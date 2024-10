Високите технологии носят високи заплати! Създателите на ботове у нас оглавиха класацията на доходите

Разработчиците на приложения за мобилни телефони и Data Science специалистите са с най-високи заплати в IT сектора в България. Най-големите възнаграждения имат тези, които създават ботове - 20 000 лв. Това показват изследвания на специализирани сайтове за обяви за работа в IT бизнеса. Data Science специалистите се използват не само при при създаване на ботове, но също и в здравеопазването, транспорта и логистиката, в търговията и телекомуникациите.

Най-опитните разработчици на мобилен софтуер вземат средно 12 хиляди лева, а хората с опит под 2 г. получават малко над 5000.



Но все пак cпeциaлиcтитe c възнaгpaждeниe нaд 8000 лeвa мeceчнo ca 22%, или нaд 1/5 oт paбoтeщитe в IT сферата. Най-масовите заплати се движат между 2500 и 5000 лeвa. Пoвишeниe на възнаграждението в сравнение с миналата година oт пopядъкa нa някoлкocтoтин лeвa ce нaблюдaвa пpи xopaтa c мaлък или бeзІ oпит, пише 24chasa.bg.

Само допреди 5 години лидерите по високо заплащане в IT индустрията бяха владеещите Java – универсален компютърен език, позволяващ да се изработват уеб базирани приложения. Сега те също получават високи възнаграждения от 7500 до 11 000.