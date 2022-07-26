Търсите си работа? Глад за инженери, лекари и учители в Пловдив
- 20:00, 26.07.2022
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Ако си търсите работа в Пловдив и и сте регистрирани на Бюрото по труда, разгледайте всички оферти към днешна дата:
БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ ул. “Чернишевски” № 3 ет.1
Работни места за специалисти с висше образование
6 Агент, спорт
1 Експерт
1 Инженер, електрообзавеждане
1 Инженер, енергетик
1 Инженер, конструктор
1 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи
5 Инспектор, качество на производствените процеси
10 Лекар, спешна медицина
3 Медицинска сестра
1 Преподавател, изобразително изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности
2 Разработчик, софтуер
1 Ръководител, информационни и комуникационни технологии
1 Старши учител, практическо обучение (учител по Облекло)
1 Старши учител, прогимназиален (История и география)
2 Счетоводител
1 Счетоводител, оперативен
2 Сътрудник, социални дейности
5 Техник, механик
1 Технически секретар
1 Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интереси(английска филология)
2 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
1 Учител, прогимназиален (български език и литература)
1 Учител, гимназиален (Български език и литература)
2 Учител, гимназиален (Английски език)
2 Учител, музика в детска градина
1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
1 Учител, практическо обучение (учител по Фризьорство)
2 Учител, практическо обучение(Специалност"Икономика")
3 Учител, практическо обучение(туризъм и кетъринг)
1 Учител, практическо обучение(учител по Козметика)
2 Учител, прогимназиален (Физика и астрономия)
1 Учител, прогимназиален (Български език и литература и английски език)
1 Учител, прогимназиален (компютърно моделиране)
1 Учител, прогимназиален(Физическо възпитание и спорт)
1 Учител, прогимназиален(химия и опазване на околната среда и учител по биология и здравно образование)
1 Учител, теоретично обучение(Специалност"Икономика")
1 Физик
1 Химик
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
2 Аргончик
3 Барман
1 Бродировач
1 Водач, машини за горско стопанство
1 Гладач, преса (ръчно)
1 Гладач, ютия
11 Готвач
30 Готвач, заведение за бързо хранене
1 Електромонтьор
1 Електротехник, поддръжка на сгради
6 Електротехник, строителен
3 Зареждач
1 Икономист, обществени поръчки
12 Камериер/камериерка
2 Касиер
20 Кондуктор
2 Контрольор, качество
1 Крояч, текстил
5 Машинен оператор, металообработващи машини
1 Машинен оператор, пералня/перачница
3 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
1 Медицинска сестра за социални дейности
10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
1 Мениджър екип
1 Мияч, съдове (ръчно)
10 Монтажник
35 Монтажник, електронни елементи
5 Монтажник, електрооборудване
10 Монтажник, изделия от метал
10 Монтажник, изделия от пластмаса
2 Монтажник, кабели
5 Монтажник, производство на автомобилни компоненти
5 Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства
10 Монтьор, електрооборудване
1 Носач-товарач, стоки
1 Образователен медиатор
2 Образователен медиатор
22 Обслужващ работник, промишлено производство
6 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
2 Обслужващ, кулинарен щанд
2 Обслужващ, магазин
18 Общ работник
10 Оператор, автоматизирана монтажна линия
1 Организатор склад под митнически контрол
15 Охранител
22 Пакетировач
2 Перач (ръчно)
4 Помощник кухня, заведение за бързо хранене
4 Помощник-готвач
1 Помощник-сладкар
12 Продавач-консултант
2 Прочиствач-шмиргелист, отливки
2 Работник, кухня
1 Работник, поддръжка на сгради
1 Работник, подови облицовки и настилки
5 Работник, сглобяване на детайли
23 Работник, сладкарско производство
2 Работник, товаро-разтоварна дейност
25 Салонен управител
3 Санитар
2 Сезонен работник, земеделието
15 Сервитьор
2 Склададжия
2 Специалист, труд и работна заплата
5 Стоковед
1 Счетоводител
2 Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
2 Техник, механик
1 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
2 Транжор
2 Трудотерапевт
10 Фелдшер
18 Чистач/ Хигиенист
2 Шивач
1 Шлосер
10 Шофьор, автобус
15 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2
18 Брокер, недвижими имоти
2 Готвач
1 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост
2 Машинен оператор
3 Медицински секретар
4 Монтажник
2 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
1 Оператор, манипулатор
1 Отчетник, уреждане на застрахователни полици
3 Охранител
2 Продавач, бюфет
2 Продавач, закуски и напитки
2 Продавач, разносна търговия
41 Продавач-консултант
30 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
1 Работник, поддръжка
11 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Регистратор
2 Сервитьор
1 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ ул."Брезовска" №34
Работни места за специалисти с висше образование:
2 технолог,производство на плодови и зеленчукови консерви
1 учител по изобразително изкуство и трудово обучение
1 учител по информационни технологии
1 учител теоретично обучение-хотелиеррство
1 учител по английски език
1 учител по музика
3 учител в ГЦОУД
1 учител,детска градина
1 учител по математика и информатика
2 учител по биология и химия
1 счетоводител,оперативен
Работни места за средно и основно образованиe:
1 снабдител,доставчик
6 общ работник
4 обслужващ работник,промишлено производство
2 търговски агент
2 лаборант
3 шофьор,лекотоварен автомобил
8 опаковач
2 склададжия
2 касиер
1 обслужващ бензиностанция
1 техник-механик
1 електротехник,промишлено предприятие
3 портиер
3 чистач/хигиенист
1 машинен оператор, месни продукти
1 шофьор,товарен автомобил
2 огняр
2 монтажник,електронни елементи
2 работник,обслужване и ремонт на електроапаратура
2 оператор,производствена линия
1 мениджър екип
2 пощенски раздавач
7 охранител
2 мияч, превозни средства /ръчно/
3 продавач-консултант
1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
2 работник, полевъден
БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ бул. Руски №15
Работни места за специалисти с висше образование
1 Учител,детска градина
22 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
2 Учител,практическо обучение
Работни места за специалисти със средно образование
12 Общ работник
4 Готвач
3 Чистач/Хигиенист
5 Склададжия
4 Помощник-кухня
3 Обслужващ бензиностанция/газостанция
5 Машинен оператор,металообработващи машини
2 Машинист,пътно-строителни машини
4 Сервитьор
3 Шофьор,товарен автомобил
2 полевъд
1 Тракторист
3 Барман
2 Водач,мотокар
18 Монтажник,производство на слаботокови предпазители
2 Касиер
15 Опаковач
7 Монтажник електрооборудване
2 Водач-електрокар
1 Технически ръководител,строителство
1 Техник механизация на селското стопанство
2 Охранител
1 Електротехник промишлено предприятие
2 Монтажник,велосипеди
2 Работник,строителството
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
5 Болногледач
3 Общ работник,смесено растениевъдно и животновъдно стопанство
4 Машинен оператор
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
глад, глад26.07.2022 | 20:41
Аз съм уж инж. и 20години не мога да си намеря работа, чорбаджиите питата: какво можеш, какво да мога, каквото образованието, толкова го мога!