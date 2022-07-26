Ако си търсите работа в Пловдив и и сте регистрирани на Бюрото по труда, разгледайте всички оферти към днешна дата:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

6 Агент, спорт

1 Експерт

1 Инженер, електрообзавеждане

1 Инженер, енергетик

1 Инженер, конструктор

1 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

5 Инспектор, качество на производствените процеси

10 Лекар, спешна медицина

3 Медицинска сестра

1 Преподавател, изобразително изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности

2 Разработчик, софтуер

1 Ръководител, информационни и комуникационни технологии

1 Старши учител, практическо обучение (учител по Облекло)

1 Старши учител, прогимназиален (История и география)

2 Счетоводител

1 Счетоводител, оперативен

2 Сътрудник, социални дейности

5 Техник, механик

1 Технически секретар

1 Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интереси(английска филология)

2 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

1 Учител, прогимназиален (български език и литература)

1 Учител, гимназиален (Български език и литература)

2 Учител, гимназиален (Английски език)

2 Учител, музика в детска градина

1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1 Учител, практическо обучение (учител по Фризьорство)

2 Учител, практическо обучение(Специалност"Икономика")

3 Учител, практическо обучение(туризъм и кетъринг)

1 Учител, практическо обучение(учител по Козметика)

2 Учител, прогимназиален (Физика и астрономия)

1 Учител, прогимназиален (Български език и литература и английски език)

1 Учител, прогимназиален (компютърно моделиране)

1 Учител, прогимназиален(Физическо възпитание и спорт)

1 Учител, прогимназиален(химия и опазване на околната среда и учител по биология и здравно образование)

1 Учител, теоретично обучение(Специалност"Икономика")

1 Физик

1 Химик

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

2 Аргончик

3 Барман

1 Бродировач

1 Водач, машини за горско стопанство

1 Гладач, преса (ръчно)

1 Гладач, ютия

11 Готвач

30 Готвач, заведение за бързо хранене

1 Електромонтьор

1 Електротехник, поддръжка на сгради

6 Електротехник, строителен

3 Зареждач

1 Икономист, обществени поръчки

12 Камериер/камериерка

2 Касиер

20 Кондуктор

2 Контрольор, качество

1 Крояч, текстил

5 Машинен оператор, металообработващи машини

1 Машинен оператор, пералня/перачница

3 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия

1 Медицинска сестра за социални дейности

10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1 Мениджър екип

1 Мияч, съдове (ръчно)

10 Монтажник

35 Монтажник, електронни елементи

5 Монтажник, електрооборудване

10 Монтажник, изделия от метал

10 Монтажник, изделия от пластмаса

2 Монтажник, кабели

5 Монтажник, производство на автомобилни компоненти

5 Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства

10 Монтьор, електрооборудване

1 Носач-товарач, стоки

1 Образователен медиатор

2 Образователен медиатор

22 Обслужващ работник, промишлено производство

6 Обслужващ, бензиностанция/газостанция

2 Обслужващ, кулинарен щанд

2 Обслужващ, магазин

18 Общ работник

10 Оператор, автоматизирана монтажна линия

1 Организатор склад под митнически контрол

15 Охранител

22 Пакетировач

2 Перач (ръчно)

4 Помощник кухня, заведение за бързо хранене

4 Помощник-готвач

1 Помощник-сладкар

12 Продавач-консултант

2 Прочиствач-шмиргелист, отливки

2 Работник, кухня

1 Работник, поддръжка на сгради

1 Работник, подови облицовки и настилки

5 Работник, сглобяване на детайли

23 Работник, сладкарско производство

2 Работник, товаро-разтоварна дейност

25 Салонен управител

3 Санитар

2 Сезонен работник, земеделието

15 Сервитьор

2 Склададжия

2 Специалист, труд и работна заплата

5 Стоковед

1 Счетоводител

2 Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия

2 Техник, механик

1 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

2 Транжор

2 Трудотерапевт

10 Фелдшер

18 Чистач/ Хигиенист

2 Шивач

1 Шлосер

10 Шофьор, автобус

15 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

18 Брокер, недвижими имоти

2 Готвач

1 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

2 Машинен оператор

3 Медицински секретар

4 Монтажник

2 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

1 Оператор, манипулатор

1 Отчетник, уреждане на застрахователни полици

3 Охранител

2 Продавач, бюфет

2 Продавач, закуски и напитки

2 Продавач, разносна търговия

41 Продавач-консултант

30 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1 Работник, поддръжка

11 Работник, товаро-разтоварна дейност

1 Регистратор

2 Сервитьор

1 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше образование:

2 технолог,производство на плодови и зеленчукови консерви

1 учител по изобразително изкуство и трудово обучение

1 учител по информационни технологии

1 учител теоретично обучение-хотелиеррство

1 учител по английски език

1 учител по музика

3 учител в ГЦОУД

1 учител,детска градина

1 учител по математика и информатика

2 учител по биология и химия

1 счетоводител,оперативен

Работни места за средно и основно образованиe:

1 снабдител,доставчик

6 общ работник

4 обслужващ работник,промишлено производство

2 търговски агент

2 лаборант

3 шофьор,лекотоварен автомобил

8 опаковач

2 склададжия

2 касиер

1 обслужващ бензиностанция

1 техник-механик

1 електротехник,промишлено предприятие

3 портиер

3 чистач/хигиенист

1 машинен оператор, месни продукти

1 шофьор,товарен автомобил

2 огняр

2 монтажник,електронни елементи

2 работник,обслужване и ремонт на електроапаратура

2 оператор,производствена линия

1 мениджър екип

2 пощенски раздавач

7 охранител

2 мияч, превозни средства /ръчно/

3 продавач-консултант

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия

2 работник, полевъден

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

1 Учител,детска градина

22 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2 Учител,практическо обучение

Работни места за специалисти със средно образование

12 Общ работник

4 Готвач

3 Чистач/Хигиенист

5 Склададжия

4 Помощник-кухня

3 Обслужващ бензиностанция/газостанция

5 Машинен оператор,металообработващи машини

2 Машинист,пътно-строителни машини

4 Сервитьор

3 Шофьор,товарен автомобил

2 полевъд

1 Тракторист

3 Барман

2 Водач,мотокар

18 Монтажник,производство на слаботокови предпазители

2 Касиер

15 Опаковач

7 Монтажник електрооборудване

2 Водач-електрокар

1 Технически ръководител,строителство

1 Техник механизация на селското стопанство

2 Охранител

1 Електротехник промишлено предприятие

2 Монтажник,велосипеди

2 Работник,строителството

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

5 Болногледач

3 Общ работник,смесено растениевъдно и животновъдно стопанство

4 Машинен оператор