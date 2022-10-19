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Търсят 150 монтажници за работа в пловдивските заводи

  • 11:00, 19.10.2022
  • 11:06, 19.10.2022
    • https://www.marica.bg/biznes-zona/tarsqt-150-montajnici-za-rabota-v-plovdivskite-zavodi Marica.bg
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100 свободни работни места са обявени за монтажници на велосипеди само в една фабрика в Пловдив, става ясно от данните на Дирекция Регионална служба по заетостта. Отделно от това, бизнесът в града търси около 50 монтажници електронно оборудване и електронни елементи, на изделия от метал и от пластмаса. Обичайно за Пловдив, най-търсените кадри са за производството и търговията. Ето вакантните работни места, обявени от Бюрата по труда:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

5    Агент, спорт

1    Възпитател ,Педагогика

1    Вътрешен одитор

1    Директор, детска градина

10  Лекар, спешна медицина

1    Помощник-директор, административно-стопанската дейност

2    Разработчик, софтуер

1    Ръководител, компютърен кабинет

1    Специалист, обработка на данни ,Счетоводство и данъчно облагане

1    Специалист, труд и работна заплата

1    Счетоводител

1    Счетоводител

1    Счетоводител

1    Учител, (Учител по Физика и астрономия)

1    Учител, Музикално и танцово изкуство (Педагогика на обучението по музика , учител по пиано)

1    Учител, Физически науки (Учител по Физика и астрономия)

1    Учител, Комуникационна и компютърна техника (Учител по ИТ)

1    Учител, теоретично обучение Електротехника, електроника и автоматика

Работни места за  средно професионално, средно общо  и основно  образование

3    Машинен оператор, преса за гладене

6    Работник, сладкарско производство

10  Чистач/ Хигиенист

1    Общ работник, промишлеността

6    Общ работник

3    Шивач

1    Арматурист

5    Машинен оператор, шиене

20  Машинен оператор, шиене на облекла

10  Фелдшер

10  Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

10  Продавач-консултант

1    Работник, кухня

1    Огняр

1    Продавач, автомобили

2    Склададжия

15  Машинен оператор

5    Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

2    Администратор, хотел

5    Готвач, заведение за бързо хранене

20  Монтажник, електронно оборудване

8    Машинен оператор

10  Склададжия

5    Бояджия, стоманени конструкции

25  Готвач, заведение за бързо хранене

2    Зареждач

1    Настройчик, формоващи апарати

6    Кредитен специалист, банка

100 Монтажник, велосипеди

3    Сервитьор

5    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

10  Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

2    Водач, електрокар

3    Монтажник, електронни елементи

1    Продавач-консултант

3    Търговски пътник

3    Работник, сглобяване на детайли

1    Работник, кухня

40  Комплектовач

15  Монтажник, електронни елементи

16  Монтажник, изделия от метал

4    Носач-товарач, стоки

2    Продавач-консултант

1    Технически сътрудник

1    Продавач-консултант

3    Обслужващ работник, промишлено производство

2    Машинен оператор, металорежещи машини

1    Мияч, прозорци/витрини

20  Склададжия

4    Охранител

3    Оператор, производство на автомобилни компоненти

25  Оператор, автоматизирана монтажна линия

1    Образователен медиатор

5    Работник, сглобяване на детайли

1    Интериорен дизайнер

20  Продавач-консултант

1    Електротехник, поддръжка на сгради

1    Организатор, производство

10  Настройчик монтажно оборудване и производствени линии

1    Секретар

3    Техник, електрически машини и апарати

2    Електромеханик

1    Електромонтьор

2    Електротехник, промишлено предприятие

1    Електротехник, поддръжка на сгради

3    Шивач, кожа

25  Салонен управител

1    Помощник-готвач

1    Експерт, външна търговия

1    Работник, кухня

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

1    Отчетник, счетоводство

6    Работник, товаро-разтоварна дейност

1    Общ работник, промишлеността

1    Работник, спомагателни шивашки дейност

4    Технически сътрудник

18  Брокер, недвижими имоти

4    Сладкар

1    Мениджър покупки/продажби

1    Шофьор, лекотоварен автомобил

1    Помощник-възпитател

1    Организатор, работа с клиенти

1    Технически секретар

2    Продавач, павилион

2    Салонен управител

15  Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1    Монтажник

1    Регистратор

1    Технически сътрудник

2    Продавач, закуски и напитки

1    Шофьор, лекотоварен автомобил

21  Продавач-консултант

5    Работник, товаро-разтоварна дейност

2    Специалист, маркетинг и реклама

2    Книговезец

1    Работник, изпълняващ доставки по домовете

15  Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

2    Специалист, дистанционно обучение

1  Работник, поддръжка

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше  образование:

1 счетоводител, оперативен

1 асистент, офис

1 учител по математика и информационни технологии

1 специалист с контролни функции,въвеждане на данни

1 учител по математика и ИТ с английски език

1 електротехник, промишлено предприятие

Работни места за средно  и основно образованиe: 

1 технически секретар

1 електротехник, промишлено предприятие

1 автомонтьор

2 арматурист

1 продавач-консултант

2 домашен санитар

1 личен асистент

2 формовчик,бетонни изделия

2 горски стражар

2 заварчик

1 машинен оператор,месни продукти

1 пощенски раздавач

1 кантарджия

1 готвач

1 работник, дозиране в консервно производство

10 работник, строителство

1 машинен оператор, производство на тестени изделия

1 сладкар

30 машинен оператор, изпридане на конци и прежди

10 монтажник, електронни елементи

1 чистач, хигиенист

2 общ работник

6 машинен оператор, изработване на печатни платки

1 обслужващ, кулинарен щанд

3 техник, механик

15 машинен оператор, производство на пластмаса

1 стругар

10 настройчик на шприцмашини и сродни на тях

2 машинен оператор, изработване на плексигласови изделия

15 опаковач

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

9 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Програмист,уеб сайтове

1 Технолог

Работни места за специалисти със средно образование

2 Обслужващ бензиностанция/газостанция

5 Чистач/Хигиенист

1 Монтажник медицинска техника

3 Продавач-консултант

7 Работник,сглобяване на детайли

5 Пазач,въоръжена охрана

9 Шофьор,товарен автомобил

2 Работник кухня

2 Монтажник,велосипеди

1 Работник,термична обработка

3 Касиер

2 Водач,електрокар

10 Монтажник,кабели

1 Водач,мотокар

5 Монтажник, електронни елементи

1 Автомонтьор

20 Монтажник

15 Монтажник,изделия от пластмаса

2 Електротехник,промишлено производство

10 Монтажник производство на слаботокови предпазители

2 Техник,механик

1 Специалист с контролни функции,търговия

1 Шофьор,автобус

1 Огняр

1 Главен специалист

1 Настройчик-оператор,дървообработваща машина

3 Монтажник,изделия от метал

2 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

16 Машинен оператор

3 Общ работник

10 Опаковач

1 Комплектовач

2 Шофьор,лекотоварен автомобил

2 Работник,озеленяване

2 Работник,сортировач

2 Шивач

1 Помощник кухня

5 Носач-товарач,стоки

1 Градинар

1 Охранител

работа заетост свободни работни места бюро по труда пловдив
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