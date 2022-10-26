Търсят и директори през бюрата по труда в Пловдив

Стотици работни места обяви дирекция "Регионална служба по заетостта" в Пловдив. Освен традиционните вакантни длъжности в производството, все още много незаети има и в образованието. През бюрата по труда се търсят дори директор на детска градина и помощник-директори по учебната дейност по училищата. Много свободни позиции излизат и в сектора на услугите – продавач-консултанти, хотелски администратори и офис сътрудници.

Ето всички свободни работни места в бюрата по труда в Пловдив:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

5 Агент, спорт

1 Възпитател

1 Вътрешен одитор

1 Директор, детска градина

1 Завеждащ, административна служба

10 Лекар, спешна медицина

1 Началник отдел, община/район

1 Помощник-директор, учебната дейност

1 Помощник-директор, учебната дейност(Английски език - прогимназиален етап)

2 Разработчик, софтуер

1 Ръководител, компютърен кабинет

1 Специалист, логистика

1 Специалист, обработка на данни

2 Счетоводител

1 Технически сътрудник

1 Учител, гимназиален (Физика и астрономия)

1 Учител, гимназиален(история и география)

1 Учител, гимназиален(история и цивилизации и география и икономика)

1 Учител, музика в детска градина

1 Учител, прогимназиален (Учител по ИТ)

1 Учител, теоретично обучение(електроника и автоматика)

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

2 Администратор, хотел

1 Арматурист

5 Бояджия, стоманени конструкции

2 Водач, електрокар

6 Готвач

30 Готвач, заведение за бързо хранене

1 Експерт, външна търговия

2 Електромеханик

1 Електромонтьор

2 Електротехник, поддръжка на сгради

2 Електротехник, промишлено предприятие

6 Електротехник, строителен

6 Зареждач

10 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

1 Интериорен дизайнер

10 Камериер/камериерка

40 Комплектовач

6 Кредитен специалист, банка

1 Майстор, производство на тестени изделия

23 Машинен оператор

4 Машинен оператор, металорежещи машини

2 Машинен оператор, опаковане/увиване

3 Машинен оператор, преса за гладене

5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

5 Машинен оператор, шиене

20 Машинен оператор, шиене на облекла

10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1 Мияч, прозорци/витрини

3 Мияч, съдове (ръчно)

100 Монтажник, велосипеди

18 Монтажник, електронни елементи

20 Монтажник, електронно оборудване

4 Монтажник, електрооборудване

5 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

10 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии

1 Настройчик, формоващи апарати

1 Образователен медиатор

3 Обслужващ работник, промишлено производство

2 Общ работник

1 Общ работник, промишлеността

1 Огняр

25 Оператор, автоматизирана монтажна линия

3 Оператор, производство на автомобилни компоненти

1 Организатор, производство

10 Охранител

1 Продавач, автомобили

21 Продавач-консултант

3 Работник, кухня

8 Работник, сглобяване на детайли

6 Работник, сладкарско производство

25 Салонен управител

1 Секретар

3 Сервитьор

12 Склададжия

2 Техник, асансьорна техника

3 Техник, електрически машини и апарати

1 Технически сътрудник

3 Търговски пътник

10 Фелдшер

8 Чистач/ Хигиенист

3 Шивач

3 Шивач, кожа

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

18 Брокер, недвижими имоти

2 Книговезец

1 Мениджър покупки/продажби

1 Монтажник

1 Общ работник, промишлеността

1 Организатор, работа с клиенти

1 Отчетник, счетоводство

1 Помощник-възпитател

2 Продавач, закуски и напитки

2 Продавач, павилион

21 Продавач-консултант

1 Работник, изпълняващ доставки по домовете

15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1 Работник, поддръжка

1 Работник, спомагателни шивашки дейност

11 Работник, товаро-разтоварна дейност

1 Регистратор

2 Салонен управител

4 Сладкар

2 Специалист, дистанционно обучение

2 Специалист, маркетинг и реклама

1 Технически секретар

5 Технически сътрудник

2 Шофьор, лекотоварен автомобил

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше образование:

1 Счетоводител

1 Психолог,училищен

1 Технолог,производство на плодови и зеленчукови консерви

1 Технолог

Работни места за средно и основно образованиe:

2 Социален работник

7 Портиер

2 Работник, обслужване и ремонт на електроапаратура

1 Машинен оператор, месни продукти

5 Чистач/ Хигиенист

2 Шофьор, лекотоварен автомобил

1 Механик, промишлено оборудване

20 Работник, правене на колбаси

1 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил

20 Общ работник

1 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил

2 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

2 Склададжия

5 Събирач, отпадъци разделно

1 Електромеханик

1 Механошлосер

8 Дърводелец, мебелист

5 Водач, мотокар

3 Сезонен работник, промишлено производство

3 Монтажник, електронни елементи

2 Машинен оператор, изработване на печатни платки

2 Запойчик

2 Общ работник, промишлеността

2 Работник, сглобяване на детайли

3 Монтажник, велосипеди

1 Техник, електронна техника

1 Машинен оператор

1 Домашен санитар

1 Експедитор, стоки и товари

1 Техник, механик

1 Търговски представител

2 Оператор, производствена линия

1 Пощенски раздавач (пощальон)

3 Опаковач

5 Продавач-консултант

1 Машинист, еднокофов багер

5 Охранител

2 Шофьор, товарен автомобил

1 Домакин,склад

1 Оператор,инсталация за размесване на бетон

1 Животновъд

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

9 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Технолог

Работни места за специалисти със средно образование

1 Обслужващ бензиностанция/газостанция

2 Чистач/Хигиенист

3 Продавач-консултант

7 Работник,сглобяване на детайли

3 Пазач,въоръжена охрана

9 Шофьор,товарен автомобил

2 Работник кухня

2 Касиер

2 Водач,електрокар

10 Монтажник,кабели

1 Водач,мотокар

8 Монтажник, електронни елементи

1 Автомонтьор

20 Монтажник

10 Монтажник,изделия от пластмаса

2 Електротехник,промишлено производство

5 Монтажник производство на слаботокови предпазители

1 Техник,механик

1 Огняр

2 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

1 Асистент,офис

1 Монтажник,хладилни и климатични инсталации

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

6 Машинен оператор

2 Общ работник

10 Опаковач

2 Шофьор,лекотоварен автомобил

1 Работник,озеленяване

2 Работник,сортировач

2 Шивач

1 Помощник кухня

5 Носач-товарач,стоки

1 Градинар

2 Охранител