Лекари, учители, медицински сестри, счетоводители - изобилие от свободни работни места за висшисти в Пловдив насред лятото. Ако си търсите работа и сте регистриран на Бюрото по труда, вижте какви специалисти са дефицитни. Ведомството дава разбивка по необходимо образование за заемане на длъжността. Има вакантни места както в производството, така и в туризма и в услугите.

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

6 Агент, спорт

2 Администратор, хотел

1 Актьор

1 Зъботехник

1 Инженер, електрообзавеждане

1 Инженер, енергетик

1 Инженер, конструктор

1 Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи

5 Инспектор, качество на производствените процеси

10 Лекар, спешна медицина

4 Медицинска сестра

1 Преподавател, изобразително изкуство в извънкласни и извънучилищни дейности

2 Разработчик, софтуер

1 Специалист продажби-техника (без информационни и комуникационни технологии)

1 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2 Счетоводител

2 Сътрудник, социални дейности

1 Технически секретар

1 Технически сътрудник

7 Учител в целодневна група I-IV клас

2 Учител, гимназиален (български език и литература )

2 Учител, гимназиален (История и цивилизации)

1 Учител, гимназиален (Математика)

1 Учител, гимназиален (Немска филология)

1 Учител, гимназиален (учител по френски език)

2 Учител, музика в детска градина

1 Учител, практическо обучение ( Информатика и компютърни науки)

2 Учител, практическо обучение( Хранителни технологии)

1 Учител, природо-математически учебни предмети(Биология)

3 Учител, прогимназиален (български език и литература )

1 Учител, прогимназиален (Математика и информатика)

2 Учител, прогимназиален (Математика, ИТ и компютърно моделиране,)

1 Учител, прогимназиален(физика и астрономия)

1 Учител, теоретично обучение(Електроснабдяване и електрообзавеждане)

1 Физик

1 Химик

Работни места за средно професионално, средно общо

и основно образование

2 Автомонтьор

1 Агент, продажби ИКТ

3 Администратор, хотел

7 Аргончик

2 Асистент-продавач

3 Барман

1 Бродировач

1 Водач, машини за горско стопанство

1 Гладач, ютия

10 Готвач

30 Готвач, заведение за бързо хранене

1 Дърводелец, мебелист

1 Електромонтьор

1 Електротехник, поддръжка на сгради

3 Зареждач

1 Икономист, обществени поръчки

11 Камериер/камериерка

1 Камериер/камериерка, хотел

2 Касиер

2 Контрольор, качество

1 Крояч, текстил

5 Машинен оператор, металообработващи машини

1 Машинен оператор, пералня/перачница

4 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

3 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия

1 Медицинска сестра за социални дейности

10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

2 Мияч, превозни средства (ръчно)

1 Мияч, съдове (ръчно)

10 Монтажник

35 Монтажник, електронни елементи

20 Монтажник, изделия от метал

10 Монтажник, изделия от пластмаса

5 Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства

10 Монтьор, електрооборудване

3 Монтьор, микроелектроника

1 Настройчик, формоващи апарати

1 Носач-товарач, стоки

2 Образователен медиатор

22 Обслужващ работник, промишлено производство

6 Обслужващ, бензиностанция/газостанция

2 Обслужващ, кулинарен щанд

3 Общ работник

2 Оператор, контактен център

1 Организатор склад под митнически контрол

9 Охранител

22 Пакетировач

2 Перач (ръчно)

