T.N.T.”, “Thunderstruck”, “Back in Black”, “Shoot to thrill”, “Dirty Deeds Done Dirt Cheap” и ред други любими от репертоара на класиците в рока. Сцената се нажежи до червено, а меломаните просто не искаха да пуснат „Rock'N'Roll Train” да си тръгнат.

Групата се изявява още от 2017-а година, като вече е записала многобройни участия по фестивали, в това число "Миндя рок фест", "Цвете за Гошо" и „Бироландия“, както и на ред мотосъбори. Отборът на пловдивските AC/DC е изтъкан от изключителен професионализъм, като всеки един поотделно заслужава дълбок поклон. Нико, Цветан, Милен, Атанас и Петър доставиха неземно изживяване за всички заклети фенове на AC/DC, а и не само. Трибютът бе насочен към всички естети на качествения твърд саунд. И, очаквано, групата от Пловдив действа пристрастяващо. Дотолкова, че да искаш да ги слушаш пак, и пак…и пак.

И дойде времето за фестивален финал. Не какъв да е, а финал на финалите, защото става въпрос за легенда в историята на българската пънк-рок-ска сцена. Независимо дали ви боли г*за, наведете се напред и се поклонете, за да приветстваме Светльо (Хиподилски) and The Legends. И нека да заповяда нейно величество лудостта. Бандата непослушни музиканти отвори кутията на Пандора на „Бироландия“ и всеки един меломан в публиката забрави какво е нормалност, превключи на следващия канал, маркиран с червена точка, и се отдаде на спомени и диво куфеене. Светльо Витков и компания не просто запалиха, а опожариха фестивалната сцена с извънземното си и уникално разностилно звучене. Със сигурност подобен заряд няма аналог.





Оркестърът с легенди представи незаменими класики от епохата „Хиподил“, както и емблематични парчета от творчеството на по-новата формация. Куфеещите се насладиха на химна „Бате Гойко“, “С гол в ръката…нож“, “Let me da te love you”, “Боли ме г*за“, „Гребанье“ и още много. Повече от час хиподилският дух не пусна „Бироландия“. Всяка една минута беше безценна за феновете, които не спряха да подкрепят Светльо и компания. Убеден съм, че няма човек на тази българска земя, който да не може да сподели поне един спомен, свързан с „Хиподил“ и “Svetlio & The Legends”. Бунтарското и осмиващото, в поето са потопени двете формации, ни съпътстват от раждането до смъртта и в тази връзка песните са просто естествена част от житейския ни път. За мнозина, обаче, играта е преминала на второ ниво и отдавна вече са се превърнали във философия и светоглед. „Може ли такива работи?“, викат бабите. Може, разбира се, когато всичко около теб прилича на виц и то от репертоара на Къци Вапцаров.





Светльо и виртуозите с него направиха истински експлозивен спектакъл на пловдивската сцена и осъществиха онази енергийна връзка с публиката, за която много банди могат само да си мечтаят. След като спуснаха завесите, легендата на „Хиподил“ отдели време на феновете, за да си поговори с тях и да им достави още малко удоволствие, снимайки се с тях. За по-любопитните – да, Светльо пиеше бира на сцената, пиеше бира и след това.

Фестивалът приключи, но емоциите остават. Ценителите на качествената музика, крафт пивото и забавленията получиха дори повече, отколкото очакваха. И тази есктра определено превърна „Бироландия“ в едно от любимите събития на пловдивчани. Докато още си припявате „Бате Гойко, ти си мъж….“ и сте в плен на емоционално торнадо, не забравяйте, че от фестивалната сцена прозвуча един прекрасен анонс – вече се готви „Бироландия“ 2025. А през това време може да чуете как в Космоса звучи:

Моля те, моля те!

Let me да те love you, baby, моля те!

Моля те, моля те!

Let me да те love you, baby, моля те!

Снимки от Елена Йорданова