Много свободни работни места в Пловдив насред лятото, вижте ги
- 16:50, 13.07.2022
- 16:56, 13.07.2022
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Лекари, учители, медицински сестри, счетоводители - изобилие от свободни работни места за висшисти в Пловдив насред лятото. Ако си търсите работа и сте регистриран на Бюрото по труда, вижте какви специалисти са дефицитни. Ведомството дава разбивка по необходимо образование за заемане на длъжността. Има вакантни места както в производството, така и в туризма и в услугите.
БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1
Работни места за специалисти с висше образование
6 Агент, спорт
2 Администратор, хотел
1 Актьор
1 Зъботехник
1 Инженер, електрообзавеждане
1 Инженер, енергетик
1 Инженер, конструктор
1 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи
5 Инспектор, качество на производствените процеси
10 Лекар, спешна медицина
4 Медицинска сестра
1 Преподавател, изобразително изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности
2 Разработчик, софтуер
1 Специалист продажби-техника (без информационни и комуникационни технологии)
1 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
2 Счетоводител
2 Сътрудник, социални дейности
1 Технически секретар
1 Технически сътрудник
7 Учител в целодневна група I-IV клас
2 Учител, гимназиален (български език и литература )
2 Учител, гимназиален (История и цивилизации)
1 Учител, гимназиален (Математика)
1 Учител, гимназиален (Немска филология)
1 Учител, гимназиален (учител по френски език)
2 Учител, музика в детска градина
1 Учител, практическо обучение ( Информатика и компютърни науки)
2 Учител, практическо обучение( Хранителни технологии)
1 Учител, природо-математически учебни предмети(Биология)
3 Учител, прогимназиален (български език и литература )
1 Учител, прогимназиален (Математика и информатика)
2 Учител, прогимназиален (Математика, ИТ и компютърно моделиране,)
1 Учител, прогимназиален(физика и астрономия)
1 Учител, теоретично обучение(Електроснабдяване и електрообзавеждане)
1 Физик
1 Химик
Работни места за средно професионално, средно общо
и основно образование
2 Автомонтьор
1 Агент, продажби ИКТ
3 Администратор, хотел
7 Аргончик
2 Асистент-продавач
3 Барман
1 Бродировач
1 Водач, машини за горско стопанство
1 Гладач, ютия
10 Готвач
30 Готвач, заведение за бързо хранене
1 Дърводелец, мебелист
1 Електромонтьор
1 Електротехник, поддръжка на сгради
3 Зареждач
1 Икономист, обществени поръчки
11 Камериер/камериерка
1 Камериер/камериерка, хотел
2 Касиер
2 Контрольор, качество
1 Крояч, текстил
5 Машинен оператор, металообработващи машини
1 Машинен оператор, пералня/перачница
4 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
3 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия
1 Медицинска сестра за социални дейности
10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
2 Мияч, превозни средства (ръчно)
1 Мияч, съдове (ръчно)
10 Монтажник
35 Монтажник, електронни елементи
20 Монтажник, изделия от метал
10 Монтажник, изделия от пластмаса
5 Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства
10 Монтьор, електрооборудване
3 Монтьор, микроелектроника
1 Настройчик, формоващи апарати
1 Носач-товарач, стоки
2 Образователен медиатор
22 Обслужващ работник, промишлено производство
6 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
2 Обслужващ, кулинарен щанд
3 Общ работник
2 Оператор, контактен център
1 Организатор склад под митнически контрол
9 Охранител
22 Пакетировач
2 Перач (ръчно)
1 Помощник кухня, заведение за бързо хранене
1 Помощник-възпитател
1 Помощник-готвач
1 Помощник-сладкар
14 Продавач-консултант
2 Прочиствач-шмиргелист, отливки
2 Работник, зареждане на рафтове
1 Работник, кухня
23 Работник, сладкарско производство
2 Работник, товаро-разтоварна дейност
25 Салонен управител
3 Санитар
2 Сезонен работник, земеделието
15 Сервитьор
12 Склададжия
