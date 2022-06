New Bloom Winery представя модерните вина на Тракия

Сортът Совиньон блан продължава да е любимец на българския потребител. „Хубавият Совиньон блан се отличава с чист и богат интензитет на аромата, с изява на характерната за сорта свежест, ароматна зеленина и екзотична плодовост“, разказват от екипа на New Bloom Winery, чийто Совиньон блан в серията Face 2 Face (F2F) e сред най-харесваните у нас. Според тях популярността на този винен сорт се дължи на няколко фактора: „виното е лесно за консумация, завладява сетивата и изключително добре се съчетава с различна храна. Натрупаният в последните години опит на българските енолози в работата със Совиньон Блан, както и добрата селекция на лозов посадъчен материал, доведоха до повишаване на качеството на вината от този сорт. Поради тези причини вината са конкурентни като съотношение цена/качество на винения пазар в цял свят. От New Bloom разказват още, че половината от работата по едно вино се случва още на лозето, затова собствените лозови масиви са ключови. През миналата година избата реализира най-голямата инвестиция в лозя като добави нови 2000 дка. Сега разполага с 8000 дка, което я превръща сред най-големите в Тракия. Основна цел пред екипа на New Bloom Winery e да представят винарството от своя регион – припознат като една от най-добрите винени дестинации в света - с модерни, съвременни вина с добра изява на сортовите аромати, богатство и хармония на вкуса. Те налагат както най-популярните световни винени сортове, така и малко познати разновидности като немските Регент и Дорнфелдер. Тази година производителят от Съединение чества десета юбилейна реколта от лозовите си масиви със Совиньон блан с лимитирана серия бяло вино в премиалната им серия F2F.

Владимир Влъчков, главен енолог на New Bloom Winery

„Благодарни сме, че точно на тази юбилейна реколта, успяхме да постигнем високо качество на виното и да създадем вина в познатия модерен стил „Нов Свят“, разказват от усмихнатия екип на винарната в Съединение. Главен енолог е Владимир Влъчков – едно от най-разпознаваемите и висококвалифицирани лица на винената сцена. Според него отличителния белег на вината на New Bloom Winery е хармонията. „За да дам тази оценка, се осланям на постоянството, което показваме през годините, оценено многократно и от потребителите у нас и от най-престижните световни винени конкурси”. Ръководител на производството в Съединение е Рангел Пейков, a технолози са Николай Цветков, Маргарита Нанкова-Гатева, Любомира Иванова-Илиева и Гено Танев. Един от най-големите успехи за техния Совиньон блан е, че успява да се нареди сред петте най-добри от този сорт в света. Това стана на международния конкурс Los Angeles International Wine Competition през през 2018 г., когато F2F Совиньон блан, реколта 2017 спечели най-високото отличие - Best of Class.

Технологичният екип на избата в Съединение