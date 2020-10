IРhone 12 - фурор по време на пандемия

В разгара на световната пандемия и сериозно забавилия темпо пазар на продажба на смартфони, Apple успяха да поднесат най-голямата изненада. Новият Iphone 12, който тази година получава рекордните 4 различни модификации, продаде 2 милиона бройки през първите 24 часа след пускането на предварителните продажби миналия петък. Предшественикът му iPhone 11 успя да постигне едва 1,2 милиона поръчки за същия период през миналата година.

Новата генерация смартфони на американската компания са оборудвани с най-новия чип А14 Віоnіс, той e c нaд 30% по-бърз в сравнение с миналогодишния процесор, кoятo ce изпoлзвa в мoдeлитe іРhоnе 11. Чипът Аррlе А14 Віоnіс e нaй-бъpзият oт вcички cъздaвaни към днeшeн дeн чипoвe зa cмapтфoни и ce пpoизвeждa чpeз 5 нaнoмeтpoв тexнoлoгичeн пpoцec. Интeгpиpaният в чипa мoдyл Nеurаl Еngіnе e пoдoбpeн и ceгa вмecтo c 8, paзпoлaгa c 16 ядpa и пo тoзи нaчин e cтaнaл c 80% пo-бъpз в aлгopитмитe зa мaшиннo oбyчeниe.

Новото поколение іРhоnе ще предлага два базови модела (12 и 12 mini), както и Pro и Pro Max варианти. Първите два отново ще са с две камери (които получават обаче сериозно подобрение спрямо предишния модел от 2019 година), докато двата Pro модела ще имат три сензора, като при най-скъпата опция Max те ще са без аналог. Голямата промяна обаче идва при дисплеите на новия іРhоnе - и четирите нови модела вече ще ползват OLED технология.

Тема номер едно в последната седмица обаче остава решението на Apple да се откаже от зарядното устройство и слушалките, включени в пакета на iPhone 12, с мотива „грижата за околната среда“. На практика и четирите нови смартфона на компанията, които ще започнат на цени от около 1500 лева и вероятно ще надминат 2400 лв. у нас, пристигат единствено с кабел за зареждане.

Според всички технологични издания тази стъпка ще повлияе положително само на доходите на редица трети компании, а реалното въздействие върху околната среда остава да бъде доказано.

Според анализаторите така всъщност Apple се опитва да намали производствената цена на iPhone, която нарасна поради въвеждането на 5G технологията. Известно е, че детайлите, които позволяват на устройство да поддържа мрежи от 5G поколение, са по-сложни и по-скъпи от предишния комуникационен стандарт на връзка. Съобщава се, че само радиочестотните компоненти в iPhone 12 струват 30-35% повече, отколкото в смартфоните от миналата година на Apple.

Оригинално 12W зарядно на Apple у нас струва около 70-80 лева. За половината от цената обаче потребителите могат да намерят достатъчно добра алтернатива за зарядно, което дори ще зарежда с 18W новия iPhone. Слушалките с кабел EarPods пък са 70 лв., или поне 350 лева за най-евтиния безжичен модел на компанията.

И четирите вариации на новия смартфон на Apple са готови за 5G мрежата, като според специалистите именно американският технологичен гигант и силното представяне на новия iPhone ще накарат операторите по цял свят да ускорят работата по инсталирането и пускането на мобилната връзка от пето поколение.