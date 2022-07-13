46
Подай сигнал Профил

Много свободни работни места в Пловдив насред лятото, вижте ги

  • 16:50, 13.07.2022
  • 16:56, 13.07.2022
    • https://www.marica.bg/biznes-zona/mnogo-svobodni-rabotni-mesta-v-plovdiv-nasred-lqtoto-vijte-gi Marica.bg
  • 915
  • 0
Принтирай

Лекари, учители, медицински сестри, счетоводители - изобилие от свободни работни места за висшисти в Пловдив насред лятото. Ако си търсите работа и сте регистриран на Бюрото по труда, вижте какви специалисти са дефицитни. Ведомството дава разбивка по необходимо образование за заемане на длъжността. Има вакантни места както в производството, така и в туризма и в услугите.

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

6    Агент, спорт

2    Администратор, хотел

1    Актьор

1    Зъботехник

1    Инженер, електрообзавеждане

1    Инженер, енергетик

1    Инженер, конструктор

1    Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

5    Инспектор, качество на производствените процеси

10  Лекар, спешна медицина

4    Медицинска сестра

1    Преподавател, изобразително изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности

2    Разработчик, софтуер

1    Специалист продажби-техника (без информационни и комуникационни технологии)

1    Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2    Счетоводител

2    Сътрудник, социални дейности

1    Технически секретар

1    Технически сътрудник

7    Учител в целодневна група I-IV клас

2    Учител,  гимназиален  (български език и литература )

2    Учител,  гимназиален (История и цивилизации)

1    Учител,  гимназиален (Математика)

1    Учител,  гимназиален (Немска филология)

1    Учител,  гимназиален (учител по френски език)

2    Учител, музика в детска градина

1    Учител, практическо обучение ( Информатика и компютърни науки)

2    Учител, практическо обучение( Хранителни технологии)

1    Учител, природо-математически учебни предмети(Биология)

3    Учител, прогимназиален (български език и литература )

1    Учител, прогимназиален (Математика и информатика)

2    Учител, прогимназиален (Математика, ИТ и компютърно моделиране,)

1    Учител, прогимназиален(физика и астрономия)

1    Учител, теоретично обучение(Електроснабдяване и електрообзавеждане)

1    Физик

1    Химик

Работни места за  средно професионално, средно общо 

и основно  образование

2    Автомонтьор

1    Агент, продажби ИКТ

3    Администратор, хотел

7    Аргончик

2    Асистент-продавач

3    Барман

1    Бродировач

1    Водач, машини за горско стопанство

1    Гладач, ютия

10  Готвач

30  Готвач, заведение за бързо хранене

1    Дърводелец, мебелист

1    Електромонтьор

1    Електротехник, поддръжка на сгради

3    Зареждач

1    Икономист, обществени поръчки

11  Камериер/камериерка

1    Камериер/камериерка, хотел

2    Касиер

2    Контрольор, качество

1    Крояч, текстил

5    Машинен оператор, металообработващи машини

1    Машинен оператор, пералня/перачница

4    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

3    Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия

1    Медицинска сестра за социални дейности

10  Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

2    Мияч, превозни средства (ръчно)

1    Мияч, съдове (ръчно)

10  Монтажник

35  Монтажник, електронни елементи

20  Монтажник, изделия от метал

10  Монтажник, изделия от пластмаса

5    Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства

10  Монтьор, електрооборудване

3    Монтьор, микроелектроника

1    Настройчик, формоващи апарати

1    Носач-товарач, стоки

2    Образователен медиатор

22  Обслужващ работник, промишлено производство

6    Обслужващ, бензиностанция/газостанция

2    Обслужващ, кулинарен щанд

3    Общ работник

2    Оператор, контактен център

1    Организатор склад под митнически контрол

9    Охранител

22  Пакетировач

2    Перач (ръчно)

