Цената на петрола завърши търговията на Ню Йорк отрицателно в понеделник за първи път в историята, след като се наложи на търговците да плащат на други, за да вземат стоката.

Тъй като няма място за съхраняване на петрола, West Texas Intermediate с доставка през май приключи търговията на - 37,63 долара за барел преди приключването във вторник на фючърсните договори.

REAKING: Crude oil falls 300% to nearly negative $40 per barrel https://t.co/HlsH3slbGO pic.twitter.com/2SEY8DJyk7