1 Помощник кухня, заведение за бързо хранене

1 Помощник-възпитател

1 Помощник-готвач

1 Помощник-сладкар

14 Продавач-консултант

2 Прочиствач-шмиргелист, отливки

2 Работник, зареждане на рафтове

1 Работник, кухня

23 Работник, сладкарско производство

2 Работник, товаро-разтоварна дейност

25 Салонен управител

3 Санитар

2 Сезонен работник, земеделието

15 Сервитьор

12 Склададжия

1 Снабдител, доставчик

2 Специалист, труд и работна заплата

1 Специалист, търговия

5 Стоковед

1 Счетоводител

6 Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия

1 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

1 Технически ръководител, строителство

1 Технически сътрудник

2 Трудотерапевт

10 Фелдшер

2 Фризьор

18 Чистач/ Хигиенист

2 Шивач

20 Шивач, мъжко/дамско облекло

6 Шлосер

15 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

18 Брокер, недвижими имоти

3 Готвач

1 Инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост

1 Касиер

2 Машинен оператор

3 Медицински секретар

4 Монтажник

2 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

1 Оператор, манипулатор

1 Отчетник, уреждане на застрахователни полици

3 Охранител

2 Продавач, бюфет

2 Продавач, закуски и напитки

2 Продавач, разносна търговия

49 Продавач-консултант

30 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1 Работник, поддръжка

1 Работник, спомагателни шивашки дейност

11 Работник, товаро-разтоварна дейност

1 Регистратор

2 Сервитьор

1 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

3 Шивач

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше образование:

1 технолог,производство на плодови и зеленчукови консерви

1 учител по физика и астрономия

1 учител по изобразително изкуство и трудово обучение

1 начален учител

1 учител по математика и информатика

1 учител по биология и химия

1 учител ЦОУД

1 лаборант

1 технолог

Работни места за средно и основно образованиe:

1 снабдител,доставчик

1 обща работник

5 обслужващ работник,промишлено производство

2 търговски агент

2 лаборант

5 шофьор,лекотоварен автомобил

8 опаковач

2 склададжия

1 техник-механик

1 електротехник,промишлено предприятие

7 портиер

4 чистач/хигиенист

1 продавач-консултант

2 работник,обслужване и ремонт на електроапаратура

1 машинен оператор, месни продукти

2 работник,консервиране на плодове и зеленчуци

2 шофьор,специален тежкотоварен автомобил

5 събирач,отпадъци

1 електромеханик

1 механик,промишлено оборудване

3 общ работник

1 механошлосер

5 водач,мотокар

8 дърводелец

1 камериер

1 сервитьор

1 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

1 търговски представител

2 оператор,производствена линия

2 работник,полевъден

1 мениджър екип

2 пощенски раздавач

1 домакин,склад

1 шофьор,тежкотоварен автомобил

1 животновъд

1 работник,размесване на бетон

2 охранител

1 експедитор,стоки и товари

1 техник,механик

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

1 Медицинска сестра

1 Учител,детска градина

21 Учител,общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2 Учител практическо обучение

Работни места за специалисти със средно образование

1 Общ работник

6 Готвач

1 Чистач/Хигиенист

10 Склададжия

4 Помощник-кухня

3 Обслужващ бензиностанция/газостанция

5 Машинен оператор,металообработващи машини

1 Шлосер

1 Електротехник,промишлено предприятие

2 Машинист,пътно-строителни машини

6 Сервитьор

2 Матричар

5 Монтажник,медицинска електронна техника

3 Шофьор,товарен автомобил

2 полевъд

2 Тракторист

3 Барман

2 Водач,мотокар

20 Монтажник,производство на слаботокови предпазители

1 Специалист с контролни функции,търговия

2 Монтажник,велосипеди

2 Работник,поддръжка

2 Касиер

4 Опаковач

5 Монтажник медицинска електронна техника

5 Склададжия

7 Монтажник електрооборудване

2 работник кухня

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

4 Комплектовач

5 Болногледач

5 Опаковач

1 Носач-товарач,стоки

3 Обслужващ работник,промишлено производство

4 Работник,консервна фабрика

3 Общ работник,смесено растениевъдно и животновъдно стопанство

9 Машинен оператор,месни продукти

2 Камериер/камериерка

2 Работник,почистване на плувни басейни

2 Чистач-хигиенист

6 общ работник

7 Машинен оператор