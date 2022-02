Колко е важна Русия за българската икономика В ЦИФРИ

Силно зависими сме от руския газ

Северна Македония, Финландия и България са сред най-зависимите от руски газ икономики на Стария континент, става ясно от данни на European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators . Северна Македония ползва на 100% руски газ, а Финландия – 94%. Нуждите на България се покриват на около 77% преимуществено от газ от Русия. Топ 5 се допълва от Словакия, която ползва над 70% за нуждите си руски газ и Германия, която внася около половината от Русия.

Търговия

Русия е един от основните външноикономически партньори на България. През 2020 г. на Руската федерация се падат 4,0% от външнотърговския стокообмен на България, в т.ч. 1,5% от износа и 6,2% от вноса. За деветте месеца на миналата година импортът от Русия е бил за близо три милиарда лева, а експортът – за 466 милиона лева.

Какво внасяме от Русия

По данни на министерство на икономиката внасяме предимно енергийни суровини - сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали, нефтен газ и други газообразни въглеводороди и други, като относителния дял в общия импорт точно на тези стоки е 67.2%.

Сред чувствителните суровини, които БГ икономиката купува от Русия са необработен алуминий, рафинирана мед и медни сплави, каменни въглища и брикети.

Какво продаваме в Русия

Най-голям дял в експорта от България към Русия държат лекарствата и медикаментите – 26.5%. Медицинското направление е засегнато и по още една линия – изнасяме рентгенови апарати, както за хуманитарната медицина, така и за ветеринарната. Храните, и то главно тези със съдържание на какао, държат по-малък дял.

№ 9 като инвеститор

По данни на БНБ, към декември 2020 г. обемът на инвестиции в България от Русия възлиза на 2 383,6 млн. евро, което представлява около 5% от всички инвестиции. В ранг-листата на чуждестранните инвеститори Русия заема девето място сред водещите чуждестранни инвеститори в България за периода 1996 – 2020 г.

Туристическият поток

На приливи и отливи, през последните години руските туристи у нас се въртят около половин милион души. Според статистиката на министерство на транспорта в годините преди пандемията над 580 хиляди граждани на Русия /2016 г/ са посетили България с цел туризъм и почивка. В следващите години бройката спада, за да стигне до над 450 хиляди през 2019 г. Последващият десеторен срив е лесно обясним зарази пандемията и ограниченията за пътуване.