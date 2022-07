Най-хитовият моден аксесоар това лято се очертава да е бутилка вино. Нашумялата модна марка Alessa нарисува дизайнерски етикети за лимитираната серия вина Verano Azur, произвеждани от New Bloom Winery. Самите създателки на модния бранд Мими и Мая са в рекламната кампания на общия проект. Те са адаптирали свои авторски принтове – в зелено за бялото вино и в розово за розето като тези дизайни освен на винените етикети присъстват и в актуалната колекция на бранда. За първи път у нас се реализира партньорство от подобен мащаб между модна и винена марка. Вината Verano Azur се произвеждат от собствените лозови масиви на избата в Съединение New Bloom Winery. Те са вдъхновени от дамите със свободен дух, които искат да се наслаждават на живота тук и сега и се отличават със смелата си визия и хармоничен вкус. Бялото вино Verano Azur за лимитираната серия by Alessa е от сортовете Совиньон блан и Вионие, а розето от Каберне Совиньон. Лимитираната серия Verano Azur by Alessa вече може да се намери по магазините в цялата страна. Модната марка Alessa е създадена преди 10 години. За разлика от повечето други световни модни компании, Alessa e семеен бизнес, стартирал със сайт за 19 долара и нищожен начален капитал и днес достига до 90000 клиенти от 26 държави. Марката е любима на популярните хора в България като нейни модели се носят от най-успешните и красиви жени у нас.

“Когато обмисляхме колаборацията с моден бранд, първата ни асоциация бе именно Alessa – високото ниво на професионализъм и самочувствието, което вдъхват на своите клиенти са това, което търсим и с вината Verano Azur. Мими и Мая често споделят, че всеки техен клиент е част от семейството на Alessa – надяваме се нашите вина да допълват това усещане“, разказват от екипа на Verano Azur.

„Оценяваме високо, че New Bloom Winery ни предложиха този нестандартен проект и ни дадоха свободата на творим. Това, което ни спечели във вината Verano Azur и смятаме, че е обща характеристика за нашите марки, е качеството. Идеята две изкуства – на виното и модата да си подадат ръка, много ни хареса и се надяваме нашите почитателки да я харесат. А и какво по-хубаво от това виното да си отива с любимия ти тоалет“, допълват Мими и Мая.