Десетки криптовалути с името на Елизабет II след смъртта й

Часове след новината за смъртта на кралица Елизабет Втора се появиха над 40 криптовалути, използващи името на кралицата, съобщава електронното издание Coin Telegraph. Въпреки траура, обявен в Обединеното кралство, някои от играчите в криптоиндустрията се опитват да се възползват от ситуацията, пускайки всевъзможни дигитални активи с марката Queen в блокчейн платформите на Ethereum и Binance.

Данните на DexScreener показват, че през последното денонощие са създадени най-малко 40 различни меме токени с имена като Queen Elizabeth Inu, Queen Doge, God Save The Queen, London Bridge Is Down, Queen Grow, Rip Queen Elizabeth“, Elizabeth II, Queen Inu II и др. Освен това има и няколко крипто монети, кръстени на новия британски монарх крал Чарлз III.

През последните 24 часа цената на Queen Elizabeth Inu е нараснала с 50% на Binance Smart Chain и с 803% на Uniswap. Междувременно цената на токените God Save The Queen отбелязва близо десетократен ръст на цената за същия период. От стартирането си God Save The Queen вече е обработила търговски оборот от 382 000 долара, докато Queen Elizabeth Inu е натрупала 233 000 долара.

NFT колекция, озаглавена Queen Elizabeth 69 Years NFT, също беше създадена непосредствено след смъртта на монарха. Авторите на колекцията твърдят, че в нея има по едно изображение за всяка година от царуването на кралицата. Наблюдатели на криптопазарите изчисляват, че опортюнистите са изкарали най-малко 20 млн. долара в криптомонети или NFT изображения, свързани с кралицата.

Криптообщността обаче реагира негативно на проектите, свързани с името на покойната Елизабет Втора. В социалните мрежи се появиха много коментари, които обвиняват авторите на подобни криптовалути и дигитални активи в безскрупулно отношение и липса на почит към паметта на кралицата.