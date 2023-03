Акциите на банките по света се сринаха въпреки уверенията от президента на САЩ Джо Байдън, че американската финансова система е в безопасност, предаде Би Би Си, цитиран от БНР.

Спадът в стойността на ценните книжа идва, след като Байдън обеща да направи каквото е необходимо, за да защити банковия сектор след колапса на Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Инвеститорите обаче се опасяват, че други финансови институции също могат да пострадат и това доведе до рязък срив в цените на акциите в глобален мащаб.

В понеделник испанската Santander ("Сантандер") и германската Commerzbank ("Комерцбанк") преживяха спад на акциите си в един момент от над 10 процента.

Поредица от по-малки американски банки понесоха още по-сериозни загуби, въпреки че уверяват клиентите си, че имат достатъчно ликвидност. Нестабилността доведе и до спекулации, че американският Федерален резерв ще спре плановете за продължаващо повишаване на лихвените проценти с цел овладяване на инфлацията.

Въпреки че основните фондови индекси на Уолстрийт стабилизираха към края на търговията в понеделник, банковите акции останаха под силен натиск от продажби. Акциите на сравнително малките кредитни институции отбелязаха сериозни сривове, като тези на First Republic Bank паднаха с 61,8%, на Western Alliance Bancorp - с 47%, на PacWest Bancorp - с 21% и на Zions Bancorp - с 25,7%. По-умерен спад имаше при акциите на водещите американски банки, като тези на Bank of America Corp поевтиняха с 5,8%, на Wells Fargo & Co. - с над 7%, а на JPMorgan Chase & Co - с 1,8%.