Четири основни въпроса постави новооснованото Сдружение на хотелиерите в Пловдив пред кмета Костадин Димитров. На срещата, която се проведе днес, бяха обсъдени теми, свързани с развитието на туризма в града и региона. Сред тях бе проблемът с липсата на събитиен спортен календар и неговото напасване със събитийния културен календар на града.

Друга важна точка бе развитието на летище Пловдив. Създаването на директна автобусна линия от летище София до Пловдив за подобряването на свързаността за чуждестранни туристи също бе във фокуса на разговорите.

Обсъден бе и проблемът с транспорта и такситата - апликация за безконтактни поръчки и плащане.

Сдружението изрази своята загриженост относно тези въпроси и настоя на тяхното бързо и ефективно решаване, като подчерта необходимостта от сътрудничество между бизнеса и местните органи за постигане на обща цел - развитието на туризма и подобряване на условията за посрещане на гостите в града.



Кметът Костадин Димитров благодари на представителите на сдружението за техния ангажимент и обеща да работи активно по поставените въпроси. Той подчерта важността на диалога между общинските органи и бизнес сектора за създаването на благоприятна среда за туристическо развитие.



Сдружението на хотелиерите в Пловдив остава ангажирано със своите цели и ще продължи да подпомага и насърчава инициативите, които ще допринесат за утвърждаването на града като важен туристически център.

Припомняме, че пловдивски хотелиери официално се обединиха в сдружение. То е регистрирано на 3 януари 2024 г. под името „Сдружение на пловдивските хотелиери“. УС на новата структура се състои от трима души – за председател е избран Петър Денчев, като членове на УС са Мариела Балчева и Стоян Димитров.



До създаването на новата организация се стигна след съгласувани усилия на представители от над 20 емблематични хотела в града, обединени с общата цел да подобрят туристическата обстановка в региона. С активи за половин милиард лева и над 3 500 легла, тези хотели съставляват значителен сегмент от туристическата инфраструктура на Пловдив, съобщиха за Bgtourism.bg от организацията.

Учредителното събрание, проведено за създаването на сдружението, избра органите на управление, които са посветени на постигането на общите цели. Идеята, замислена спонтанно, беше успешно реализирана и получи широка подкрепа от хотелиерите в града. Целта на този съюз е да създаде една общност от професионалисти, обединени в стремежа си да станат активен фактор в туристическото развитие на Пловдив, споделят от сдружението.

Обединението има за цел да установи ефективна комуникация между хотелиерите, да бъде подкрепа и коректив в разработката на креативни политики за развитие на града като туристическа дестинация. Ще се стремим към създаването на ядро от професионалисти, работещи в лоялна конкурентна среда, което най-важното – да бъде сплотено и да работи за усъвършенстване на обслужването и удовлетворението на гостите на Пловдив, коментират от организацията.

Сдружението обяви своите основни цели, които включват обединяването на членовете си в общност от професионалисти, иницииране на предложения и търсене на решения по въпроси, свързани с бизнеса на местно и национално ниво. Те ще се ангажират с професионално взаимодействие в областта на хотелиерството, подпомагане на изработването на стратегии за туристическо развитие, подобряване на икономическата среда за хотелиерите и създаване на връзки със заинтересованите страни в туристическия сектор.

Съюзът ще допринася за повишаване на качеството на предлаганите от хотелите услуги, насърчаване на професионалното общуване и сътрудничество между членовете си. Вярваме в потенциала на Пловдив като световна туристическа дестинация и ще се стремим да допринесем с нашия професионализъм за успешната реализация на този потенциал, споделят пред Bgtourism.bg от новосъздадената структура. С увереност гледаме напред към сплотеност, иновации и подобрения, които ще доведат до по-добро бъдеще за нашия град и неговите посетители, посочват хотелиерите.

Учредители на сдружението са:

1. Vizualiza Residеnce Hotel

2. Gallery 37, BW Premier Collection

3. The Emporium Plovdiv – Mgallery

4. Imperial Plovdiv, Radisson individuals

5. DoubleTree by Hilton Plovdiv Center

6. Holiday Inn Plovdiv, an IHG Hotel

7. Best Western Premier Plovdiv Hills

8. The Stay Hotel

9. Residence City Garden

10. SPS Hotel

11. Hotel Leipzig

12. Kendros Hotel

13. Evmolpia Hotel Plovdiv

14. Hill House

15. Villa Flavia Boutiqe Hotel

Сдружението е отворено за членство на всяко едно място за настаняване, което се намира на територията на община Пловдив, с категоризация минимум къща за гости и в заложените идеи преоткрива своите за визия, развитие и перспектива на мястото, което управлява и гр. Пловдив като туристическа дестинация.