1 Снабдител, доставчик
2 Специалист, труд и работна заплата
1 Специалист, търговия
5 Стоковед
1 Счетоводител
6 Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
1 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
1 Технически ръководител, строителство
1 Технически сътрудник
2 Трудотерапевт
10 Фелдшер
2 Фризьор
18 Чистач/ Хигиенист
2 Шивач
20 Шивач, мъжко/дамско облекло
6 Шлосер
15 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2
18 Брокер, недвижими имоти
3 Готвач
1 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост
1 Касиер
2 Машинен оператор
3 Медицински секретар
4 Монтажник
2 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
1 Оператор, манипулатор
1 Отчетник, уреждане на застрахователни полици
3 Охранител
2 Продавач, бюфет
2 Продавач, закуски и напитки
2 Продавач, разносна търговия
49 Продавач-консултант
30 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
1 Работник, поддръжка
1 Работник, спомагателни шивашки дейност
11 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Регистратор
2 Сервитьор
1 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
3 Шивач
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ ул."Брезовска" №34
Работни места за специалисти с висше образование:
1 технолог,производство на плодови и зеленчукови консерви
1 учител по физика и астрономия
1 учител по изобразително изкуство и трудово обучение
1 начален учител
1 учител по математика и информатика
1 учител по биология и химия
1 учител ЦОУД
1 лаборант
1 технолог
Работни места за средно и основно образованиe:
1 снабдител,доставчик
1 обща работник
5 обслужващ работник,промишлено производство
2 търговски агент
2 лаборант
5 шофьор,лекотоварен автомобил
8 опаковач
2 склададжия
1 техник-механик
1 електротехник,промишлено предприятие
7 портиер
4 чистач/хигиенист
1 продавач-консултант
2 работник,обслужване и ремонт на електроапаратура
1 машинен оператор, месни продукти
2 работник,консервиране на плодове и зеленчуци
2 шофьор,специален тежкотоварен автомобил
5 събирач,отпадъци
1 електромеханик
1 механик,промишлено оборудване
3 общ работник
1 механошлосер
5 водач,мотокар
8 дърводелец
1 камериер
1 сервитьор
1 машинен оператор,производство на пластмасови изделия
1 търговски представител
2 оператор,производствена линия
2 работник,полевъден
1 мениджър екип
2 пощенски раздавач
1 домакин,склад
1 шофьор,тежкотоварен автомобил
1 животновъд
1 работник,размесване на бетон
2 охранител
1 експедитор,стоки и товари
1 техник,механик
БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15
Работни места за специалисти с висше образование
1 Медицинска сестра
1 Учител,детска градина
21 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
2 Учител практическо обучение
Работни места за специалисти със средно образование
1 Общ работник
6 Готвач
1 Чистач/Хигиенист
10 Склададжия
4 Помощник-кухня
3 Обслужващ бензиностанция/газостанция
5 Машинен оператор,металообработващи машини
1 Шлосер
1 Електротехник,промишлено предприятие
2 Машинист,пътно-строителни машини
6 Сервитьор
2 Матричар
5 Монтажник,медицинска електронна техника
3 Шофьор,товарен автомобил
2 полевъд
2 Тракторист
3 Барман
2 Водач,мотокар
20 Монтажник,производство на слаботокови предпазители
1 Специалист с контролни функции,търговия
2 Монтажник,велосипеди
2 Работник,поддръжка
2 Касиер
4 Опаковач
5 Монтажник медицинска електронна техника
5 Склададжия
7 Монтажник електрооборудване
2 работник кухня
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
4 Комплектовач
5 Болногледач
5 Опаковач
1 Носач-товарач,стоки
3 Обслужващ работник,промишлено производство
4 Работник,консервна фабрика
3 Общ работник,смесено растениевъдно и животновъдно стопанство
9 Машинен оператор,месни продукти
2 Камериер/камериерка
2 Работник,почистване на плувни басейни
2 Чистач-хигиенист
6 общ работник
7 Машинен оператор
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