Все по-малко българи имат желание да работят в чужбина. Това показват данните за България от Decoding Global Talent 2024 - съвместно уеб проучване на The Boston Consulting Group (BCG), The Network и The Stepstone Group. Jobs.bg е партньорът на проучването на BCG за България. Целта на изследването е да покаже къде хората искат да се преместят, за да работят и защо.

Резултатите за България показват, че едва 7% от участниците в проучването имат активно желаниe да работят в чужбина. За сравнение по данни на същото проучване, проведено през 2020, активно желаещи да работят зад граница са били 14%, а през 2018 – 40%.

Що се касае до работни позиции, докладът разкрива, че делът на талантите в България, които имат желание да работят в чужбина, е най-голям сред занимаващите се с Бизнес Мениджмънт (23%), Дигитализация, Data Science, AI (18%) и Услуги, Ресторантьорство и Хотелиерство (18%).

Проучването е проведено в периода октомври-декември 2023 в 188 държави, като в него участват над 150 000 респондента. В България проучването е проведено сред аудиторията на Jobs.bg, като в него участват 969 респондента.

Съдейки обаче по парите, които нашите гастарбайтери изпращат на роднините си в България, топът се оформя така: Германия, САЩ, Испания, Обединеното кралство, Гърция и Италия. През май емигрантите са изпратили 182,1 млн. eвpo у нас, което е своеобразен рекорд, пoĸaзвaт пpeдвapитeлнитe дaнни нa БHБ.

От друга страна, България става все по-малко привлекателна за чужденците, които искат да работят в страната ни, става ясно още от доклада. През 2023 страната ни е на 86-то място в света по цялостна привлекателност за глобалните таланти, като по данни от същото проучване през 2020 е била на 60-то позиция, а през 2018 - на 40-та. Турция е страната, от която най-голям процент от всички респонденти биха искали да дойдат в България, за да работят. Следват Австралия, Нидерландия и Румъния. Под номер 5 застава Сърбия, под №6 – Италия, № 7 е за Полша. Според повторяемостта на отговорите след това се нареждат Йордания и Индия.

Припомняме, че и инудстрията, и услугите у нас страдат от липса на кадри. Само в строителството има дефицит на 150 000 – 200 000 души. Затова се налага внос от трети страни като Индия, Бангладеш, Шри Ланка. Логично, у нас биха дошли хора, които в родината си получават по-малко пари за труда си.