Вината PIXELS вдъхновяват седем изключителни българки

Вината PIXELS на една от най-модерните и високотехнологични изби в България - New Bloom Winery, подари истинско пиршество от усещания на участниците в тазгодишното издание She’s The One. Част от инициативата на Dir.bg, която се проведе по залез слънце бяха голямата българска актриса Татяна Лолова, журналистът Десислава Стоянова, д-р Кристина Чачева, покорилата Еверест Петя Колчева, писателката Здравка Евтимова, Биляна Савова и Надежда Дерменджиева. Пред журналистката Рени Веселинова и публиката, те разказаха най-вдъхновяващите си истории.

Събитието протече лежерно, откровено и интимно, точно както се пие и вино – в добра компания и с освободено съзнание.

Вината PIXELS по деликатен и ненатрапчив начин се вписват както в ежедневието ни, така и в специалните моменти. А какъв по-специален момент от разкриването на женската душа. Седем успешни и много силни българки разказха за своите страхове, мечти, борба, пориви и големи, големи победи. Всяка от тях на въпроса „коя е“ отговаряше „аз съм един обикновен човек“. Но всяка от тези „обикновени“ жени разсмя и затрогна до сълзи присъстващите с необикновената си история.

Тук сме 7 The One, обърна се Лолова към дамите, поканени във формата. „Запазете си психиката, защото тя е важна. Ако останете само физика без психика, на финала ще сте просто нищо. Светът е хубаво място и ние няма как да не опитаме този живот“, допълни голямата българска актриса.

„Бих искала да бъда успяваща, а не успяла жена. Не трябва да гледаме на успеха като на последна гара“, обясни и едно от най-харесваните ТВ-лица – водещата на предаването „Преди обед“ Десислава Стоянова.

Писателката Здравка Евтимова, която влезе в американските учебници по литература с разказа си „Кръв от къртица“ очаква с любопитство екранизацията му, след като преди дни беше обявено, че по него ще бъде сниман филм.

„Този разказ е написан преди 30 години в труден за мен момент и ми помогна да се измъкна от нещо недобро. Успехът обаче е да имаш стабилно здраве вкъщи. Когато това го има, нищо друго не е пречка. Онова, което си направил трябва да говори повече от думите“, каза още писателката, която със своите думи в разкази предизвика хиляди българи отново да четат родни автори.

„Върнах се да работя в България, защото тук съм щастлива. Ние тук живеем хубаво, колкото и да не им се вярва на хората. Откривам успеха у дома, в семейството си“, разказа и д-р Кристина Чачева. „Не си мислете, че лекарите сваляме престилката след работа и преставаме да мислим за пациентите си. Това взима енергия, но трябва да имаш и начин да балансираш“.

„Надежда вижда надежда в битката срещу насилието над жени и неслучайно се казва така. Това е обществен проблем, в който трябва да участваме всички“, призова и изпълнителният директор на Българския фонд за жените Надежда Дерменджиева, за която защитата на правата е кауза 24/7.

Пътят към Еверест и успеха всъщност се подчинява на едни и същи закони, смята адв. Петя Колчева, първата българка покорила най-високия връх на планетата. „Ако спазваш протокола и правиш това, което се изисква – нищо не е опасно. Отнася се както за битката с COVID-19, така и за алпинизма. Не амбицията, а любовта трябва да води към успеха“.

„Личната увереност, че можеш да се справиш с всяка ситуация, колкото и тежка да е и винаги да имаш план за действие в нея – това помага много срещу страха“, обясни и Биляна Савова. Основателят на фондация „Мога Сам“, която години наред дава подкрепа на пациенти с множествена склероза, не спира да си повтаря и древно индийско правило.

New Bloom Winery традиционно подкрепя инициативата She’s The One, която представя силните, успели и интересни жени на нашето съвремие. Освен вината PIXELS, партньори на събититео тази година бяха още A1, Philip Morris Bulgaria, "Крадецът на Ябълки", RiceUp! и White Water.