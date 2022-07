Едва ли има пловдивчанин, който да не помни магазин „Евмолпия“. А дори да няма съзнателен спомен от пъстрия живот в търговския център, със сигурност е чувал за него от своите родители, приятели и близки. Навремето, когато местата за развлечение в Пловдив се брояха на пръсти, „Евмолпия“ беше едно от средищата за социален живот в града. Днес, благодарение на бранда ACCOR, това емблематично за Пловдив пространство засиява с нова, още по-ярка светлина. Петзвездният хотел The Emporium Plovdiv – MGallery, който отвори официално врати на 14 юни, е съхранил историята на Пловдив от античността до днес, а в уникалния му интериор са вписани златните съкровища на България.

Настанени удобно зад бара в новаторския Champagne Bar & Cocktail lounge, гостите на хотела отпиват небрежно от авторския коктейл „Айляк“ с шампанско и традиционна българска ракия и слушат любопитни истории за миналото на града, които барманите винаги са готови да им разкажат. The Emporium Plovdiv – MGallery е първият по рода си премиум бутиков хотел в Пловдив. Бижуто, ситуирано в бившия РУМ Евмолпия“ на ул. „Капитан Райчо“, предлага на своите гости завладяваща комбинация от изключителни 5-звездни услуги, емблематичен дизайн и централно местоположение сред забележителностите на града и най-известните археологически съкровища.

Изключителната атмосфера на възродена историческа сграда, преплетена с арт дизайн, смарт технологии и невероятна история, приветства посетители от цял свят да опознаят Пловдив – Европейската столица на културата през 2019 г. Известното българско гостоприемство, съчетано с дългогодишния опит на веригата, примамват всеки гост да „пропътува назад ” във времето на траките, през Римската империя, стигайки до модерния свят днес.

Елементите от стария архитектурен стил на „Евмолпия“ са преплетени с новата история на сградата и настоящата й функция на хотел, без да се губи нейната първична идентичност. Съхранен е и корпусът на сградата с интересните си форми, които по онова време децата оприличаваха на космически кораб. Всяка стая е запазила автентичните си тавани с характерните за някогашния магазин клетки, които добавят стойност към индустриалния дизайн на пространството. Архитектурата на хотела напомня римски форум. В центъра му е ситуиран атриум, около който са ориентирани всички стаи. Идеята е, когато гостите се оттеглят от шумното и забързано ежедневие, да могат да наблюдават живота в лобито и градината от прозореца на своята стая. Отличителна черта на интериора са златните арт пана, които присъстват във всички ключови пространства, в стаите и апартаментите на хотела и препращат към златните съкровища на България. Орнаментите под формата на римски колони пък напомнят за славните години на древния Филипополис.

„Всеки хотел MGallery е уникален и обещава на гостите си индивидуално преживяване, което да остави следа. Изключително сме щастливи да въведем тази колекция от премиум бутикови хотели в България и да предизвикаме взискателните изследователи от цял свят да се потопят надълбоко в незабравимия свят на Пловдив – място, което може да се похвали с балансирана симбиоза между минало и настояще. The Emporium Plovdiv – MGallery, благодарение на своята изискана атмосфера и първокласно обслужване, ще осигури на всеки незабравими спомени от престоя му тук” – казва Бойко Качулев, собственик на проекта.

Интериорният дизайн на хотела е дело на Sundukovy Sisters S+S, едно от най-бързо развиващите се и креативни архитектурни студия в хотелиерската сфера и носител на титлата Дизайнер на годината 2018, присъдена от The Gold Key Awards, Ню Йорк. С поглед към бъдещето, за първи път на Балканския полуостров веригата въвежда иновативни технологии, за да подобри хотелското изживяване за своите гости с концепцията си за умни стаи (Smart Rooms). Умните стаи на The Emporium имат редица луксозни функции, които позволяват на гостите да зададат индивидуални сценарии спрямо своето настроение: да регулират светлината в стаята си, да отварят и затварят завесите, да контролират аудио-визуалните функции.

Следвайки концепцията за идентичност на бранда и запомнящи се отличителни моменти, ексклузивната френска фирма Shams Conseils е разработила индивидуален аромат, вдъхновен от дестинацията, който нежно ще довършва атмосферата в хотела. The Emporium Plovdiv - MGallery ще бъде и първи във веригата, предлагащ луксозната френска хотелска козметична линия на Fragonard, бранд основан в далечната 1926 г.

Несъмнено, първият хотел в България MGallery кани своите гости в свят на завладяващи истории, историческо наследство и неповторими моменти, които остават за дълго в съзнанието. Това ще бъде идеалното място в Пловдив за пътешественици, изпълнени със страст, търсещи необикновено изживяване и опознаване на нови култури.

Брандът MGallery Hotel Collection внимателно подбира и добавя уникални обекти по целия свят, създавайки легендарна колекция от бутикови сгради с истински дух, в които се изживяват и споделят завладяващи моменти . С повече от 100 хотела, всеки MGallery проект разказва уникална история, вдъхновена от собственото й забележително минало или дестинацията, която нарича свой дом. От индивидуален дизайн и сензорна миксология до себеопознаване , посветено на ежедневната грижа за себе си, хотелите MGallery са места, на които гостите могат да се насладят на изискано пътуване.

Добре познати, емблематични локации от хотелската колекция MGallery включват Hotel Molitor Paris във Франция, INK Hotel Amsterdam в Холандия, Queens Hotel Cheltenham в Англия, Santa Teresa Hotel Rio de Janeiro в Бразилия, Hotel Lindrum Melbourne в Австралия, Muse Bangkok Langsuan в Тайланд и Hotel des Arts Saigon във Виетнам.

Accor е водещ в света хотелски оператор, състоящ се от повече от 5300 обекта и 10 000 заведения в 110 държави. Групата разполага с едно от най-разнообразното и напълно интегрирано портфолио, включващо повече от 40 луксозни и премиум брандове, предложения за средния и икономичен сегмент, места за забавление и нощен живот, ресторанти и барове, частни резиденции, споделени имоти за настаняване, консиерж услуги, споделени работни пространства и др.

Ненадминат в своята бизнес позиция, Accor се ръководи от Ennismore - съвместно предприятие, в което Accor притежава мажоритарен дял. Ennismore е креативна компания за хотелиерство с глобален екип от предприемачи и собственици на бизнеси, с устрем и лидерски дух в сърцата.

Accor може да се похвали с единствено по рода си портфолио от отличителни брандове и приблизително 260 000 екип от таланти по целия свят. 68 милиона са членовете на цялостната програма за лоялност на компанията – ALL Accor Live Limitless – ежедневен спътник в начина на живот, който им предоставя достъп до голямо разнообразие от преимущества, услуги и изживявания. Чрез своите инициативи Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE и ALL Heartist Fund, групата е фокусирана върху стимулиране на положителното въздействие на бизнеса чрез корпоративна етика, устойчив отговорен туризъм, екологична устойчивост, ангажираност към общността, разнообразие, равенство и интеграция. Основана през 1967 г., Accor SA е със седалище във Франция и е публично листвана на Парижката фондова борса Euronext (ISIN код: FR0000120404) и на извънборсовия пазар (тикер: ACCYY) в Съединените щати.

За повече информация посетете group.accor.com или последвайте Accor в Twitter, Facebook, LinkedIn и Instagram.