New Bloom Winery инвестира в нови лозя въпреки кризата

Въпреки кризата популярната българска изба New Bloom Winery инвестира в още собствени лозови масиви. Производителят увеличи лозята си от 6000 на 8000 дка. Новите насаждения граничат с наличните в района на Правище. Още нещо - в момента на новозакупените терени има от сортовете Мавруд, Мускат Отонел, Рубин и Сира, което обогатя портфолиото на New Bloom Winery. Досега винарната се отличаваше с използването на малко познати сортове като немските Дорнфелдер и Регент. Освен тях избата има вина и от други 10 сорта сред които Шардоне, Совиньон блан, Сира, Каберне Совиньон, Мерло. Но именно Дорнфелдер и Регент се превърнаха във визитна картичка на New Bloom Winery. Тя е първата, която ги засади в тероара на Тракийска низина и дават уникални резултати като присъстват във винените марки PIXELS и Face 2 Face, в средния и висок ценови сегмент.

„Работата с доказано собствени масиви е залог за осигуряване на качествено вино, а и избата се обогатява с два традиционни български сорта като Мавруд и Рубин, което носи повече познание за екипа и е изключително ценно“, обобщи главният енолог Владимир Влъчков.

Основна цел на New Bloom Winery е да прави „вкусни вина“ за различните потребители – от прохождащия винолюбител до най-претенциозния ценител. От години избата работи за налагане на тероара на Тракийска низина, за който експертите са твърдо убедени, че се отразява уникално дори и на познати сортове. С направената сделка винарната финализира инвестиционната си цел за пет години да увеличи собствените лозя. Така се превръща и в лидер от производителите по собствени лозя в региона. „Определено виждаме повишаване на винената култура и засилен интерес към нови винени региони и сортове. Тук важна роля изиграха и самите производители. Те, като в това число включваме и нашата изба, трябва да продължат да полагат всички усилия да правят вкусни, балансирани вина в подходящо съотношение цена-качество“, допълват експертите.