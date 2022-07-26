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Търсите си работа? Глад за инженери, лекари и учители в Пловдив

  • 20:00, 26.07.2022
    • https://www.marica.bg/biznes-zona/tarsite-si-rabota-glad-za-injeneri-lekari-i-uchiteli-v-plovdiv Marica.bg
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Ако си търсите работа в Пловдив и и сте регистрирани на Бюрото по труда, разгледайте всички оферти към днешна дата:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

6    Агент, спорт

1    Експерт

1    Инженер, електрообзавеждане

1    Инженер, енергетик

1    Инженер, конструктор

1    Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

5    Инспектор, качество на производствените процеси

10  Лекар, спешна медицина

3    Медицинска сестра

1    Преподавател, изобразително изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности

2    Разработчик, софтуер

1    Ръководител, информационни и комуникационни технологии

1    Старши учител, практическо обучение (учител по Облекло)

1    Старши учител, прогимназиален  (История и география)

2    Счетоводител

1    Счетоводител, оперативен

2    Сътрудник, социални дейности

5    Техник, механик

1    Технически секретар

1    Учител / Преподавател, чужд език в занимания по интереси(английска филология)

2    Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

1    Учител,  прогимназиален (български език и литература)

1    Учител, гимназиален  (Български език и литература)

2    Учител, гимназиален (Английски език)

2    Учител, музика в детска градина

1    Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1    Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1    Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1    Учител, практическо обучение (учител по Фризьорство)

2    Учител, практическо обучение(Специалност"Икономика")

3    Учител, практическо обучение(туризъм и кетъринг)

1    Учител, практическо обучение(учител по Козметика)

2    Учител, прогимназиален  (Физика и астрономия)

1    Учител, прогимназиален (Български език и литература и английски език)

1    Учител, прогимназиален (компютърно моделиране)

1    Учител, прогимназиален(Физическо възпитание и спорт)

1    Учител, прогимназиален(химия и опазване на околната среда и учител по биология и здравно образование)

1    Учител, теоретично обучение(Специалност"Икономика")

1    Физик

1    Химик

 

Работни места за  средно професионално, средно общо и основно образование

2    Аргончик

3    Барман

1    Бродировач

1    Водач, машини за горско стопанство

1    Гладач, преса (ръчно)

1    Гладач, ютия

11  Готвач

30  Готвач, заведение за бързо хранене

1    Електромонтьор

1    Електротехник, поддръжка на сгради

6    Електротехник, строителен

3    Зареждач

1    Икономист, обществени поръчки

12  Камериер/камериерка

2    Касиер

20  Кондуктор

2    Контрольор, качество

1    Крояч, текстил

5    Машинен оператор, металообработващи машини

1    Машинен оператор, пералня/перачница

3    Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия

1    Медицинска сестра за социални дейности

10  Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1    Мениджър екип

1    Мияч, съдове (ръчно)

10  Монтажник

35  Монтажник, електронни елементи

5    Монтажник, електрооборудване

10  Монтажник, изделия от метал

10  Монтажник, изделия от пластмаса

2    Монтажник, кабели

5    Монтажник, производство на автомобилни компоненти

5    Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства

10  Монтьор, електрооборудване

1    Носач-товарач, стоки

1    Образователен медиатор

2    Образователен медиатор

22  Обслужващ работник, промишлено производство

6    Обслужващ, бензиностанция/газостанция

2    Обслужващ, кулинарен щанд

2    Обслужващ, магазин

18  Общ работник

10  Оператор, автоматизирана монтажна линия

1    Организатор склад под митнически контрол

15  Охранител

22  Пакетировач

2    Перач (ръчно)

4    Помощник кухня, заведение за бързо хранене

4    Помощник-готвач

1    Помощник-сладкар

12  Продавач-консултант

2    Прочиствач-шмиргелист, отливки

2    Работник, кухня

1    Работник, поддръжка на сгради

1    Работник, подови облицовки и настилки

5    Работник, сглобяване на детайли

23  Работник, сладкарско производство

2    Работник, товаро-разтоварна дейност

25  Салонен управител

3    Санитар

2    Сезонен работник, земеделието

15  Сервитьор

2    Склададжия

2    Специалист, труд и работна заплата

5    Стоковед

1    Счетоводител

2    Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия

2    Техник, механик

1    Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

2    Транжор

2    Трудотерапевт

10  Фелдшер

18  Чистач/ Хигиенист

2    Шивач

1    Шлосер

10  Шофьор, автобус

15  Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

 

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

 

18  Брокер, недвижими имоти

2    Готвач

1    Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

2    Машинен оператор

3    Медицински секретар

4    Монтажник

2    Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

1    Оператор, манипулатор

1    Отчетник, уреждане на застрахователни полици

3    Охранител

2    Продавач, бюфет

2    Продавач, закуски и напитки

2    Продавач, разносна търговия

41  Продавач-консултант

30  Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1    Работник, поддръжка

11  Работник, товаро-разтоварна дейност

1    Регистратор

2    Сервитьор

1    Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1    Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

1    Шофьор, лекотоварен автомобил

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше  образование:

2 технолог,производство на плодови и зеленчукови консерви

1 учител по изобразително изкуство и трудово обучение

1 учител по информационни технологии

1 учител теоретично обучение-хотелиеррство

1 учител по английски език

1 учител по музика

3 учител в ГЦОУД

1 учител,детска градина

1 учител по математика и информатика

2 учител по биология и химия

1 счетоводител,оперативен

Работни места за средно  и основно образованиe:

1 снабдител,доставчик

6 общ работник

4 обслужващ работник,промишлено производство

2 търговски агент

2 лаборант

3 шофьор,лекотоварен автомобил

8 опаковач

2 склададжия

2 касиер

1 обслужващ бензиностанция

1 техник-механик

1 електротехник,промишлено предприятие

3 портиер

3 чистач/хигиенист

1 машинен оператор, месни продукти

1 шофьор,товарен автомобил

2 огняр

2 монтажник,електронни елементи

2 работник,обслужване и ремонт на електроапаратура

2 оператор,производствена линия

1 мениджър екип

2 пощенски раздавач

7 охранител

2 мияч, превозни средства /ръчно/

3 продавач-консултант

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия

2 работник, полевъден

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

1 Учител,детска градина

22 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2 Учител,практическо обучение

 

Работни места за специалисти със средно образование

12 Общ работник

4 Готвач

3 Чистач/Хигиенист

5 Склададжия

4 Помощник-кухня

3 Обслужващ бензиностанция/газостанция

5 Машинен оператор,металообработващи машини

2 Машинист,пътно-строителни машини

4 Сервитьор

3 Шофьор,товарен автомобил

2 полевъд

1 Тракторист

3 Барман

2 Водач,мотокар

18 Монтажник,производство на слаботокови предпазители

2 Касиер

15 Опаковач

7 Монтажник електрооборудване

2 Водач-електрокар

1 Технически ръководител,строителство

1 Техник механизация на селското стопанство

2 Охранител

1 Електротехник промишлено предприятие

2 Монтажник,велосипеди

2 Работник,строителството

 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

 

5 Болногледач

3 Общ работник,смесено растениевъдно и животновъдно стопанство

4 Машинен оператор

регионална служба по заетостта работа пловдив работни места
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1 коментара

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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1 коментар
глад, глад

глад, глад

26.07.2022 | 20:41

Аз съм уж инж. и 20години не мога да си намеря работа, чорбаджиите питата: какво можеш, какво да мога, каквото образованието, толкова го мога!

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