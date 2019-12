Нови премиум напитки атакуват пазара

Премиум „Be“ серията е най-новото попълнение в портфолиото на „Нова Трейд“. Компанията развива продуктовите си категории, така че да удовлетворява потребностите на клиентите и техните разнообразни вкусови предпочитания, непрекъснатият стремеж е към увеличаване функционалността при производството.

В създаването на иновативните напитки Be Cola, Be Lemon и Be Orange водещ двигател на фирмата производител „Нова Трейд“ е комбинирането на удоволствие и здраве, съчетавайки плодово съдържание и липса на подсладители. Кол​екцията на новите газирани изкушения се състои от три вкуса, завладяващи сетивата: кола, портокал и битер лимон.

В концепцията при производството им е вложена стратегията на компанията за представяне на иновации в отговор на търсените от потребителите нови вкусове и хранителни предимства. От 1997 година „Нова Трейд“ е посветена в създаването на качествени безалкохолни напитки. Компанията работи по най-високите международни стандарти, които гарантират пълен контрол върху производствения процес и опазването на околната среда. Строгият контрол на качеството и ненадминатото представяне на продуктите е всепризнато и утвърдено във времето.

Безалкохолната категория се развива стремително през последните години, тъй като потребителите все повече се интересуват от здравословния лайфстайл, в основата на който е качеството на храните и напитките, които консумират. Ето защо ние създадохме безалкохолни напитки, безкомпромисни по отношение на вкуса, качеството и удоволствието, което предоставят.

Премиум газираното изкушение „Be Cola“ ще ви изненада с интензивен, наситен и завладяващ вкус. Лимоновият шедьовър „Be Lemon“ е съвършен баланс от аромат и киселинност, гарантиращ отлична плодова сладост с ярък нюанс. „Be Orange“ омагьосва с деликатен цитрусов вкус, зареден с енергията на сладък сочен портокал.

Акцентът при премиум серията е поставен върху плодовото съдържание и липсата на подсладители. Впечатляваща е и модерната авторска визия на бутилката, съчетаваща иновативен дизайн, красива форма и наситен цвят на етикета. Неповторим вкус и високо качество на достъпна цена, това са определенията за премиум „Be“ серия газирани изкушения. Потърсете ги в магазинната мрежа в цялата страна, новите ни напитки ще задоволят и най-изтънчения вкус.