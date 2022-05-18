Заради спецификата на Пловдив като индустриален център, обявите за работа за хора със средно образование са болшинство. Те са в пъти повече от възможностите за хора с диплома за висше. Това показват данните на регионалната служба по заетостта. Ето какви са свободните работни места в момента:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

5 Агент, спорт

1 Главен счетоводител

1 Еколог

1 Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи

1 Инженер поддръжка

2 Инженер, електромеханично оборудване

1 Инженер, инвеститорски контрол

1 Инженер, производствена ефективност

1 Лаборант(Хранителни технологии)

10 Лекар, спешна медицина

1 Маркетинг мениджър/Директор маркетинг

1 Машинен инженер

13 Медицинска сестра

1 Мърчандайзер, продажби

1 Организатор, производство

2 Разработчик, софтуер

1 Сервизен техник

6 Социален работник(Социална педагогика)

1 Специалист, кадастър и регулация

1 Специалист, управление на човешките ресурси

1 Търговски представител

1 Учител, детска градина

1 Учител, практическо обучение (компютърен инженер)

Работни места за средно професионално, средно общо

и основно образование

4 Автомонтьор

1 Агент, продажби ИКТ

1 Администратор, хотел

9 Аргончик

2 Асистент-продавач

4 Барман

5 Водач, електрокар

3 Гладач

4 Готвач

36 Готвач, заведение за бързо хранене

4 Градинар

3 Детегледачка

3 Дърводелец, мебелист

13 Електромонтьор

1 Електротехник, поддръжка на сгради

1 Електротехник, промишлено предприятие

3 Заварчик

5 Зареждач, материали и полуфабрикати

2 Каменоделец

8 Камериер/камериерка

11 Касиер

1 Касиер, счетоводство

3 Контрольор, качество

2 Крояч, кожа

8 Машинен оператор

50 Машинен оператор, месни продукти

15 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

2 Машинен оператор, пералня/перачница

32 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

40 Машинен оператор, шиене

5 Машинен оператор, шиене на кожени изделия

10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

2 Моделиер-конструктор, облекла

10 Монтажник

5 Монтажник, електрически елементи

4 Монтажник, електронно оборудване

20 Монтажник, електрооборудване

29 Монтажник, изделия от метал

10 Монтажник, производство на автомобилни компоненти

20 Монтажник, самолетни конструкции

2 Монтажник, хладилни и климатични инсталации

5 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях

2 Носач-товарач, стоки

2 Обслужващ работник, промишлено производство

2 Обслужващ, бензиностанция/газостанция

5 Обслужващ, магазин

5 Общ работник

2 Общ работник, промишлеността

1 Огняр

10 Оператор, автоматизирана монтажна линия

2 Оператор, контактен център

1 Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текстилни изделия

8 Оператор, производствена линия

7 Оператор, център за обаждания

1 Организатор дейности

1 Организатор, обработка на производствена информация

1 Отчетник, насочване на товари

1 Охранител

3 Печатар

1 Пласьор, стоки

1 Помощник-готвач

4 Продавач-консултант

2 Прочиствач-шмиргелист, отливки

1 Работник, кухня

10 Работник, производство на млечни продукти

5 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари

5 Работник, сглобяване на детайли

30 Работник, сладкарско производство

1 Работник, строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери

14 Работник, товаро-разтоварна дейност

1 Рецепционист

3 Рецепционист, хотел

25 Салонен управител

21 Сезонен работник, земеделието

6 Сервитьор

1 Склададжия

1 Служител, издаване на пътнически билети

1 Спасител, басейн

1 Специалист, обработка на данни

1 Специалист, търговия

2 Стругар

4 Техник, електрически машини и апарати

4 Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия

3 Техник, механик

2 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

1 Технически секретар

4 Технически сътрудник

10 Фелдшер

2 Фитнес инструктор

15 Чистач/ Хигиенист

23 Шивач

80 Шивач, мъжко/дамско облекло

12 Шлосер

1 Шлосер-електрозаварчик

30 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

4 Агент, недвижими имоти

4 Аниматор

1 Асистент, офис

5 Барман

1 Бояджия, превозни средства

18 Брокер, недвижими имоти

2 Брокер, недвижими имоти

1 Гладач

2 Гладач, ютия

6 Готвач

4 Готвач, заведение за бързо хранене

1 Гримьор

1 Детегледачка

2 Диспечер, транспортни средства

1 Домакин, склад

3 Дърводелец, мебелист

3 Касиер

2 Книговезец

3 Консултант (промотьор), продажби

1 Координатор, дейности

2 Крояч, текстил

1 Куриер, служба/офис

1 Майстор-сладкар

1 Маникюрист

2 Машинен оператор

1 Машинен оператор, електрическа инсталация

2 Машинен оператор, изделия от камък

2 Машинен оператор, пералня/перачница

18 Машинен оператор, шиене

1 Мениджър покупки/продажби

1 Младши счетоводител

1 Монтажник

3 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

1 Монтажник, сложни/комбинирани изделия

3 Монтажник, хладилни и климатични инсталации

1 Обслужващ, магазин

1 Общ работник

1 Общ работник, промишлеността

2 Опаковач

1 Оператор, въвеждане на данни

1 Отчетник, счетоводство

1 Отчетник, уреждане на застрахователни полици

2 Офис мениджър

3 Охранител

1 Оценител, облекла

1 Помощник, брокер

1 Помощник, кухня (без домашен)

