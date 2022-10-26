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Търсят и директори през бюрата по труда в Пловдив

  • 11:50, 26.10.2022
  • 11:53, 26.10.2022
    • https://www.marica.bg/biznes-zona/tarsqt-i-direktori-prez-byurata-po-truda-v-plovdiv Marica.bg
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   Снимка: Атанас Кънев

Стотици работни места обяви дирекция "Регионална служба по заетостта" в Пловдив. Освен традиционните вакантни длъжности в производството, все още много незаети има и в образованието. През бюрата по труда се търсят дори директор на детска градина и помощник-директори по учебната дейност по училищата. Много свободни позиции излизат и в сектора на услугите – продавач-консултанти, хотелски администратори и офис сътрудници.

Ето всички свободни работни места в бюрата по труда в Пловдив:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

5    Агент, спорт

1    Възпитател

1    Вътрешен одитор

1    Директор, детска градина

1    Завеждащ, административна служба

10  Лекар, спешна медицина

1    Началник отдел, община/район

1    Помощник-директор, учебната дейност

1    Помощник-директор, учебната дейност(Английски език - прогимназиален етап)

2    Разработчик, софтуер

1    Ръководител, компютърен кабинет

1    Специалист, логистика

1    Специалист, обработка на данни

2    Счетоводител

1    Технически сътрудник

1    Учител, гимназиален (Физика и астрономия)

1    Учител, гимназиален(история и география)

1    Учител, гимназиален(история и цивилизации и география и икономика)

1    Учител, музика в детска градина

1    Учител, прогимназиален  (Учител по ИТ)

1    Учител, теоретично обучение(електроника и автоматика)

 

Работни места за  средно професионално, средно общо и основно  образование

2    Администратор, хотел

1    Арматурист

5    Бояджия, стоманени конструкции

2    Водач, електрокар

6    Готвач

30  Готвач, заведение за бързо хранене

1    Експерт, външна търговия

2    Електромеханик

1    Електромонтьор

2    Електротехник, поддръжка на сгради

2    Електротехник, промишлено предприятие

6    Електротехник, строителен

6    Зареждач

10  Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

1    Интериорен дизайнер

10  Камериер/камериерка

40  Комплектовач

6    Кредитен специалист, банка

1    Майстор, производство на тестени изделия

23  Машинен оператор

4    Машинен оператор, металорежещи машини

2    Машинен оператор, опаковане/увиване

3    Машинен оператор, преса за гладене

5    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

5    Машинен оператор, шиене

20  Машинен оператор, шиене на облекла

10  Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1    Мияч, прозорци/витрини

3    Мияч, съдове (ръчно)

100 Монтажник, велосипеди

18  Монтажник, електронни елементи

20  Монтажник, електронно оборудване

4    Монтажник, електрооборудване

5    Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

10  Настройчик монтажно оборудване и производствени линии

1    Настройчик, формоващи апарати

1    Образователен медиатор

3    Обслужващ работник, промишлено производство

2    Общ работник

1    Общ работник, промишлеността

1    Огняр

25  Оператор, автоматизирана монтажна линия

3    Оператор, производство на автомобилни компоненти

1    Организатор, производство

10  Охранител

1    Продавач, автомобили

21  Продавач-консултант

3    Работник, кухня

8    Работник, сглобяване на детайли

6    Работник, сладкарско производство

25  Салонен управител

1    Секретар

3    Сервитьор

12  Склададжия

2    Техник, асансьорна техника

3    Техник, електрически машини и апарати

1    Технически сътрудник

3    Търговски пътник

10  Фелдшер

8    Чистач/ Хигиенист

3    Шивач

3    Шивач, кожа

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

18  Брокер, недвижими имоти

2    Книговезец

1    Мениджър покупки/продажби

1    Монтажник

1    Общ работник, промишлеността

1    Организатор, работа с клиенти

1    Отчетник, счетоводство

1    Помощник-възпитател

2    Продавач, закуски и напитки

2    Продавач, павилион

21  Продавач-консултант

1    Работник, изпълняващ доставки по домовете

15  Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1    Работник, поддръжка

1    Работник, спомагателни шивашки дейност

11  Работник, товаро-разтоварна дейност

1    Регистратор

2    Салонен управител

4    Сладкар

2    Специалист, дистанционно обучение

2    Специалист, маркетинг и реклама

1    Технически секретар

5    Технически сътрудник

2    Шофьор, лекотоварен автомобил

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше  образование:

1      Счетоводител

1      Психолог,училищен

 1     Технолог,производство на плодови и зеленчукови консерви

 1     Технолог

Работни места за средно  и основно образованиe:

2 Социален работник
7 Портиер
2 Работник, обслужване и ремонт на електроапаратура
1 Машинен оператор, месни продукти
5 Чистач/ Хигиенист
2 Шофьор, лекотоварен автомобил
1 Механик, промишлено оборудване
20 Работник, правене на колбаси
1 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил
20 Общ работник
1 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил
2 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
2 Склададжия
5 Събирач, отпадъци разделно
1 Електромеханик
1 Механошлосер
8 Дърводелец, мебелист
5 Водач, мотокар
3 Сезонен работник, промишлено производство
3 Монтажник, електронни елементи
2 Машинен оператор, изработване на печатни платки
2 Запойчик
2 Общ работник, промишлеността
2 Работник, сглобяване на детайли
3 Монтажник, велосипеди
1 Техник, електронна техника
1 Машинен оператор
1 Домашен санитар
1 Експедитор, стоки и товари
1 Техник, механик
1 Търговски представител
2 Оператор, производствена линия
1 Пощенски раздавач (пощальон)
3 Опаковач
5 Продавач-консултант
1  Машинист, еднокофов багер

5 Охранител

 2 Шофьор, товарен автомобил

1 Домакин,склад

1 Оператор,инсталация за размесване на бетон

1 Животновъд

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

9 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Технолог

Работни места за специалисти със средно образование

1 Обслужващ бензиностанция/газостанция

2 Чистач/Хигиенист

3 Продавач-консултант

7 Работник,сглобяване на детайли

3 Пазач,въоръжена охрана

9 Шофьор,товарен автомобил

2 Работник кухня

2 Касиер

2 Водач,електрокар

10 Монтажник,кабели

1 Водач,мотокар

8 Монтажник, електронни елементи

1 Автомонтьор

20 Монтажник

10 Монтажник,изделия от пластмаса

2 Електротехник,промишлено производство

5 Монтажник производство на слаботокови предпазители

1 Техник,механик

1 Огняр

2 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

1 Асистент,офис

1 Монтажник,хладилни и климатични инсталации

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

6 Машинен оператор

2 Общ работник

10 Опаковач

2 Шофьор,лекотоварен автомобил

1 Работник,озеленяване

2 Работник,сортировач

2 Шивач

1 Помощник кухня

5 Носач-товарач,стоки

1 Градинар

2 Охранител

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