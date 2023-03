Ивайло Андонов, директор на инвестиционна компания ЕЛАНА - клон Пловдив. Притежава над 20-годишен опит в сферата на инвестициите и капиталовите пазари

Всички водещи световни борсови индекси завършиха изминалата седмица с положителен резултат. Зад океана S&P 500 затвори с ръст от 1,9% и така успя да прекъсне триседмичния си спад, а технологичният Nasdaq отбеляза ръст от 0,6%. Dow също се повиши с 0,6% за седмицата. За изминалия месец февруари обаче S&P 500 е на червено с 2,6%, Dow се понижи с 4 %, а Nasdaq загуби 1 %. Основният европейски индекс Euro Stoxx 600 продължи с отличното си представяне и затвори седмицата с 1.4 % по-високо. Европейските акции за момента се оказват най-добрият клас активи в света за 2023 г. Ръстът на Stoxx Europe 600 от началото на годината е към 10 %, докато при S&P 500 той е малко над 4 %.

Погледите на инвеститорите от Стария континент са обърнати към предстоящото заседание на ЕЦБ в средата на март. Анализаторите очакват ново повишение от страна на централната банка на лихвените проценти с нови 50 базисни пункта. В момента основният лихвен процент е 3 на сто. Бизнесът в Европа се притеснява, че разходите по заеми ще се повишат повече от очакваното, което ще натежи върху бъдещия икономически растеж. Междувременно

общата инфлация в еврозоната падна до 8,5% през февруари.

Това е спад от 8,6% през предходния месец. Най-големият европейски производител на автомобили - Volkswagen, в последния работен ден на седмицата изригна с повишение на акциите си с над 10%. Основната причина бе изненадващо силната перспектива за продажбите на компанията през 2023 г. От мениджмънта на Volkswagen очакват проблемите с веригата за доставки да се облекчат значително. Базираната в Швеция Volvo Car AB добави 5,8% след ръст на продажбите през февруари. Германската авиокомпания Lufthansa също отбеляза движение нагоре от над 5%, след като се представи със силни резултати през 2022 г.

На Уолстрийт Meta Platforms се повиши с 3%, след като от компанията майка Facebook заявиха, че

създават нова продуктова група от най-високо ниво,

фокусирана върху генеративния изкуствен интелект. Дяловете на Apple Inc завършиха на зелено с 3,5%, докато тези на производителя на чипове Broadcom Inc добавиха 5,7%. От пазарната капитализация на круизния оператор Norwegian Cruise Line се изпариха почти 10 на сто, след като прогнозата за печалбата през изминалата 2022 г. не отговори на очакванията. Растящите разходи за гориво и труд силно натежаха върху резултатите. Дяловете на производителя на ваксина срещу COVID-19 Novavax Inc изгубиха над 25%, след като от компанията изразиха съмнения относно способността си да останат в бизнеса.

Възстановяването на Китай, след като прекрати политиката си за нулев COVID, върна надеждите за силна година относно търсенето на петрол. Китай, най-големият вносител на петрол в света, става все по-амбициозен с целта си за икономически растеж за 2023 г. Сортът Брент поскъпна с 3,6% за седмицата - до 85 долара за барел. West Texas Intermediate се повиши с около 2,9 на сто - до 79 долара за барел.

Златото успя да прекъсне низходящото си движение, като добави 1,5 на сто през изминалата седмица. Фючърсите върху платината се повишиха с почти 7%, прекъсвайки седемседмична поредица от загуби. Тези на среброто успяха да се покачат с 1,2% след шест поредни седмици на загуби. Повишаващите се лихвени проценти не предвещават добри времена за пазарите на метали. Златото и другите благородни метали регистрираха големи загуби през 2022 г., след като Фед започна агресивно да повишава лихвените проценти.

Материалът е с информационен характер и не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Както авторът, така и клиенти на компанията, в която работи, е възможно да притежават един и/или повече от коментираните ценни книжа. .

