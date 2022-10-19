Търсят 150 монтажници за работа в пловдивските заводи
- 11:00, 19.10.2022
- 11:06, 19.10.2022
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100 свободни работни места са обявени за монтажници на велосипеди само в една фабрика в Пловдив, става ясно от данните на Дирекция Регионална служба по заетостта. Отделно от това, бизнесът в града търси около 50 монтажници електронно оборудване и електронни елементи, на изделия от метал и от пластмаса. Обичайно за Пловдив, най-търсените кадри са за производството и търговията. Ето вакантните работни места, обявени от Бюрата по труда:
БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1
Работни места за специалисти с висше образование
5 Агент, спорт
1 Възпитател ,Педагогика
1 Вътрешен одитор
1 Директор, детска градина
10 Лекар, спешна медицина
1 Помощник-директор, административно-стопанската дейност
2 Разработчик, софтуер
1 Ръководител, компютърен кабинет
1 Специалист, обработка на данни ,Счетоводство и данъчно облагане
1 Специалист, труд и работна заплата
1 Счетоводител
1 Счетоводител
1 Счетоводител
1 Учител, (Учител по Физика и астрономия)
1 Учител, Музикално и танцово изкуство (Педагогика на обучението по музика , учител по пиано)
1 Учител, Физически науки (Учител по Физика и астрономия)
1 Учител, Комуникационна и компютърна техника (Учител по ИТ)
1 Учител, теоретично обучение Електротехника, електроника и автоматика
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
3 Машинен оператор, преса за гладене
6 Работник, сладкарско производство
10 Чистач/ Хигиенист
1 Общ работник, промишлеността
6 Общ работник
3 Шивач
1 Арматурист
5 Машинен оператор, шиене
20 Машинен оператор, шиене на облекла
10 Фелдшер
10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
10 Продавач-консултант
1 Работник, кухня
1 Огняр
1 Продавач, автомобили
2 Склададжия
15 Машинен оператор
5 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
2 Администратор, хотел
5 Готвач, заведение за бързо хранене
20 Монтажник, електронно оборудване
8 Машинен оператор
10 Склададжия
5 Бояджия, стоманени конструкции
25 Готвач, заведение за бързо хранене
2 Зареждач
1 Настройчик, формоващи апарати
6 Кредитен специалист, банка
100 Монтажник, велосипеди
3 Сервитьор
5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
10 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)
2 Водач, електрокар
3 Монтажник, електронни елементи
1 Продавач-консултант
3 Търговски пътник
3 Работник, сглобяване на детайли
1 Работник, кухня
40 Комплектовач
15 Монтажник, електронни елементи
16 Монтажник, изделия от метал
4 Носач-товарач, стоки
2 Продавач-консултант
1 Технически сътрудник
1 Продавач-консултант
3 Обслужващ работник, промишлено производство
2 Машинен оператор, металорежещи машини
1 Мияч, прозорци/витрини
20 Склададжия
4 Охранител
3 Оператор, производство на автомобилни компоненти
25 Оператор, автоматизирана монтажна линия
1 Образователен медиатор
5 Работник, сглобяване на детайли
1 Интериорен дизайнер
20 Продавач-консултант
1 Електротехник, поддръжка на сгради
1 Организатор, производство
10 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии
1 Секретар
3 Техник, електрически машини и апарати
2 Електромеханик
1 Електромонтьор
2 Електротехник, промишлено предприятие
1 Електротехник, поддръжка на сгради
3 Шивач, кожа
25 Салонен управител
1 Помощник-готвач
1 Експерт, външна търговия
1 Работник, кухня
Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2
1 Отчетник, счетоводство
6 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Общ работник, промишлеността
1 Работник, спомагателни шивашки дейност
4 Технически сътрудник
18 Брокер, недвижими имоти
4 Сладкар
1 Мениджър покупки/продажби
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
1 Помощник-възпитател
1 Организатор, работа с клиенти
1 Технически секретар
2 Продавач, павилион
2 Салонен управител
15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
1 Монтажник
1 Регистратор
1 Технически сътрудник
2 Продавач, закуски и напитки
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
21 Продавач-консултант
5 Работник, товаро-разтоварна дейност
2 Специалист, маркетинг и реклама
2 Книговезец
1 Работник, изпълняващ доставки по домовете
15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
2 Специалист, дистанционно обучение
1 Работник, поддръжка
БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34
Работни места за специалисти с висше образование:
1 счетоводител, оперативен
1 асистент, офис
1 учител по математика и информационни технологии
1 специалист с контролни функции,въвеждане на данни
1 учител по математика и ИТ с английски език
1 електротехник, промишлено предприятие
Работни места за средно и основно образованиe:
1 технически секретар
1 електротехник, промишлено предприятие
1 автомонтьор
2 арматурист
1 продавач-консултант
2 домашен санитар
1 личен асистент
2 формовчик,бетонни изделия
2 горски стражар
2 заварчик
1 машинен оператор,месни продукти
1 пощенски раздавач
1 кантарджия
1 готвач
1 работник, дозиране в консервно производство
10 работник, строителство
1 машинен оператор, производство на тестени изделия
1 сладкар
30 машинен оператор, изпридане на конци и прежди
10 монтажник, електронни елементи
1 чистач, хигиенист
2 общ работник
6 машинен оператор, изработване на печатни платки
1 обслужващ, кулинарен щанд
3 техник, механик
15 машинен оператор, производство на пластмаса
1 стругар
10 настройчик на шприцмашини и сродни на тях
2 машинен оператор, изработване на плексигласови изделия
15 опаковач
БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15
Работни места за специалисти с висше образование
9 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1 Програмист,уеб сайтове
1 Технолог
Работни места за специалисти със средно образование
2 Обслужващ бензиностанция/газостанция
5 Чистач/Хигиенист
1 Монтажник медицинска техника
3 Продавач-консултант
7 Работник,сглобяване на детайли
5 Пазач,въоръжена охрана
9 Шофьор,товарен автомобил
2 Работник кухня
2 Монтажник,велосипеди
1 Работник,термична обработка
3 Касиер
2 Водач,електрокар
10 Монтажник,кабели
1 Водач,мотокар
5 Монтажник, електронни елементи
1 Автомонтьор
20 Монтажник
15 Монтажник,изделия от пластмаса
2 Електротехник,промишлено производство
10 Монтажник производство на слаботокови предпазители
2 Техник,механик
1 Специалист с контролни функции,търговия
1 Шофьор,автобус
1 Огняр
1 Главен специалист
1 Настройчик-оператор,дървообработваща машина
3 Монтажник,изделия от метал
2 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
16 Машинен оператор
3 Общ работник
10 Опаковач
1 Комплектовач
2 Шофьор,лекотоварен автомобил
2 Работник,озеленяване
2 Работник,сортировач
2 Шивач
1 Помощник кухня
5 Носач-товарач,стоки
1 Градинар
1 Охранител
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