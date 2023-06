Нов срив на турската лира, Уолстрийт със солидни печалби

Автор: Ивайло Андонов, директор в инвестиционна компания ЕЛАНА - клон Пловдив. Авторът притежава над 20-годишен опит в сферата на инвестиционните и капиталовите пазари

Одобреният законопроект относно тавана на дълга на САЩ успокои инвеститорите и в резултат на това глобалните борсови индекси регистрираха солидни ръстове. Сагата около дълга приключи късно в четвъртък, когато Сенатът на САЩ прие законодателство, което суспендира тавана на дълга на правителството от 31,4 трилиона долара за две години. Данните зад океана, които показаха охлаждането на пазара на труда, както и намаляването на инфлацията в Еврозоната също помогна за оптимизма на трейдърите.

Широкият щатски S&P 500 скочи до деветмесечен връх. Технологичният индекс Nasdaq се повиши до 13-месечен връх и отчете своята шеста поредна седмица на печалби. За седмицата S&P 500 се покачи с 1,8%, Dow добави 2%, а Nasdaq спечели малко над 2%. Световният капиталов индекс MSCI, който проследява акциите в почти 50 страни, се повиши с 1,5%. Паневропейският индекс STOXX 600 е на зелено с над 1,2 на сто.

Родният бенчмарк SOFIX се повиши с 1,95%

през седмицата, до 673 пункта, което е най-високото му ниво от 5 години. Meta Platforms Inc нарасна с 2,9 на сто след представянето на следващото поколение слушалки за смесена реалност. Най-новите VR/AR слушалки Meta Quest 3 ще са налични по-късно тази есен на цена от $499. Книжата на Apple също се повишиха, като фокусът на купувачите бе предстоящата конференция за разработчици, започваща утре. Очаква се Apple да говори за перспективата за по-нататъшно интегриране и монетизиране на AI. Dupont добави над 7 на сто, след като химическата компания заедно с Chemours Co и Corteva Inc постигна споразумение за уреждане на обвиненията, че са замърсили обществените водни системи с токсични химикали. SentinelOne Inc се срина с 35%, след като компанията за киберсигурност намали годишните си перспективи за продажби. Разработчикът на изкуствен интелект C3.ai Inc загуби с над 13%, след като прогнозира годишни приходи много под очакванията на анализаторите.

След като Реджеп Тайип Ердоган спечели балотажа на президентските избори в Турция, лирата падна до най-ниските нива в историята си. В сряда местната валута достигна дъно спрямо долара от 20.88. Анализатори от Уолстрийт

прогнозират още по-голям спад за турската лира.

Morgan Stanley предупреждава, че тя може да достигне между 26 и 28 лири за долар до края на годината. Според Wells Fargo & Co, ако Ердоган продължи да се придържа към политиката си за ниски лихви от инвестиционната банка, очакват валутата да достигне 23 лири за долар до края на тримесечието.

Фючърсите на злато на Comex, търгувани в Ню Йорк, приключиха в петък на ниво от 1969,60 долара. Бенчмаркът за фючърси върху златото достигна двуседмичен връх от $2000,65 миналия четвъртък. За седмицата златният договор на Comex отбеляза ръст от 1,3%.

В последния работен ден на седмицата опасенията, че алиансът ОПЕК+ на световните производители на петрол може да обяви трето намаляване на производството за девет месеца, доведе до покачване на цените на суровината. Търгуваният в Ню Йорк суров петрол West Texas Intermediate приключи на ниво от $71,7 за барел. За седмицата обаче WTI сумарно падна с 1,3%. В сряда американският суров петрол дори достигна четириседмично дъно от $67 за барел. Търгуваният в Лондон суров петрол Brent се повиши с завърши на цена от $76 за барел. За седмицата Brent се понижи с 1%.

Материалът е с информационен характер и не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Както авторът, така и клиенти на компанията, в която работи, е възможно да притежават един и/или повече от коментираните ценни книжа.