Търсят и директори през бюрата по труда в Пловдив
- 11:50, 26.10.2022
- 11:53, 26.10.2022
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Стотици работни места обяви дирекция "Регионална служба по заетостта" в Пловдив. Освен традиционните вакантни длъжности в производството, все още много незаети има и в образованието. През бюрата по труда се търсят дори директор на детска градина и помощник-директори по учебната дейност по училищата. Много свободни позиции излизат и в сектора на услугите – продавач-консултанти, хотелски администратори и офис сътрудници.
Ето всички свободни работни места в бюрата по труда в Пловдив:
БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1
Работни места за специалисти с висше образование
5 Агент, спорт
1 Възпитател
1 Вътрешен одитор
1 Директор, детска градина
1 Завеждащ, административна служба
10 Лекар, спешна медицина
1 Началник отдел, община/район
1 Помощник-директор, учебната дейност
1 Помощник-директор, учебната дейност(Английски език - прогимназиален етап)
2 Разработчик, софтуер
1 Ръководител, компютърен кабинет
1 Специалист, логистика
1 Специалист, обработка на данни
2 Счетоводител
1 Технически сътрудник
1 Учител, гимназиален (Физика и астрономия)
1 Учител, гимназиален(история и география)
1 Учител, гимназиален(история и цивилизации и география и икономика)
1 Учител, музика в детска градина
1 Учител, прогимназиален (Учител по ИТ)
1 Учител, теоретично обучение(електроника и автоматика)
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
2 Администратор, хотел
1 Арматурист
5 Бояджия, стоманени конструкции
2 Водач, електрокар
6 Готвач
30 Готвач, заведение за бързо хранене
1 Експерт, външна търговия
2 Електромеханик
1 Електромонтьор
2 Електротехник, поддръжка на сгради
2 Електротехник, промишлено предприятие
6 Електротехник, строителен
6 Зареждач
10 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)
1 Интериорен дизайнер
10 Камериер/камериерка
40 Комплектовач
6 Кредитен специалист, банка
1 Майстор, производство на тестени изделия
23 Машинен оператор
4 Машинен оператор, металорежещи машини
2 Машинен оператор, опаковане/увиване
3 Машинен оператор, преса за гладене
5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
5 Машинен оператор, шиене
20 Машинен оператор, шиене на облекла
10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
1 Мияч, прозорци/витрини
3 Мияч, съдове (ръчно)
100 Монтажник, велосипеди
18 Монтажник, електронни елементи
20 Монтажник, електронно оборудване
4 Монтажник, електрооборудване
5 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
10 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии
1 Настройчик, формоващи апарати
1 Образователен медиатор
3 Обслужващ работник, промишлено производство
2 Общ работник
1 Общ работник, промишлеността
1 Огняр
25 Оператор, автоматизирана монтажна линия
3 Оператор, производство на автомобилни компоненти
1 Организатор, производство
10 Охранител
1 Продавач, автомобили
21 Продавач-консултант
3 Работник, кухня
8 Работник, сглобяване на детайли
6 Работник, сладкарско производство
25 Салонен управител
1 Секретар
3 Сервитьор
12 Склададжия
2 Техник, асансьорна техника
3 Техник, електрически машини и апарати
1 Технически сътрудник
3 Търговски пътник
10 Фелдшер
8 Чистач/ Хигиенист
3 Шивач
3 Шивач, кожа
Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2
18 Брокер, недвижими имоти
2 Книговезец
1 Мениджър покупки/продажби
1 Монтажник
1 Общ работник, промишлеността
1 Организатор, работа с клиенти
1 Отчетник, счетоводство
1 Помощник-възпитател
2 Продавач, закуски и напитки
2 Продавач, павилион
21 Продавач-консултант
1 Работник, изпълняващ доставки по домовете
15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
1 Работник, поддръжка
1 Работник, спомагателни шивашки дейност
11 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Регистратор
2 Салонен управител
4 Сладкар
2 Специалист, дистанционно обучение
2 Специалист, маркетинг и реклама
1 Технически секретар
5 Технически сътрудник
2 Шофьор, лекотоварен автомобил
БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34
Работни места за специалисти с висше образование:
1 Счетоводител
1 Психолог,училищен
1 Технолог,производство на плодови и зеленчукови консерви
1 Технолог
Работни места за средно и основно образованиe:
2 Социален работник
7 Портиер
2 Работник, обслужване и ремонт на електроапаратура
1 Машинен оператор, месни продукти
5 Чистач/ Хигиенист
2 Шофьор, лекотоварен автомобил
1 Механик, промишлено оборудване
20 Работник, правене на колбаси
1 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил
20 Общ работник
1 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил
2 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
2 Склададжия
5 Събирач, отпадъци разделно
1 Електромеханик
1 Механошлосер
8 Дърводелец, мебелист
5 Водач, мотокар
3 Сезонен работник, промишлено производство
3 Монтажник, електронни елементи
2 Машинен оператор, изработване на печатни платки
2 Запойчик
2 Общ работник, промишлеността
2 Работник, сглобяване на детайли
3 Монтажник, велосипеди
1 Техник, електронна техника
1 Машинен оператор
1 Домашен санитар
1 Експедитор, стоки и товари
1 Техник, механик
1 Търговски представител
2 Оператор, производствена линия
1 Пощенски раздавач (пощальон)
3 Опаковач
5 Продавач-консултант
1 Машинист, еднокофов багер
5 Охранител
2 Шофьор, товарен автомобил
1 Домакин,склад
1 Оператор,инсталация за размесване на бетон
1 Животновъд
БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15
Работни места за специалисти с висше образование
9 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1 Технолог
Работни места за специалисти със средно образование
1 Обслужващ бензиностанция/газостанция
2 Чистач/Хигиенист
3 Продавач-консултант
7 Работник,сглобяване на детайли
3 Пазач,въоръжена охрана
9 Шофьор,товарен автомобил
2 Работник кухня
2 Касиер
2 Водач,електрокар
10 Монтажник,кабели
1 Водач,мотокар
8 Монтажник, електронни елементи
1 Автомонтьор
20 Монтажник
10 Монтажник,изделия от пластмаса
2 Електротехник,промишлено производство
5 Монтажник производство на слаботокови предпазители
1 Техник,механик
1 Огняр
2 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил
1 Асистент,офис
1 Монтажник,хладилни и климатични инсталации
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
6 Машинен оператор
2 Общ работник
10 Опаковач
2 Шофьор,лекотоварен автомобил
1 Работник,озеленяване
2 Работник,сортировач
2 Шивач
1 Помощник кухня
5 Носач-товарач,стоки
1 Градинар
2 Охранител
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