Търсят 150 монтажници за работа в пловдивските заводи

100 свободни работни места са обявени за монтажници на велосипеди само в една фабрика в Пловдив, става ясно от данните на Дирекция Регионална служба по заетостта. Отделно от това, бизнесът в града търси около 50 монтажници електронно оборудване и електронни елементи, на изделия от метал и от пластмаса. Обичайно за Пловдив, най-търсените кадри са за производството и търговията. Ето вакантните работни места, обявени от Бюрата по труда:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

5 Агент, спорт

1 Възпитател ,Педагогика

1 Вътрешен одитор

1 Директор, детска градина

10 Лекар, спешна медицина

1 Помощник-директор, административно-стопанската дейност

2 Разработчик, софтуер

1 Ръководител, компютърен кабинет

1 Специалист, обработка на данни ,Счетоводство и данъчно облагане

1 Специалист, труд и работна заплата

1 Счетоводител

1 Счетоводител

1 Счетоводител

1 Учител, (Учител по Физика и астрономия)

1 Учител, Музикално и танцово изкуство (Педагогика на обучението по музика , учител по пиано)

1 Учител, Физически науки (Учител по Физика и астрономия)

1 Учител, Комуникационна и компютърна техника (Учител по ИТ)

1 Учител, теоретично обучение Електротехника, електроника и автоматика

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

3 Машинен оператор, преса за гладене

6 Работник, сладкарско производство

10 Чистач/ Хигиенист

1 Общ работник, промишлеността

6 Общ работник

3 Шивач

1 Арматурист

5 Машинен оператор, шиене

20 Машинен оператор, шиене на облекла

10 Фелдшер

10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

10 Продавач-консултант

1 Работник, кухня

1 Огняр

1 Продавач, автомобили

2 Склададжия

15 Машинен оператор

5 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

2 Администратор, хотел

5 Готвач, заведение за бързо хранене

20 Монтажник, електронно оборудване

8 Машинен оператор

10 Склададжия

5 Бояджия, стоманени конструкции

25 Готвач, заведение за бързо хранене

2 Зареждач

1 Настройчик, формоващи апарати

6 Кредитен специалист, банка

100 Монтажник, велосипеди

3 Сервитьор

5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

10 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

2 Водач, електрокар

3 Монтажник, електронни елементи

1 Продавач-консултант

3 Търговски пътник

3 Работник, сглобяване на детайли

1 Работник, кухня

40 Комплектовач

15 Монтажник, електронни елементи

16 Монтажник, изделия от метал

4 Носач-товарач, стоки

2 Продавач-консултант

1 Технически сътрудник

1 Продавач-консултант

3 Обслужващ работник, промишлено производство

2 Машинен оператор, металорежещи машини

1 Мияч, прозорци/витрини

20 Склададжия

4 Охранител

3 Оператор, производство на автомобилни компоненти

25 Оператор, автоматизирана монтажна линия

1 Образователен медиатор

5 Работник, сглобяване на детайли

1 Интериорен дизайнер

20 Продавач-консултант

1 Електротехник, поддръжка на сгради

1 Организатор, производство

10 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии

1 Секретар

3 Техник, електрически машини и апарати

2 Електромеханик

1 Електромонтьор

2 Електротехник, промишлено предприятие

1 Електротехник, поддръжка на сгради

3 Шивач, кожа

25 Салонен управител

1 Помощник-готвач

1 Експерт, външна търговия

1 Работник, кухня

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

1 Отчетник, счетоводство

6 Работник, товаро-разтоварна дейност

1 Общ работник, промишлеността

1 Работник, спомагателни шивашки дейност

4 Технически сътрудник

18 Брокер, недвижими имоти

4 Сладкар

1 Мениджър покупки/продажби

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

1 Помощник-възпитател

1 Организатор, работа с клиенти

1 Технически секретар

2 Продавач, павилион

2 Салонен управител

15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1 Монтажник

1 Регистратор

1 Технически сътрудник

2 Продавач, закуски и напитки

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

21 Продавач-консултант

5 Работник, товаро-разтоварна дейност

2 Специалист, маркетинг и реклама

2 Книговезец

1 Работник, изпълняващ доставки по домовете

15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

2 Специалист, дистанционно обучение

1 Работник, поддръжка

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше образование:

1 счетоводител, оперативен

1 асистент, офис

1 учител по математика и информационни технологии

1 специалист с контролни функции,въвеждане на данни

1 учител по математика и ИТ с английски език

1 електротехник, промишлено предприятие

Работни места за средно и основно образованиe:

1 технически секретар

1 електротехник, промишлено предприятие

1 автомонтьор

2 арматурист

1 продавач-консултант

2 домашен санитар

1 личен асистент

2 формовчик,бетонни изделия

2 горски стражар

2 заварчик

1 машинен оператор,месни продукти

1 пощенски раздавач

1 кантарджия

1 готвач

1 работник, дозиране в консервно производство

10 работник, строителство

1 машинен оператор, производство на тестени изделия

1 сладкар

30 машинен оператор, изпридане на конци и прежди

10 монтажник, електронни елементи

1 чистач, хигиенист

2 общ работник

6 машинен оператор, изработване на печатни платки

1 обслужващ, кулинарен щанд

3 техник, механик

15 машинен оператор, производство на пластмаса

1 стругар

10 настройчик на шприцмашини и сродни на тях

2 машинен оператор, изработване на плексигласови изделия

15 опаковач

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

9 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Програмист,уеб сайтове

1 Технолог

Работни места за специалисти със средно образование

2 Обслужващ бензиностанция/газостанция

5 Чистач/Хигиенист

1 Монтажник медицинска техника

3 Продавач-консултант

7 Работник,сглобяване на детайли

5 Пазач,въоръжена охрана

9 Шофьор,товарен автомобил

2 Работник кухня

2 Монтажник,велосипеди

1 Работник,термична обработка

3 Касиер

2 Водач,електрокар

10 Монтажник,кабели

1 Водач,мотокар

5 Монтажник, електронни елементи

1 Автомонтьор

20 Монтажник

15 Монтажник,изделия от пластмаса

2 Електротехник,промишлено производство

10 Монтажник производство на слаботокови предпазители

2 Техник,механик

1 Специалист с контролни функции,търговия

1 Шофьор,автобус

1 Огняр

1 Главен специалист

1 Настройчик-оператор,дървообработваща машина

3 Монтажник,изделия от метал

2 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

16 Машинен оператор

3 Общ работник

10 Опаковач

1 Комплектовач

2 Шофьор,лекотоварен автомобил

2 Работник,озеленяване

2 Работник,сортировач

2 Шивач

1 Помощник кухня

5 Носач-товарач,стоки

1 Градинар

1 Охранител