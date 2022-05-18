Работните места за висшисти – кът, търсят се най-много със средно образование
- 15:30, 18.05.2022
- 15:36, 18.05.2022
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Заради спецификата на Пловдив като индустриален център, обявите за работа за хора със средно образование са болшинство. Те са в пъти повече от възможностите за хора с диплома за висше. Това показват данните на регионалната служба по заетостта. Ето какви са свободните работни места в момента:
БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ
ул. “Чернишевски” № 3 ет.1
Работни места за специалисти с висше образование
5 Агент, спорт
1 Главен счетоводител
1 Еколог
1 Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи
1 Инженер поддръжка
2 Инженер, електромеханично оборудване
1 Инженер, инвеститорски контрол
1 Инженер, производствена ефективност
1 Лаборант(Хранителни технологии)
10 Лекар, спешна медицина
1 Маркетинг мениджър/Директор маркетинг
1 Машинен инженер
13 Медицинска сестра
1 Мърчандайзер, продажби
1 Организатор, производство
2 Разработчик, софтуер
1 Сервизен техник
6 Социален работник(Социална педагогика)
1 Специалист, кадастър и регулация
1 Специалист, управление на човешките ресурси
1 Търговски представител
1 Учител, детска градина
1 Учител, практическо обучение (компютърен инженер)
Работни места за средно професионално, средно общо
и основно образование
4 Автомонтьор
1 Агент, продажби ИКТ
1 Администратор, хотел
9 Аргончик
2 Асистент-продавач
4 Барман
5 Водач, електрокар
3 Гладач
4 Готвач
36 Готвач, заведение за бързо хранене
4 Градинар
3 Детегледачка
3 Дърводелец, мебелист
13 Електромонтьор
1 Електротехник, поддръжка на сгради
1 Електротехник, промишлено предприятие
3 Заварчик
5 Зареждач, материали и полуфабрикати
2 Каменоделец
8 Камериер/камериерка
11 Касиер
1 Касиер, счетоводство
3 Контрольор, качество
2 Крояч, кожа
8 Машинен оператор
50 Машинен оператор, месни продукти
15 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия
2 Машинен оператор, пералня/перачница
32 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
40 Машинен оператор, шиене
5 Машинен оператор, шиене на кожени изделия
10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
2 Моделиер-конструктор, облекла
10 Монтажник
5 Монтажник, електрически елементи
4 Монтажник, електронно оборудване
20 Монтажник, електрооборудване
29 Монтажник, изделия от метал
10 Монтажник, производство на автомобилни компоненти
20 Монтажник, самолетни конструкции
2 Монтажник, хладилни и климатични инсталации
5 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях
2 Носач-товарач, стоки
2 Обслужващ работник, промишлено производство
2 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
5 Обслужващ, магазин
5 Общ работник
2 Общ работник, промишлеността
1 Огняр
10 Оператор, автоматизирана монтажна линия
2 Оператор, контактен център
1 Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текстилни изделия
8 Оператор, производствена линия
7 Оператор, център за обаждания
1 Организатор дейности
1 Организатор, обработка на производствена информация
1 Отчетник, насочване на товари
1 Охранител
3 Печатар
1 Пласьор, стоки
1 Помощник-готвач
4 Продавач-консултант
2 Прочиствач-шмиргелист, отливки
1 Работник, кухня
10 Работник, производство на млечни продукти
5 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари
5 Работник, сглобяване на детайли
30 Работник, сладкарско производство
1 Работник, строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери
14 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Рецепционист
3 Рецепционист, хотел
25 Салонен управител
21 Сезонен работник, земеделието
6 Сервитьор
1 Склададжия
1 Служител, издаване на пътнически билети
1 Спасител, басейн
1 Специалист, обработка на данни
1 Специалист, търговия
2 Стругар
4 Техник, електрически машини и апарати
4 Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
3 Техник, механик
2 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
1 Технически секретар
4 Технически сътрудник
10 Фелдшер
2 Фитнес инструктор
15 Чистач/ Хигиенист
23 Шивач
80 Шивач, мъжко/дамско облекло
12 Шлосер
1 Шлосер-електрозаварчик
30 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2
4 Агент, недвижими имоти
4 Аниматор
1 Асистент, офис
5 Барман
1 Бояджия, превозни средства
18 Брокер, недвижими имоти
2 Брокер, недвижими имоти
1 Гладач
2 Гладач, ютия
6 Готвач
4 Готвач, заведение за бързо хранене
1 Гримьор
1 Детегледачка
2 Диспечер, транспортни средства
1 Домакин, склад
3 Дърводелец, мебелист
3 Касиер
2 Книговезец
3 Консултант (промотьор), продажби
1 Координатор, дейности
2 Крояч, текстил
1 Куриер, служба/офис
1 Майстор-сладкар
