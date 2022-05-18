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Работните места за висшисти – кът, търсят се най-много със средно образование

  • 15:30, 18.05.2022
  • 15:36, 18.05.2022
    • https://www.marica.bg/biznes-zona/rabotnite-mesta-za-visshisti-kat-tarsqt-se-nay-mnogo-sas-sredno-obrazovanie Marica.bg
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Заради спецификата на Пловдив като индустриален център, обявите за работа за хора със средно образование са болшинство. Те са в пъти повече от възможностите за хора с диплома за висше. Това показват данните на регионалната служба по заетостта. Ето какви са свободните работни места в момента:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

5  Агент, спорт

1  Главен счетоводител

1  Еколог

1  Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи

1  Инженер поддръжка

2  Инженер, електромеханично оборудване

1  Инженер, инвеститорски контрол

1  Инженер, производствена ефективност

1  Лаборант(Хранителни технологии)

10 Лекар, спешна медицина

1  Маркетинг мениджър/Директор маркетинг

1  Машинен инженер

13 Медицинска сестра

1  Мърчандайзер, продажби

1  Организатор, производство

2  Разработчик, софтуер

1  Сервизен техник

6  Социален работник(Социална педагогика)

1  Специалист, кадастър и регулация

1  Специалист, управление на човешките ресурси

1  Търговски представител

1  Учител, детска градина

1  Учител, практическо обучение (компютърен инженер)

Работни места за  средно професионално, средно общо 

и основно  образование

4  Автомонтьор

1  Агент, продажби ИКТ

1  Администратор, хотел

9  Аргончик

2  Асистент-продавач

4  Барман

5  Водач, електрокар

3  Гладач

4  Готвач

36 Готвач, заведение за бързо хранене

4  Градинар

3  Детегледачка

3  Дърводелец, мебелист

13 Електромонтьор

1  Електротехник, поддръжка на сгради

1  Електротехник, промишлено предприятие

3  Заварчик

5  Зареждач, материали и полуфабрикати

2  Каменоделец

8  Камериер/камериерка

11 Касиер

1  Касиер, счетоводство

3  Контрольор, качество

2  Крояч, кожа

8  Машинен оператор

50 Машинен оператор, месни продукти

15 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

2  Машинен оператор, пералня/перачница

32 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

40 Машинен оператор, шиене

5  Машинен оператор, шиене на кожени изделия

10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

2  Моделиер-конструктор, облекла

10 Монтажник

5  Монтажник, електрически елементи

4  Монтажник, електронно оборудване

20 Монтажник, електрооборудване

29 Монтажник, изделия от метал

10 Монтажник, производство на автомобилни компоненти

20 Монтажник, самолетни конструкции

2  Монтажник, хладилни и климатични инсталации

5  Настройчик на шприцмашини и сродни на тях

2  Носач-товарач, стоки

2  Обслужващ работник, промишлено производство

2  Обслужващ, бензиностанция/газостанция

5  Обслужващ, магазин

5  Общ работник

2  Общ работник, промишлеността

1  Огняр

10 Оператор, автоматизирана монтажна линия

2  Оператор, контактен център

1  Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текстилни изделия

8  Оператор, производствена линия

7  Оператор, център за обаждания

1  Организатор дейности

1  Организатор, обработка на производствена информация

1  Отчетник, насочване на товари

1  Охранител

3  Печатар

1  Пласьор, стоки

1  Помощник-готвач

4  Продавач-консултант

2  Прочиствач-шмиргелист, отливки

1  Работник, кухня

10 Работник, производство на млечни продукти

5  Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари

5  Работник, сглобяване на детайли

30 Работник, сладкарско производство

1  Работник, строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери

14 Работник, товаро-разтоварна дейност

1  Рецепционист

3  Рецепционист, хотел

25 Салонен управител

21 Сезонен работник, земеделието

6  Сервитьор

1  Склададжия

1  Служител, издаване на пътнически билети

1  Спасител, басейн

1  Специалист, обработка на данни

1  Специалист, търговия

2  Стругар

4  Техник, електрически машини и апарати

4  Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия

3  Техник, механик

2  Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

1  Технически секретар

4  Технически сътрудник

10 Фелдшер

2  Фитнес инструктор

15 Чистач/ Хигиенист

23 Шивач

80 Шивач, мъжко/дамско облекло

12 Шлосер

1  Шлосер-електрозаварчик

30 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

 

