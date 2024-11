ЕС разследва ТЕМУ заради незаконни продукти

Европейският съюз започна разследване на платформата за електронна търговия Temu, за да провери дали компанията прави достатъчно, за да се бори с продажбата на незаконни продукти на сайта си.

Европейската комисия заяви, че подозира компанията в нарушение на новия Закон за цифровите услуги (DSA) - закон, насочен към премахване на незаконното съдържание и дезинформацията онлайн. Ако бъде установено нарушение, на Temu може да бъде наложена глоба в размер до 6% от годишните ѝ приходи.

Комисията също така заяви, че ще направи оценка на практиките на Temu за прозрачност и достъп до данни, както и на предполагаемото внедряване на пристрастяващи функции за поддържане на ангажираността на потребителите. Комисията е загрижена също, че в платформата може да се продават незаконни и потенциално опасни продукти и че компанията не прави достатъчно, за да контролира нелоялните търговци.

Говорител на Temu заяви, че компанията ще сътрудничи изцяло на регулаторните органи и „приема сериозно задълженията си по DSA, като непрекъснато инвестира в укрепване на нашата система за съответствие и защита на интересите на потребителите в нашата платформа“. Компанията също така заяви, че води разговори за присъединяване към доброволно споразумение, подпомагано от комисията, за борба с продажбата на фалшиви продукти онлайн.

Temu е последната от поредицата големи технологични компании, към които ЕС се е насочил в рамките на DSA, на фона на опитите си да влезе в ролята на глобален технологичен регулатор. Други компании, срещу които понастоящем се водят процедури по DSA, са: Meta Platforms Inc., AliExpress на Alibaba Group Holding Ltd., TikTok на Bytedance Ltd. и X Corp. на Елон Мъск.

По време на проверката компанията, която е подразделение на китайската PDD Holdings Inc., ще може да поеме ангажименти, които да отговорят на опасенията на комисията, като по този начин потенциално ще избегне санкции.

Проучването е резултат от искането на ЕС от 11 октомври Temu да сподели данни за това как се справя с фалшивите или опасни продукти на своя пазар. Тогава Комисията заяви, че е изискала „подробна информация и вътрешни документи относно мерките за смекчаване на последиците от присъствието и повторната поява на търговци, продаващи незаконни продукти“ в Temu.

Temu се разраства експлозивно, откакто PDD пусна услугата на световните пазари, включително чрез рекламата „Пазарувай като милиардер“ на Super Bowl през 2023 г., която бързо я превърна в едно от най-изтегляните приложения в САЩ. Нейните светкавични продажби, функции, подобни на игра, и ниски цени привлякоха потребители в десетки страни по света.