С десетки гости от родния банков, бизнес и шоу и елит, столичната галерия “Mishel Art Gallery” отпразнува първата годишнина от създаването си. Специални гости на събитието бяха почетният Консул на Република Индонезия Борислав Петров, финансистите Левон Хампарцумян, Иван Искров и Владимир Каролев, художникът Хубен Черкелов, продуцентът Димитър Митовски, архитектът Стефан Добрев, представители на медиите и много други. Те посрещна творбите на известния пловдивски художник Konstantin, а началото на експозицията даде художникът Хубен Черкелов, който живее и твори в Ню Йорк.

За доброто настроение на присъстващите се погрижи серията вина Face to Face (F2F) на родната изба New Bloom Winery, които бяха представени от топ сомелиерът на България Михаил Марковски. „Казват, че виното е единствената форма на изкуство, която човек може да отпие. И за да е пълно удоволствието от празника ни днес, чашите ни ще са пълни с него, защото виното Face to Face (F2F) също е произведение на изкуството. То е създадено не само да интригува и очарова, а да се помни дълго!“, с тези думи основателката на галерията Мишел Вълчева откри събитието.

Мишел е интересен и провокативен артист, една от малкото известни и със своето бодиарт изкуство, с което се занимава вече 10 години. Пространството е следващата стъпка в нейната кариерата, поставяща начало на нов етап в творческото й развитие. Двата етажа, съставящи 440 кв.м. предлагат платформа за млади и утвърдени художници и любители.

За изминалите 365 дни динамично пространство на ул. „Кирил и Методий“ се превърна в притегателен център за изложби и различни проекти, съчетаващи изкуства и култура.

Участвала е в многоженство състезания по цял свят - Италия, Германия, Сърбия, Франция, Австрия, Великобритания. Печели втора награда във Франция през 2016 г. и втора награда в Белград, Сърбия през 2014 г. в категория фейспеинтинг. Участвала е два пъти на Световно първенство в Австрия (WBF - World Bodypainting Festival). Организирала е много бодиарт пърформанси в България. Автор и създател е на нов тип метод за релаксация: SENSUAL BODY ART THERAPY - “Достигане на релакс чрез рисуване върху тяло”, който създава през 2010 г.

В приятната, просторна и светла атмосфера на чаша Face to Face, журналистите на събитието имаха пълната свобода да развихрят творческия си потенциал върху бутилки с вино и да отнесат със себе си своите произведения на изкуството. А Мишел обеща, че рисуването върху бутилки ще стане част от активностите на галерията.

Face to Face (F2F) е вино, създадено от грозде, брано на ръка и отгледано в собствените лозови масиви на винарна New Bloom Winery до град Съединение. Избата е разположена в сърцето на Тракийската низина, обявена за втората най-добра винена дестинация в света от списание Wine Enthusiast. Изборът на точния тероар и идеалните климатични условия позволяват да се разгърне целия сортов потенциал.