1 Маникюрист
2 Машинен оператор
1 Машинен оператор, електрическа инсталация
2 Машинен оператор, изделия от камък
2 Машинен оператор, пералня/перачница
18 Машинен оператор, шиене
1 Мениджър покупки/продажби
1 Младши счетоводител
1 Монтажник
3 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
1 Монтажник, сложни/комбинирани изделия
3 Монтажник, хладилни и климатични инсталации
1 Обслужващ, магазин
1 Общ работник
1 Общ работник, промишлеността
2 Опаковач
1 Оператор, въвеждане на данни
1 Отчетник, счетоводство
1 Отчетник, уреждане на застрахователни полици
2 Офис мениджър
3 Охранител
1 Оценител, облекла
1 Помощник, брокер
1 Помощник, кухня (без домашен)
1 Помощник-възпитател
3 Помощник-готвач
3 Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини
2 Продавач, бюфет
1 Продавач, Интернет търговия
2 Продавач, павилион
2 Продавач, разносна търговия
62 Продавач-консултант
1 Работник в ресторант
30 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
1 Работник, кухня
2 Работник, сглобяване на детайли
1 Работник, спомагателни шивашки дейност
11 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Раздавач, доставчик (ръчно)
4 Рецепционист, хотел
4 Салонен управител
5 Сервитьор
11 Сладкар
1 Снабдител, доставчик
1 Специалист, маркетинг и реклама
1 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
1 Счетоводител
1 Счетоводител, оперативен
1 Технически организатор
1 Технически секретар
5 Технически сътрудник
3 Търговски представител
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
2 Хост (хостеса)
2 Чистач/ Хигиенист
7 Шивач
1 Шофьор, лек автомобил до 9 места
2 Шофьор, лекотоварен автомобил
БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ
Работни места за специалисти с висше образование:
1 инженер,механик
1 социален работник
1 химик
1 счетоводител
2 получател,товари
1 специалист
Работни места за средно и основно образованиe:
2 работник,отглеждащ тютюн
3 продавач-консултант
4 готвач
13 сезонен работник,промишлено производство
2 чистач/хигиенист
1 запойчик
4 монтажник,електронни елементи
2 машинен оператор,изработване на печатни платки
1 касиер, счетоводство
2 машинен оператор,производство на пластмасови изделия
50 машинен оператор,изпридане на конци и прежди
13 общ работник
4 сервитьор
3 портиер
1 техник-механик,хранително-вкусова промишленост
3 оператор,автоклав
2 склададжия
2 общ работник,промишлеността
3 монтажник,велосипеди
3 работник,сглобяване на детайли
2 машинен оператор
1 техник,електронна техника
2 работник,товаро-разтоварна дейност
3 носач-товарач,стоки
1 машинен оператор,опаковане/увиване
33 монтажник,производство на слаботокови предпазители
3 монтажник,самолетни конструкции
1 машинен оператор,месни продукти
1 администратор,хотел
1 образователен медиатор
3 обслужващ работник,промишлено производство
6 опаковач
1 машинен оператор,банциг
1 огняр
2 касиер
1 спасител,басейн
2 барман
3 сезонен работник
5 сезонен работник,земеделието
2 настройчик на шприц машини
1 инспектор, качество на производствените процеси
2 специалист, логистика
2 продавач-консултант
2 електротехник, промишлено предприятие
3 обслужващ работник,промишлено производство
БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ”
гр. Пловдив бул. Руски №15
Работни места за специалисти с висше образование
2 Медицинска сестра
1 Инженер, технология на целулозното производтво
1 Разработчик софтуер
Работни места за специалисти със средно образование
7 Общ работник
3 Монтажник изделия от метал
17 Машинен оператор
1 Готвач
5 Чистач/Хигиенист
6 Склададжия
1 Техник инвеститорски контрол
10 продавач консултант
1 машинен оператор банциг
5 Монтажник,дограма
1 Оператор на котел
1 Оператор на парна турбина
1 Електромонтьор
5 Монтажник,велосипеди
1 Помощник-кухня
10 Монтажник,електронни елементи
1 Шофьор ,товарен автомобил
2 Оператор,въвеждане на данни
3 Експедитор,стоки и товари
20 Монтажник,производство на слаботокови предпазители
15 Монтажник,изделия от пластмаса
1 Специалист с контролни функции,търговия
1 Касиер
2 Обслужващ бензиностанция/газостанция
3 Оператор,валцова машина
1 Оператор,преса за метал
1 Технически ръководител,строителство
1 Трудов посредник
5 Машинен оператор,металообработващи машини
3 Заварчик
2 Шлосер
1 Електротехник,промишлено предприятие
2 Водач,мотокар
2 Машинист,пътно-строителни машини
1 Помощник-възпитател
1 Сервитьор
1 Техник,строителство и архитектура
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
1 Огняр
2 Работник обработка на дърво
1 Зареждач промишлено производство
2 Комплектовач
73 Озеленител
4 Леяр
5 Болногледач
1 Работник,озеленяване
1 Дивечовъд
5 Опаковач
1 Товарач
1 Градинар
3 Обслужващ работник,промишлено производство
2 Комплектовач
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