1    Помощник кухня, заведение за бързо хранене

1    Помощник-възпитател

1    Помощник-готвач

1    Помощник-сладкар

14  Продавач-консултант

2    Прочиствач-шмиргелист, отливки

2    Работник, зареждане на рафтове

1    Работник, кухня

23  Работник, сладкарско производство

2    Работник, товаро-разтоварна дейност

25  Салонен управител

3    Санитар

2    Сезонен работник, земеделието

15  Сервитьор

12  Склададжия

1    Снабдител, доставчик

2    Специалист, труд и работна заплата

1    Специалист, търговия

5    Стоковед

1    Счетоводител

6    Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия

1    Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

1    Технически ръководител, строителство

1    Технически сътрудник

2    Трудотерапевт

10  Фелдшер

2    Фризьор

18  Чистач/ Хигиенист

2    Шивач

20  Шивач, мъжко/дамско облекло

6    Шлосер

15  Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

 

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

18  Брокер, недвижими имоти

3    Готвач

1    Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

1    Касиер

2    Машинен оператор

3    Медицински секретар

4    Монтажник

2    Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

1    Оператор, манипулатор

1    Отчетник, уреждане на застрахователни полици

3    Охранител

2    Продавач, бюфет

2    Продавач, закуски и напитки

2    Продавач, разносна търговия

49  Продавач-консултант

30  Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1    Работник, поддръжка

1    Работник, спомагателни шивашки дейност

11  Работник, товаро-разтоварна дейност

1    Регистратор

2    Сервитьор

1    Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1    Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

3    Шивач

1    Шофьор, лекотоварен автомобил

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше  образование:

1 технолог,производство на плодови и зеленчукови консерви

1 учител по физика и астрономия

1 учител по изобразително изкуство и трудово обучение

1 начален учител

1 учител по математика и информатика

1 учител по биология и химия

1 учител ЦОУД

1 лаборант

1 технолог

Работни места за средно  и основно образованиe:

1 снабдител,доставчик

1 обща работник

5 обслужващ работник,промишлено производство

2 търговски агент

2 лаборант

5 шофьор,лекотоварен автомобил

8 опаковач

2 склададжия

1 техник-механик

1 електротехник,промишлено предприятие

7 портиер

4 чистач/хигиенист

1 продавач-консултант

2 работник,обслужване и ремонт на електроапаратура

1 машинен оператор, месни продукти

2 работник,консервиране на плодове и зеленчуци

2 шофьор,специален тежкотоварен автомобил

5 събирач,отпадъци

1 електромеханик

1 механик,промишлено оборудване

3 общ работник

1 механошлосер

5 водач,мотокар

8 дърводелец

1 камериер

1 сервитьор

1 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

1 търговски представител

2 оператор,производствена линия

2 работник,полевъден

1 мениджър екип

2 пощенски раздавач

1 домакин,склад

1 шофьор,тежкотоварен автомобил

1 животновъд

1 работник,размесване на бетон

2 охранител

1 експедитор,стоки и товари

1 техник,механик

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

1 Медицинска сестра

1 Учител,детска градина

21 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2 Учител практическо обучение

Работни места за специалисти със средно образование

1 Общ работник

6 Готвач

1 Чистач/Хигиенист

10 Склададжия

4 Помощник-кухня

3 Обслужващ бензиностанция/газостанция

5 Машинен оператор,металообработващи машини

1 Шлосер

1 Електротехник,промишлено предприятие

2 Машинист,пътно-строителни машини

6 Сервитьор

2 Матричар

5 Монтажник,медицинска електронна техника

3 Шофьор,товарен автомобил

2 полевъд

2 Тракторист

3 Барман

2 Водач,мотокар

20 Монтажник,производство на слаботокови предпазители

1 Специалист с контролни функции,търговия

2 Монтажник,велосипеди

2 Работник,поддръжка

2 Касиер

4 Опаковач

5 Монтажник медицинска електронна техника

5 Склададжия

7 Монтажник електрооборудване

2 работник кухня

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

4 Комплектовач

5 Болногледач

5 Опаковач

1 Носач-товарач,стоки

3 Обслужващ работник,промишлено производство

4 Работник,консервна фабрика

3 Общ работник,смесено растениевъдно и животновъдно стопанство

9 Машинен оператор,месни продукти

2 Камериер/камериерка

2 Работник,почистване на плувни басейни

2 Чистач-хигиенист

6 общ работник

7 Машинен оператор

 

свободни работни места бюро по труда пловдив безработни
Последвайте ни и в
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Коментари
Коментирай

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Кой е най-добрият изход от политическата криза у нас?

Резултати