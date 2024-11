През този месец бяха обявени победителите в конкурса Brand Building Awards 2024 и Minimart получи двете ценни отличия. Minimart е българска верига удобни магазини, стартирала със своя първи обект през пролетта на 2023 г. с идеята да отговори на нуждите на съвременния потребител, който търси бързи и лесни решения за своето ежедневно пазаруване. Мрежата на Minimart предлага разнообразие от хранителни продукти и радва клиентите си с ароматно кафе и вкусен хот-дог по класическа и авторски рецепти.

Minimart дава подкрепа за стартиране на малки семейни бизнеси. В сърцето на този модел стоят франчайз партньорите, които поемат оперативната отговорност за всеки магазин, включително ежедневното управление, наемането на персонал и осигуряване на високо ниво на обслужване на клиентите. Това дава възможност на франчайз партньорите да се съсредоточат върху основната си дейност – предоставянето на отлично обслужване на клиентите и управление на бизнеса в търговските обекти, без да се ангажират с тежестта на поемането на големи инвестиции и административни задължения. Minimart успешно съчетава предимствата на управлението на малки квартални магазини и организирана търговска верига, като вдъхва нов живот на малките търговски обекти. Така Minimart предлага не само персонализирано обслужване, характерно за малките обекти, но и всички предимства на организираните вериги – сигурни доставки, конкурентни цени, продукти с доказано качество и разпознаваемост сред клиентите на база силен общ бранд.

Minimart постигна и успехи в други области. През тази година беше открита академията на веригата в София – място за обучения, което позволява на партньорите да се научат бързо на стандартите и работния процес в компанията. Minimart разработи моделът „Minimart Box“ – стандартизирано търговско решение, което осигурява гъвкаво и ефективно присъствие на локации с висока заетост от наематели като молове и ритейл паркове. Компанията беше отличена и с множество награди и отличия от утвърдени конкурси, сред които са наградите на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Progressive Awards, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Любима марка, Career Show Awards и Brand Building Awards.

Зад проекта Minimart стои българската компания БГК АД, която обединява опитни експерти и инвеститори с дългогодишен опит в ритейл сектора. В развитието на веригата участват екип от специалисти, които активно прилагат съвременни стратегии и иновации за успешното й разрастване. Инвеститорите в Minimart са утвърдени имена от българския бизнес, с богат опит в развиването на редица успешни проекти - инвестиционните компании AP Capital и Trinity Capital, както и Елвин Гури, и Росен Хаджиев.

AP Capital е инвестиционно дружество с редица проекти в секторите на недвижими имоти и ритейл. Сред инвестициите му фигурират Nido Residence в София – жилищен проект от затворен тип с 330 апартамента, дял в Ma Baker по време на първата значителна експанзия на веригата, както и Mega Mall, който беше придобит през 2023-та заедно с Trinity Capital и напълно репозициониран в мол с първокласни наематели. Всеки от партньорите в AP Capital е с над 20 години опит в сферата на частния капитал и недвижимите имоти. Петър Дудоленски оглавява първия международен инвеститор в недвижими имоти, навлязъл в България, реализирайки Mall of Sofia, Mall of Plovdiv и Mall of Rousse. Между 2012 и 2018 г. е главен изпълнителен директор на Global City Holdings и управлява развитието на най-големия закрит воден парк в Европа – Park of Poland (Suntago). Съосновател е и на Acibadem City Clinic.

Ангел Ангелов е с богат опит в редица индустрии, включително производство на храни, вино, селско стопанство и недвижими имоти. Той е председател на управителния съвет на Градус, един от най-големите производители на пилешко месо в България, и съосновател на Acibadem City Clinic, където също така е заместник-председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор.

Елвин Гури е предприемач, инвеститор и филантропист. Понастоящем е изпълнителен директор на Invenio Partners, фонд с частни капитали за инвестиции в малки и средни индустриални компании в Югоизточна Европа. Работил е за PwC и EBRD. През 2001 година съосновава JetFinance International, което става най-голямото дружество за потребителско кредитиране в целия регион. С River Styxx Capital, дружеството му за семейни инвестиции, инвестира в ONE Telecommunications (Albania). Г-н Гури притежава Executive MBA от University of Oxford Said Business School. Той и семейството му подпомагат различни образователни институции и други инициативи в Албания, България и Косово.

Росен Хаджиев е инвеститор с дългогодишен и богат опит в ритейл проекти в Централна Европа. През годините той се специализира в управлението и развитието на търговски обекти, където се фокусира върху разширяване на присъствието и оптимизиране на ефективността на ритейл пространствата в региона.

Trinity Capital е инвестиционно дружество, специализирано в инвестиции в ритейл паркове. Компанията притежава и управлява четири ритейл парка в България: Jumbo Plaza, XOPark Yambol, XOPark Haskovo и XOPark Plovdiv. През 2023 г., в партньорство с AP Capital, Trinity Capital придоби Mega Mall, а в началото на 2024 г. предприе мащабна кампания по ребрандиране на всички свои ритейл паркове, обединявайки ги под новия бранд XOPark. От лятото на 2024 г. е акционер в БГК АД. Дружеството обяви наскоро плановете си да инвестира в нов проект в град Гоце Делчев, който ще стане част от успешната верига ритейл паркове XOPark. Напредват и с релизацията на проекта за първия в България Outlet Village като допълнение на най-големият ритейл парк на Балканите Jumbo Plaza.

За по-малко от две години от стартирането си, Minimart вече има над 130 магазина в големи и малки градове като София, Пловдив, Бургас, Асеновград, Пазарджик, Перник, Плевен и Стара Загора. До края на тази година броят на обектите ще достигне 150. Компанията ще продължава своето разширяване и през следващата година планира да навлезе и в нови населени места Този динамичен растеж е възможен, благодарение на успешния франчайз модел, който дава възможност на партньори да управляват свои магазини, като получават подкрепа за избора на локации и оперативното управление от страна на веригата.

Всички локации на Minimart можете да откриете в техния сайт: https://mini-mart.bg/nameri-magazin/