Отпускат до 80 000 евро за роботизация в малките фирми

Иновативни малки и средни предприятия /МСП/ имат шанс да получат до 80 000 евро. Средствата са по проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction). Той се изпълнява с участието на Българска търговско-промишлена палата в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Основната цел на проекта е да насърчи МСП към по-бързо внедряване на върхови технологични разработки в производствените процеси.

Документи могат да подават МСП с иновативни идеи за софтуерно и хардуерно надграждане и намиране на нови приложения на роботизираната ръка (т. нар. „кобот“). Фирмите, желаещи да кандидатстват, трябва да представят решение на едно от шест технологични предизвикателства в следните области: управление на склад, логистика, графичен дизайн и потребителски интерфейс, чиста работна среда, метрология и реконструкция, както и машинно обучение.

Предстои да бъдат одобрени и реализирани между 5 и 8 проектни предложения, като одобрените кандидати ще получат финансиране на стойност до 80 000 евро за проект. Предложенията ще бъдат оценени от международен екип от страните - партньори по проекта, който включва експерти от Германия, Ирландия, Испания, Полша, Франция и Турция. Kрайният срок за подаване на проектни предложения е 7 декември 2022 г., 18 ч. българско време.