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

4  Агент, недвижими имоти

4  Аниматор

1  Асистент, офис

5  Барман

1  Бояджия, превозни средства

18 Брокер, недвижими имоти

2  Брокер, недвижими имоти

1  Гладач

2  Гладач, ютия

6  Готвач

4  Готвач, заведение за бързо хранене

1  Гримьор

1  Детегледачка

2  Диспечер, транспортни средства

1  Домакин, склад

3  Дърводелец, мебелист

3  Касиер

2  Книговезец

3  Консултант (промотьор), продажби

1  Координатор, дейности

2  Крояч, текстил

1  Куриер, служба/офис

1  Майстор-сладкар

1  Маникюрист

2  Машинен оператор

1  Машинен оператор, електрическа инсталация

2  Машинен оператор, изделия от камък

2  Машинен оператор, пералня/перачница

18 Машинен оператор, шиене

1  Мениджър покупки/продажби

1  Младши счетоводител

1  Монтажник

3  Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

1  Монтажник, сложни/комбинирани изделия

3  Монтажник, хладилни и климатични инсталации

1  Обслужващ, магазин

1  Общ работник

1  Общ работник, промишлеността

2  Опаковач

1  Оператор, въвеждане на данни

1  Отчетник, счетоводство

1  Отчетник, уреждане на застрахователни полици

2  Офис мениджър

3  Охранител

1  Оценител, облекла

1  Помощник, брокер

1  Помощник, кухня (без домашен)

1  Помощник-възпитател

3  Помощник-готвач

3  Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини

2  Продавач, бюфет

1  Продавач, Интернет търговия

2  Продавач, павилион

2  Продавач, разносна търговия

62 Продавач-консултант

1  Работник в ресторант

30 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1  Работник, кухня

2  Работник, сглобяване на детайли

1  Работник, спомагателни шивашки дейност

11 Работник, товаро-разтоварна дейност

1  Раздавач, доставчик (ръчно)

4  Рецепционист, хотел

4  Салонен управител

5  Сервитьор

11 Сладкар

1  Снабдител, доставчик

1  Специалист, маркетинг и реклама

1  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1  Счетоводител

1  Счетоводител, оперативен

1  Технически организатор

1  Технически секретар

5  Технически сътрудник

3  Търговски представител

1  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

1  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2  Хост (хостеса)

2  Чистач/ Хигиенист

7  Шивач

1  Шофьор, лек автомобил до 9 места

2  Шофьор, лекотоварен автомобил

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ  

Работни места за специалисти с висше  образование:

1 инженер,механик

1 социален работник

1 химик

1 счетоводител

2 получател,товари

1 специалист

Работни места за средно  и основно образованиe:

2 работник,отглеждащ тютюн

3 продавач-консултант

4 готвач

13 сезонен работник,промишлено производство

2 чистач/хигиенист

1 запойчик

4 монтажник,електронни елементи

2 машинен оператор,изработване на печатни платки

1 касиер, счетоводство

2 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

50 машинен оператор,изпридане на конци и прежди

13 общ работник

4 сервитьор

3 портиер

1 техник-механик,хранително-вкусова промишленост

3 оператор,автоклав

2 склададжия

2 общ работник,промишлеността

3 монтажник,велосипеди

3 работник,сглобяване на детайли

2 машинен оператор

1 техник,електронна техника

2 работник,товаро-разтоварна дейност

3 носач-товарач,стоки

1 машинен оператор,опаковане/увиване

33 монтажник,производство на слаботокови предпазители

3 монтажник,самолетни конструкции

1 машинен оператор,месни продукти

1 администратор,хотел

1 образователен медиатор

3 обслужващ работник,промишлено производство

6 опаковач

1 машинен оператор,банциг

1 огняр

2 касиер

1 спасител,басейн

2 барман

3 сезонен работник

5 сезонен работник,земеделието

2 настройчик на шприц машини

1 инспектор, качество на производствените процеси

2 специалист, логистика

2 продавач-консултант

2 електротехник, промишлено предприятие

3 обслужващ работник,промишлено производство

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ”

гр. Пловдив бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

2 Медицинска сестра

1 Инженер, технология на целулозното производтво

1 Разработчик софтуер

Работни места за специалисти със средно образование      

7 Общ работник

3 Монтажник изделия от метал

17 Машинен оператор

1 Готвач

5 Чистач/Хигиенист

6 Склададжия

1 Техник инвеститорски контрол

10 продавач консултант

1 машинен оператор банциг

5 Монтажник,дограма

1 Оператор на котел

1 Оператор на парна турбина

1 Електромонтьор

5 Монтажник,велосипеди

1 Помощник-кухня

10 Монтажник,електронни елементи

1 Шофьор ,товарен автомобил

2 Оператор,въвеждане на данни

3 Експедитор,стоки и товари

20 Монтажник,производство на слаботокови предпазители

15 Монтажник,изделия от пластмаса

1 Специалист с контролни функции,търговия

1 Касиер

2 Обслужващ бензиностанция/газостанция

3 Оператор,валцова машина

1 Оператор,преса за метал

1 Технически ръководител,строителство

1 Трудов посредник

5 Машинен оператор,металообработващи машини

3 Заварчик

2 Шлосер

1 Електротехник,промишлено предприятие

2 Водач,мотокар

2 Машинист,пътно-строителни машини

1 Помощник-възпитател

1 Сервитьор

1 Техник,строителство и архитектура

 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Огняр

2 Работник обработка на дърво

1 Зареждач промишлено производство

 2 Комплектовач

73 Озеленител

4 Леяр

5 Болногледач

1 Работник,озеленяване

1 Дивечовъд

5 Опаковач

1 Товарач

1 Градинар

 3 Обслужващ работник,промишлено производство

 2 Комплектовач

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