1 Помощник-възпитател

3 Помощник-готвач

3 Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини

2 Продавач, бюфет

1 Продавач, Интернет търговия

2 Продавач, павилион

2 Продавач, разносна търговия

62 Продавач-консултант

1 Работник в ресторант

30 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1 Работник, кухня

2 Работник, сглобяване на детайли

1 Работник, спомагателни шивашки дейност

11 Работник, товаро-разтоварна дейност

1 Раздавач, доставчик (ръчно)

4 Рецепционист, хотел

4 Салонен управител

5 Сервитьор

11 Сладкар

1 Снабдител, доставчик

1 Специалист, маркетинг и реклама

1 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1 Счетоводител

1 Счетоводител, оперативен

1 Технически организатор

1 Технически секретар

5 Технически сътрудник

3 Търговски представител

1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

2 Хост (хостеса)

2 Чистач/ Хигиенист

7 Шивач

1 Шофьор, лек автомобил до 9 места

2 Шофьор, лекотоварен автомобил

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование:

1 инженер,механик

1 социален работник

1 химик

1 счетоводител

2 получател,товари

1 специалист

Работни места за средно и основно образованиe:

2 работник,отглеждащ тютюн

3 продавач-консултант

4 готвач

13 сезонен работник,промишлено производство

2 чистач/хигиенист

1 запойчик

4 монтажник,електронни елементи

2 машинен оператор,изработване на печатни платки

1 касиер, счетоводство

2 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

50 машинен оператор,изпридане на конци и прежди

13 общ работник

4 сервитьор

3 портиер

1 техник-механик,хранително-вкусова промишленост

3 оператор,автоклав

2 склададжия

2 общ работник,промишлеността

3 монтажник,велосипеди

3 работник,сглобяване на детайли

2 машинен оператор

1 техник,електронна техника

2 работник,товаро-разтоварна дейност

3 носач-товарач,стоки

1 машинен оператор,опаковане/увиване

33 монтажник,производство на слаботокови предпазители

3 монтажник,самолетни конструкции

1 машинен оператор,месни продукти

1 администратор,хотел

1 образователен медиатор

3 обслужващ работник,промишлено производство

6 опаковач

1 машинен оператор,банциг

1 огняр

2 касиер

1 спасител,басейн

2 барман

3 сезонен работник

5 сезонен работник,земеделието

2 настройчик на шприц машини

1 инспектор, качество на производствените процеси

2 специалист, логистика

2 продавач-консултант

2 електротехник, промишлено предприятие

3 обслужващ работник,промишлено производство

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ”

гр. Пловдив бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

2 Медицинска сестра

1 Инженер, технология на целулозното производтво

1 Разработчик софтуер

Работни места за специалисти със средно образование

7 Общ работник

3 Монтажник изделия от метал

17 Машинен оператор

1 Готвач

5 Чистач/Хигиенист

6 Склададжия

1 Техник инвеститорски контрол

10 продавач консултант

1 машинен оператор банциг

5 Монтажник,дограма

1 Оператор на котел

1 Оператор на парна турбина

1 Електромонтьор

5 Монтажник,велосипеди

1 Помощник-кухня

10 Монтажник,електронни елементи

1 Шофьор ,товарен автомобил

2 Оператор,въвеждане на данни

3 Експедитор,стоки и товари

20 Монтажник,производство на слаботокови предпазители

15 Монтажник,изделия от пластмаса

1 Специалист с контролни функции,търговия

1 Касиер

2 Обслужващ бензиностанция/газостанция

3 Оператор,валцова машина

1 Оператор,преса за метал

1 Технически ръководител,строителство

1 Трудов посредник

5 Машинен оператор,металообработващи машини

3 Заварчик

2 Шлосер

1 Електротехник,промишлено предприятие

2 Водач,мотокар

2 Машинист,пътно-строителни машини

1 Помощник-възпитател

1 Сервитьор

1 Техник,строителство и архитектура

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Огняр

2 Работник обработка на дърво

1 Зареждач промишлено производство

2 Комплектовач

73 Озеленител

4 Леяр

5 Болногледач

1 Работник,озеленяване

1 Дивечовъд

5 Опаковач

1 Товарач

1 Градинар

3 Обслужващ работник,промишлено производство

2 Комплектовач