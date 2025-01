Филип Морис е отличена от Top Employers Institute с престижния сертификат Top Employer за България, на европейско и глобално ниво за девета поредна година. Сертификатът се дава на компанията въз основа на резултатите от задълбочено проучване, оценяващо практиките на организацията в областта на човешките ресурси. Одитът обхваща шест области, състоящи се от 20 теми, сред които ангажираност, работна среда, стратегия за развитие и задържане на таланти, обучения, многообразие, равнопоставеност и приобщаване, благосъстояние на служителите.

Отличието Top Employer е връчено на Филип Морис България за разнообразните програми за развитие на служителите, за инициативи за благосъстояние и отличните условия за работа. Не на последно място е и политиката на организацията за толерантност и приобщаване. Впечатляващото признание е доказателство за ангажимента на организацията към създаването и поддържането на устойчива и здравословна работна среда, прилагайки доказани политики в областта на човешките ресурси.

„Признанието Top Employer на Top Employers Institute, което получаваме вече девет поредни години, доказва, че нашият успех е не само категоричен, но и устойчив във времето. Същността на Филип Морис Интернешънъл е кодирана в нашето ДНК и се изразява в няколко основни ценности, които сме „облекли“ в изразите: We Care, We are Better Together, We are Game Changers. Взаимната ни загриженост за нас като екип, за нашите служители и за нашия бизнес укрепва постоянството, с което постигаме целите си”, споделя Денис Стробикин, генерален мениджър на Филип Морис България.

„И тази година стартираме положително с пореден повод за гордост - деветото ни поредно отличие за най-добър работодател от Top Employers Institute. Вярвам, че високите стандарти ни водят вече толкова години до това признание. Ние се учим от всичко, което правим. Бизнесът ни се развива с такава скорост, че се променяме заедно с него, иновативни сме и се приспособяваме. За нас е изключителна гордост, че практиките ни, свързани с хора, бизнес стратегията ни и вътрешната култура биват разпознати и оценявани“, споделя Анна Габровска, ръководител „Култура и човешки капитал“ във Филип Морис България.

Филип Морис България e част от Филип Морис Интернешънъл, водещата международна тютюнева компания. Екипът в България се състои от над 150 мотивирани и висококвалифицирани служители, които споделят ценностите и визията на компанията за изграждане на бъдеще без дим посредством предлагането на бездимни алтернативи на тютюнопушенето. Работейки в посока изграждане на бездимно бъдеще, Филип Морис Интернешънъл преминава през безпрецедентна трансформация.

Top Employers Institute е глобален авторитет и лидер в стратегиите за човешки ресурси. През 2025 г. институтът е сертифицирал повече от 2400 организации в 125 региона. Сертифицираните работодатели доказано оказват положително влияние върху живота на над 13 милиона служители в световен мащаб.

Повече информация за Top Employers Institute и сертификата Top Employer можете да намерите на: Top Employers Institute - Certifying HR excellence (top-employers.com)