Нови цени за телевизията на А1, вижте откога

Нови цени за телевизията на А1 влизат в сила от първи юли. С 1 лев /с ДДС/ се увеличава месечната абонаментна такса на всеки един от допълнителните ТВ пакети MAX Sport Plus, DIEMA XTRA, HBO и HBO&Cinemax. Поскъпва също месечната абонаментна такса на основната ТВ услуга, която включва някой или някои от пакетите MAX Sport Plus, DIEMA XTRA, HBO и/или HBO&Cinemax. От същата дата, също с левче се променя цената на всеки един от допълнителните ТВ пакети MAX Sport Plus, DIEMA XTRA, HBO и HBO&Cinemax, както и основната ТВ услуга, в която е включен някой/и от тях.

Компанията вече известява клиентите си за предстоящите промени със sms. Ценовата си политика те обясняват с „тенденцията за нарастващата стойност на премиум филмово и спортното съдържание в световен мащаб, както и подобряване на качеството на предоставените услуги“, според съобщението, поместено на корпоративния сайт.

Клиентите, които не са съгласни да плащат повече, имат един полезен ход – с 1-месечно предизвестие да прекратят договора си. Тогава те няма да дължат неустойки. Заявления може да се подадат във всеки магазин на А1 или търговските представителства на компанията.