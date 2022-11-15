Стотици свободни работни места в Пловдив, ето къде

Лекари, учители, счетоводители, одитори – това са най-търсените кадри с висше образование през Бюрата по труда, сочи разбивката на дирекция „Регионална служба по заетостта“ в Пловдив. От месеци се търсят поне десет лекаря за Спешна помощ, а откакто е започнала учебната година не спират обявите и за учители и друг педагогически персонал. Както се очаква за индустриален град, производството също изпитва глад за кадри. За болшинството вакантни работни места се изисква средно или средно специално образование.

Ето всички свободни работни места в Пловдив:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

5 Агент, спорт

1 Библиотекар

1 Възпитател

1 Вътрешен одитор

1 Експерт, труд и работна заплата

1 Инженер, строителен

10 Лекар, спешна медицина

1 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии

3 Офис мениджър

1 Педагогически съветник

1 Помощник-директор, учебната дейност(НУП с английски език)

1 Помощник-директор, учебно-производствената дейност(електроника и автоматика)

2 Разработчик, софтуер

1 Специалист, логистика

1 Специалист, обработка на данни

1 Счетоводител, оперативен

1 Счетоводител, оперативен

1 Технически сътрудник

1 Учител в целодневна група I-IV клас

1 Учител, гимназиален (учител по география )

1 Учител, гимназиален (ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО)

1 Учител, гимназиален (История и българска филология)

1 Учител, гимназиален етап(математика и информатика)

1 Учител, гимназиален(Български и литература)

1 Учител, начален(I-IV клас)

1 Учител, прогимназиален (Учител по ИТ)

1 Учител, прогимназиален(електроника и автоматика)

1 Учител, теоретично обучение

1 Учител, теоретично обучение(български народни танци)

1 Учител, теоретично обучение(Строителен инженер)

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

1 Автомонтьор

1 Административен специалист с контролни функции

5 Бояджия, стоманени конструкции

1 Бродировач

3 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)

1 Гладач

6 Готвач

30 Готвач, заведение за бързо хранене

1 Екструдерист

2 Електромеханик

1 Електромонтьор

2 Електротехник, поддръжка на сгради

4 Електротехник, строителен

1 Заварчик

7 Зареждач

10 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

1 Интериорен дизайнер

10 Камериер/камериерка

7 Контрольор, качество

15 Кредитен специалист, банка

1 Крояч, текстил

10 Маневрист

5 Машинен оператор

2 Машинен оператор, металорежещи машини

2 Машинен оператор, опаковане/увиване

3 Машинен оператор, преса за гладене

5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

12 Машинен оператор, шиене

20 Машинен оператор, шиене на облекла

20 Машинист, локомотивен

10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

3 Мениджър екип

3 Мияч, съдове (ръчно)

1 Моделиер-конструктор, облекла

100 Монтажник, велосипеди

20 Монтажник, електронно оборудване

4 Монтажник, електрооборудване

5 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

2 Монтажник, печатарски машини

10 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии

1 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях

1 Настройчик, формоващи апарати

1 Образователен медиатор

57 Общ работник

25 Оператор, автоматизирана монтажна линия

3 Оператор, тъкачен стан

5 Оператор, център за обаждания

10 Охранител

1 Помощник, магазин

20 Продавач-консултант

2 Работник, поддръжка на сгради

1 Работник, строителството

1 Работник, товаро-разтоварна дейност

10 Ревизор вагони

1 Ръководител, търговска експлоатация

25 Салонен управител

3 Секционен майстор

37 Склададжия

1 Социален работник, закрила на детето

1 Старши специалист

2 Техник, асансьорна техника

3 Техник, електрически машини и апарати

1 Техник, електрически системи

1 Технически сътрудник

2 Търговски представител

10 Фелдшер

2 Фризьор

10 Чистач/ Хигиенист

5 Шивач

2 Шлосер

2 Шлосер-монтьор

40 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

20 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

18 Брокер, недвижими имоти

2 Книговезец

1 Монтажник

1 Организатор, работа с клиенти

1 Отчетник, счетоводство

1 Помощник-възпитател

2 Продавач, закуски и напитки

2 Продавач, павилион

33 Продавач-консултант

1 Работник, изпълняващ доставки по домовете

15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1 Работник, поддръжка

11 Работник, товаро-разтоварна дейност

5 Салонен управител

4 Сладкар

2 Специалист, дистанционно обучение

1 Технически секретар

5 Технически сътрудник

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше образование:

1 медицинска сестра

1 счетоводител,оперативен

1 асистент,офис

2 електротехник, промишлено предприятие

1 лаборант

2 технолог

2 механик, промишлено оборудване

Работни места за средно и основно образованиe:

1 електротехник, промишлено предприятие

1 старши счетоводител

2 заварчик

6 машинен оператор,произвадство на пластмасови изделия

1 машинен оператор,месни продукти

1 пощенски раздавач

1 кантарджия

1 готвач

30 машинен оператор, изпридане на конци и прежди

10 монтажник, електронни елементи

1 чистач, хигиенист

6 машинен оператор, изработване на печатни платки

1 обслужващ, кулинарен щанд

1 техник-механик,ОХВИ

1 тракторист

1 работник, дозиране в консервно производство

1 работник, животновъд

1 личен асистент

3 машинен оператор, производство на безалкохолни напитки

2 водач, мотокар

5 работник, сглобяване на детайли

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

8 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Технолог

Работни места за специалисти със средно образование

1 Обслужващ бензиностанция/газостанция

2 Продавач-консултант

4 Шофьор,товарен автомобил

2 Работник кухня

2 Водач,електрокар

1 Водач,мотокар

1 Автомонтьор

10 Монтажник кабели

6 Монтажник,изделия от пластмаса

2 Електротехник,промишлено производство

5 Монтажник производство на слаботокови предпазители

1 Техник,механик

2 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

2 Сервитьор

2 Тракторист

1 Главен специалист

1 Домашен чистач

1 Помощник-възпитател

1 шофьор автобус

8 Машинен оператор

1 охранител

1 шофьор, лекотоварен автомобил

2 шивачи

10 Монтажник

8 Монтажник,електронни елементи

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

2 Общ работник

1 Помощник кухня

2 Носач-товарач,стоки

1 Градинар

31 Опаковач

2 Работник сглобяване на детайли