ИВАЙЛО АНДОНОВ, директор Инвестиционен център ЕЛАНА Пловдив. Авторът притежава над 20-годишен опит в сферата на инвестициите и капиталовите пазари

Изминалата седмица бе белязана с масови разпродажби на акции на капиталовите пазари. Основната причина за червената вълна, помела Уолстрийт, бе нарастващата инфлация зад океана. Данните за инфлацията в САЩ за месец август показаха увеличение по всички показатели - обратно на прогнозите на повечето анализатори. Това

попари надеждите на инвеститорите,

че Федералният резерв може да отстъпи и да намали затягането на политиката си през следващите месеци. Натежаха опасенията, че продължителен период на затягане на политиката от страна на ФЕД може да насочи икономиката на САЩ към ръба на рецесията. Във вторник, след публикуване на доклада за инфлацията, и трите основни американски борсови индекса рязко се понижиха. Индексите отбелязаха най-големите си еднодневни процентни спадове от юни 2020 г., времето на пандемията COVID-19. Само в рамките на деня бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 1270 пункта, или 3,9 %, записвайки най-големия си спад от началото на годината. Широкият индекс S&P 500 падна с 4,3 %, а технологичният Nasdaq Composite завърши на червено с 5,1%. За седмицата общата загуба за Dow Jones бе 4,7%, докато понижението за S&P 500 и Nasdaq възлиза съответно на 3,8% и 6,2 на сто.

Избягване на риска от страна на трейдърите

потопи най-чувствителния сектор - този на технологиите,

дълбоко в отрицателна територия. Водени от компаниите с най голяма тежест Apple Inc (- 4.3 %), Microsoft Corp (- 7.4%) и Amazon.com Inc. (- 7.3%) удариха най-силно технологичният Nasdaq. Компанията майка на Facebook - Meta Platforms, записа 13,5% понижение, а гигантът в производството на чипове Nvidia - 8,2%. Advanced Micro Devices Inc. завърши със седмична загуба от 10,4%.

Книжата на софтуерния гигант Adobe също натежаха върху Nasdaq и S&P 500, след като поевтиняха с над 23%. Това се случи, след като компанията обяви сделка за 20 млрд. долара за придобиването на Figma. Figma е стартъп, който разработва оналайн инструменти за сътрудничество в сферата на дизайна

След като от лидера за доставки FedEx Corp заявиха, че нейните фискални резултати за тази година са засегнати от глобалния спад на обема и оттегли финансовата си прогноза за следващата 2023 г., пазарната й капитализация се срина с 24%. От FedEx предупредиха също акционерите си, че мениджмънтът очаква допълнително влошаване на бизнес условията. Предупреждението на FedEx изпрати акциите на конкурентите United Parcel Service (UPS ) и XPO Logistics надолу съответно с 4% и 7%.

Спот цените на златото загубиха около 3% за петте работни сесии, завършвайки на нива от около 1659,30 долара за унция. Това е най-ниското ниво от април 2020 г. Анализаторите предупредиха за още загуби, след като благородният метал падна под $1700 - ключово ниво на подкрепа. Златото се срина от върховете, достигнати по време на началото на конфликта Русия-Украйна, тъй като след поредица от увеличения на лихвените проценти от ФЕД, инвеститорите се пренасочиха да

търсят по-добра доходност в долара и държавните ценни книжа.

Фючърсите върху двата сорта петрол отбелязаха трета поредна седмица на загуби. Основно опасенията са, че агресивното затягане на паричната политика ще удари глобалния растеж и по този начин ще намали търсенето на черното злато. Пазарът на суров петрол също така беше ударен от силния щатски долар, което прави петрола по-скъп за купувачите, използващи други валути. Все пак спадовете бяха ограничени от новината, че от Белия дом се готвят да запълнят стратегическия си петролен резерв при цени от 80 USD за барел. Резервът на Щатите в момента се намира на най-ниските си нива от 1981 г. насам. В краят на сесията в петък барел от лекия американски WTI се търгуваше на цени от 85.3 USD. Световният бенчмарк Брент завърши на ниво от 91,5 долара за барел.

* Материалът е с информационен характер и не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Както авторът, така и клиенти на компанията, в която работи, е възможно да притежават един и/или повече от коментираните ценни книжа.