За да останат клиентите му вкъщи, но да могат да общуват свободно с близките и приятелите си, "Теленор" ще им предостави безплатно еднократно от 18 март до 18 април допълнителни минути и мобилни дати към досегашните им пакети, съобщиха от телекома.

От "Виваком“ също заявиха, че ще дадат на своите клиенти безплатни мегабайти от 20 март до 20 април, за да могат да работят от вкъщи.

Абонати на договор, потребители на предплатени услуги и бизнес клиенти на "Теленор“, ще могат да ползват без допълнително заплащане пакет от 1000 минути за разговори с всички мрежи в България. Те могат да се активират с безплатен SMS с текст "1" до краткия номер1234.

Също така, всички клиенти на оператора могат да активират без допълнително заплащане и пакет от 10 000 MB за мобилен интернет на максимална скорост като кликнат на специалния банер в приложението MyTelenor.

И двата пакета са с валидност 30 дни от датата на активиране и могат да бъдат получени еднократно за този период.

Освен това всички абонати, включително бизнес клиентите на "Теленор“, ще получат без допълнително заплащане достъп за период от 30 дни до всички дигитални услуги, включително Deezer, HBO GO, Play Diema Xtra, Nickelodeon, BubaPlay, Bookmate и Капитал. За целта, те трябва да активират допълнителния пакет на съответната дигитална услуга в приложението MyTelenor. След края на периода,услугите ще бъдат автоматично деактивирани, като не е нужно действие от страна на клиентите.

Бизнес клиентите на "Теленор“ могат да се възползват и от безплатен пакет SMS, с който могат да изпращат съобщения до всички свои служители, включени в съответната група. Активацията на този пакет е възможна през бизнес портала на адрес https://business.telenor.bg/.

Магазините на оператора ще работят при стриктно спазване на правилата за предотвратяване на разпространението на вируси, включително редовна дезинфекция и ограничения в броя на посетителите, намиращи се едновременно в обектите. Те ще се дезинфекцират няколко пъти на ден. Ще се почистват всички работни повърхности, демонстративни устройства, компютри, дръжки на врати и др. Всички служители в магазините ще работят с ръкавици и предпазни маски. Ако е необходимо, обслужванете на клиенти временно ще бъде преустановено за извършване на дезинфекция.

Телекомът припомня, че през приложението му лесно и бързо могат да се проверява текущото потребление и да заплащат месечните сметки, включително на приятели и близки. За своите бизнес клиенти "Теленор" предоставя всички необходими бизнес приложения, които да осигурят непрекъсваемост на бизнеса чрез онлайн срещи с чат и видео, и конферентни разговори с неограничен брой участници както и лесна обмяна на документи онлайн. Повече информация за приложенията е налична на адрес https://www.telenor.bg/bg/business.

По-късно от "Виваком“ също обявиха, че всички предплатени клиенти и тези на абонамент, ще полъчат допълнителни пакети от 10 000 МВза мобилен интернет на максимална скорост.

От 20 март до 20 април компанията ще подарява допълнителни пакети с още по 2 000 МВ, валидни за използване всеки уикенд на конкретната седмица. Te могат да се заявят в MyVIVACOM, където и клиентите трябва да са платили месечната си сметка.

Тези мегабайти може да се подарят при желание и на близки и приятели.

Всички потребителите на интерактивна телевизия на Виваком пък ще получат възможност да гледат безплатно по-богато и разнообразно телевизионно съдържание, достъпно през услугата VIVACOM Видеотека. Заглавия в различни жанрове, предлага филмовият пакет MAXI. Най-малките зрители могат да използват времето у дома за полезни занимания, като учат английски език с любимите си Disney герои посредством поредицата Disney English. В допълнение, ще имат възможност да гледат и любимото си съдържание от Nickelodeon On Demand и Disney On Demand. Търсачите на познанието ще могат да се разнообразят със съдържанието от каталога на каналите Discovery, TLC, Investigation Discovery и Discovery Science посредством медийната услуга по заявка – Discovery On Demand.