Китайските кредитни банки са в окото на сериозна криза

Банките в Китай се срутват с безпрецедентна скорост поради значителен спад в пазара на недвижими имоти, лоши мерки за контрол на риска и други проблеми.

През първото полугодие на 2024 година, 40 по-малки банки бяха погълнати от по-големи институции, като това явление няма аналог във финансовата история на страната дори и при влоговата и кредитната криза от 80-те и 90-те години, съобщават медиите в страната.

Докладът проследява приблизително 3800 заемодатели в провинциалните райони на Китай, които притежават впечатляващи 7,5 трилиона долара активи, или 13% от цялата банкова система, които започват да губят инкасират сериозни загуби, поради наличието на прекалено много лоши кредити. Някои от тях са признали, че до 40% от техните портфейли са необслужвани кредити.

В банковата система на Китай подобни локални кредитни банки са сред гръбнака на регионалната икономика и в много основно типично земеделски райони - често са единствение финансовит институции, които могат да предложат финансиране.

Общо 36 от 40-те фалирали институции бяха всички погълнати от един гигантски заемодател: Liaoning Rural Commercial Bank, която беше създадена от регулаторите в Пекин през септември, за да управлява лошите банки и да направи опит да ги изкара от кризата и стабилизира паричните потоци по заемите, отпуснати от тях.

Според The Economist, през последните 10 месеца са създадени пет подобни институции с цел да поглъщат малките лоши банки – нещо, което финансовите анализатори предупреждават, че е вероятно да доведе до създаването на "по-големи, по-лоши" банки.

В същото време китайската икономика показва множество признаци на застой през последната година, включително рязък спад в строителството и продажбите на жилища, потребителското доверие и потребителските цени, съчетано с намаляващо население и нарастващ дълг като процент от БВП.

Но докато икономиката на Китай се бори на местно ниво, най-големите банки продължават да процъфтяват, консолидирайки фалиралите институции и драстично увеличавайки своята пазарна капитализация.

Според S&P Global, Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBC), най-голямата банка в Китай, запази позицията си като най-голямата банка в Азиатско-тихоокеанския регион през второто тримесечие на 2024 г., докато China Construction Bank Corp, втората по големина банка в Китай, отбеляза най-голямото увеличение на пазарната капитализация за тримесечието с ръст от 21,4%.

S&P Global също така съобщава, че "слабите могат да станат още по-слаби", като малките финансови институции в Страната вероятно ще бъдат най-уязвими към очаквания "продължителен спад на пазара на недвижими имоти" и правителството ще бъде по-селективно относно това кого иска да спаси.