Автор: Ивайло Андонов, директор Инвестиционен център ЕЛАНА, Пловдив

През изминалата седмица световните борсови индекси се повишиха рязко, щатският долар падна до шестседмично дъно, а референтната доходност на 10-годишните държавни облигации на САЩ - до петседмично дъно. Цените на петрола отбелязаха втора седмица загуби. Златото се търгуваше почти без промяна. Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones завърши с ръст от 5,1% за петте работни сесии, отбелязвайки най-добрата си седмица от октомври 2022 г. Широкият S&P500 се повиши с 5,9% за периода, а технологичният Nasdaq - с 6,6%. Основната причина за ръстовете бяха добрите макроикономически данни от САЩ, отличните корпоративни доклади и най-вече надеждата на инвеститорите, че агресивният 20-месечен период на повишаване на лихвените проценти от страна на ФЕД е приключил.

Европейските пазари също завършиха на зелена територия на фона на решението на ЕЦБ да не променя лихвените си проценти. Основният европейски индекс STOXX 600 затвори с 2,54% по-високо ниво, подкрепен от сектора на недвижимите имоти и технологиите. Компанията за електронна търговия Shopify скочи с 15%, след като отчете по-добри от очакваното резултати за третото тримесечие.

От Shopify регистрираха приходи от 1,71 млрд. долара,

с 25% увеличение на годишна база. Акциите на Advanced Micro Devices (AMD) пораснаха с 8%, след като оптимистичната прогноза за продажбите на AI (изкуствен интелект) чипове сигнализира, че компанията напредва в опитите си да настигне лидера на пазара Nvidia. Компанията заяви, че очаква да продаде графични процесори за 2 млрд. долара, използвани в разработването на AI програми. Акциите на AMD са на зелено с 61% през тази година, но тези печалби бледнеят в сравнение с ръста на Nvidia от цели 184% за същия период. Благодарение на AI ръст от над 20 на сто имаше и при дяловете на Palantir Technologies. Дружеството публикува четвъртата си поредна тримесечна печалба. В голяма степен продажбите и печалбите се движат от нейната AI платформа.

Веригата Starbucks Corporation увеличи пазарната си капитализация с над 10%, след като публикува много добри продажби и печалба за тримесечието, с което надхвърли прогнозите на Wall Street. Добрите резултати са подкрепени от растежа на нейния ключов пазар в Китай. Междувременно стрийминг платформата Roku Inc и PayPal Holdings Inc се покачиха съответно с повече от 30% и 6%, след като също предоставиха тримесечни резултати, по-добри от очакваното. Едни от малцината губещи през седмицата се оказаха акциите на фармацевтичния гигант Moderna Inc.

От Moderna Inc отчетоха по-голяма от очакваната загуба

през третото тримесечие вследствие на намаляващото търсене на нейната ваксина срещу CОVID. От неизползвани ваксини Moderna Inc поеха удар от 3,1 млрд. долара, изпращайки акциите <210> надолу с 6%.

Липсата на ескалация във войната Израел-Хамас намали притесненията за прекъсване на доставките в Близкия изток и това оказа влияние върху цените на петрола. Двата сорта суров петрол паднаха с повече от 6%, отбелязвайки втора поредна седмица в червено. Допълнителен натиск върху търсенето оказаха и последните данни за производствената активност от Китай. От друга страна, Саудитска Арабия се очаква да потвърди отново удължаването на своето доброволно намаляване на добива на петрол от 1 милион барела на ден до месец декември. Доларовият индекс, измерващ стойността на зелените пари спрямо шест основни валути, спадна с 1,4% - до 105,03. Индексът регистрира най-лошото си седмично представяне от половин година. При приключване на търговията в петък спот златото се стабилизира около 1986 долара за унция, докато фючърсите върху златото, изтичащи през декември, останаха без промяна - на 1993,70 долара за унция. И двата инструмента загубиха около 1% тази седмица.

*Материалът е с информационен характер и не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Както авторът, така и клиенти на компанията, в която работи, е възможно да притежават един и/или повече от коментираните ценни книжа.

*Авторът притежава над 20-годишен опит в сферата на инвестициите и капиталовите пазари.