Нови инвестиции: След Radisson чакаме и Hilton в Пловдив

След застоя, в който принудително бяха вкарани заради противоепидемичните мерки, мениджърите на хотели вкараха целия си креатив, за да предложат добра и иновативна услуга и условия на безопасно пребиваване на гостите си. Появиха се дигитални менюта, които клиентите не докосват, а сканират от телефона си. Басейните започнаха да се третират с нови препарати, които отговарят на високи хигиенни изисквания. Ресторантите пък, важна част от туристическия бранш, сега ударно инвестират в отоплителни тела за външните си градини. Опитът показва, че клиентите се чувстват по-спокойно по отношение на коронавируса, когато са на открито.

В годината на пандемията в Пловдив отвори и нов 3-звезден хотел "Urban" на Кукленско шосе. Емблематичният "Империал" пък се брандира като member of Radisson Individuals. Това е последната марка на световната хотелска група Radisson. В града отдавна оперира и друга международна хотелска верига - InterContinental Hotel Group, с бранда си „Холидей ин”. Best Western пък са представени от "BW Premier Plovdiv hills" на „Брезовско шосе”. Сега очакваме Hilton с бранда DoubleTree by Hilton - хотелът ще отвори скоро на ключово място - срещу църквата "Света Петка".