Лидерът в ритейла - Kaufland България заслужи за седма поредна година отличието Top Employer на престижния международен независим институт Top Employers Institute. Компанията постигна нов рекорд като получи максимален резултат от 100% в девет от водещите категории. Отличието затвърждава ангажимента на Kaufland към създаването на отлична работна среда, устойчиво развитие на човешкия капитал и непрестанна грижа за хората. Сертификатът се присъжда като резултат от задълбочен анализ на политиките и практиките на компанията и е доказателство за високите й стандарти относно благосъстоянието и професионалния растеж на служителите.

„Горди сме, че последователните ни усилия за изграждане на сигурна, вдъхновяваща и удовлетворяваща работна среда бяха високо оценени с отличието Top Employer за седми пореден път. Това признание доказва нашия дългосрочен ангажимент към развитието на нашите колеги, които стоят в основата на успехите ни. Високите ни резултати говорят сами за себе си и са още по-категорични за представянето ни през годината. Сертификатът засвидетелства целенасочената ни стратегия и усилената ни работа за осигуряване на най-добрите условия за труд. Ние вярваме, че инвестицията в служителите е инвестиция в бъдещето ни и че само чрез постоянни подобрения и ангажираност към техните нужди ще продължим да бъдем предпочитан работодател." - каза Анна Панчева, ръководител на направление „Човешки ресурси“ в Kaufland България.

Сертифицирането като Top Employer идва след задълбочен независим анализ, който оценява ключови области на управление на човешките ресурси, включително политики за развитие на талантите, баланс между работа и личен живот, култура на разнообразие и приобщаване и привлекателни социални придобивки и възможности за обучение. Универсалният метод за сертифициране на Top Employers Institute се прилага в над 121 държави по света.

Независимият одитор изготвя заключението на база общо 20 категории, като тази година Kaufland постигна максимален резултат от 100% в рекордните девет на брой категории. Сред тях са „Бизнес стратегия“, „Лидерство“, „Работодателска марка“, „Привличане на таланти“, „Цел и ценности“ и др.

Резултатите на Kaufland във всяка една от 20-те категории са над нормата, като и тази година десет от показателите на лидера в ритейла отчитат постижения с повече от 10% над нормата, определена след анализа на резултатите в международен мащаб. Сред тях са „Стратегия за хората“, „Лидерство“, „Въвеждане на служители“, „Дигитален HR“, „Работна среда“, „Работодателска марка“ и др.

Отличието Top Employer е присъдено на Kaufland България, както и на всички останали държави от семейството на компанията. По този начин освен Top Employer (Топ работодател) в България Kaufland за поредна година е и топ работодател в Европа.

За Kaufland България:

Kaufland България е лидер в сектора на модерната търговия у нас с годишен оборот от над 2 млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с екип от над 7 500 служители. Седем поредни години компанията е сертифицирана като Top Employer от международния независим институт Top Employers Institute. От началото на 2023 г. до момента утвърждаването на работодателската марка на Kaufland България беше засвидетелствано и от близо 80 отличия в най-оспорваните категории на значими конкурси като Employer Branding Awards на b2b Media, Career Show Awards, My Love Marks, Business Lady, Employer of choice и други. За трети пореден път през 2024 г. компанията заслужи и престижното първо място като „Най-добър работодател“ според класацията на Career Show Index 2024, както и Любим международен работодател от единствената в България изцяло потребителска класация My Love Marks.