Борсов коментар: Повишението на лихвите разтърси борсите

ИВАЙЛО АНДОНОВ, директор в инвестиционна компания ЕЛАНА, клон Пловдив*

През седмицата Федералният резерв на САЩ повиши лихвените проценти с 50 базисни пункта, но и смекчи очакванията за още по-големи бъдещи увеличения. Централната банка повиши базовия лихвен процент с половин пункт в сряда и заяви, че ще започне да намалява портфейла си от облигации от 9 трилиона долара през юни. Това е най-голямото повишение на лихвите от 2000 г., но ходът беше очакван от инвеститорите. Гуверньорът на Федералния резерв Джером Пауъл също заяви, че не се обмисля повишение със 75 базисни пункта на бъдещи заседания. Веднага след съобщението световните индекси отбелязаха силен ръст.

В четвъртък и петък обаче се стигна до рязко разпродаване на акции. За ден Dow загуби повече от 1000 пункта, а технологичният Nasdaq Composite спадна с близо 5%. И двата индекса отбелязаха най-високите си еднодневни спадове от 2020 г. насам. На седмична база индексът на сините чипове изтри 0,2 на сто. S&P 500 загуби 0,2%, а Nasdaq Composite Index изтри 1,5%. Nasdaq и S&P 500

регистрираха петата си поредна седмица на спад,

докато при Dow - шеста. Това е най-дългата серия от загуби за S&P 500 от средата на 2011 г. и за Nasdaq от края на 2012 г. В Европа фокусът падна върху Английската централна банка, която повиши лихвените проценти до най-високото им ниво от 13 години насам в опит да се справи с нарастващата инфлация. Комитетът по паричната политика на банката одобри увеличение с 25 базисни пункта, като основният лихвен процент се повиши до 1%.

В Европа спекулациите за повишаване на лихвените проценти в еврозоната от страна на ЕЦБ също се засилиха. Това накара инвеститорите

да избягват акциите и да се насочват към книжата с фиксиран доход.

Паневропейският индекс STOXX 600 падна с 1,9%, след като регионалните акции отбелязаха най-лошата си седмица от два месеца

Технологичните акции зад океана понесоха основната тежест на разпродажбите, като компаниите за облачни услуги, компаниите за електронна търговия и тези за производство на чипове отбелязаха рязък спад. Microsoft и Amazon се обезцениха с 1% и 7 на сто, стрийминг гигантът Netflix изгуби 4,9%. Meta Platforms и Amazon паднаха съответно с 8.3% и 7.6%. Etsy и eBay олекнаха със 7% и 6%, след като публикуваха по-слаби от очакваните приходи.

Under Armour Inc изтри цели 30% от пазарната си капитализация, след като производителят на спортни облекла прогнозира по-лоша печалба за фискалната 2023 г. Акциите на друга водеща компания в сектора - Nike Inc, също се понижиха с над 8 на сто през тази седмица. Coinbase Global Inc падна с 8% до 104 USD за дял.

Това е най-ниското ниво от дебюта на борсата за криптовалута

през 2021 г /през май 2021 акциите на компанията бяха 342 USD/. Цената на акциите на Lyft се срина с близо 37%, след като компанията за споделени пътувания даде слаби прогнози за настоящото тримесечие. Книжата на конкурента Uber поевтиняха с над 17%.

Опасенията от недостиг на доставки поради предстоящото петролно ембарго на Европейската комисия срещу Русия повишиха цената на петрола на стоковите пазари. Брентът за седмицата поскъпна с 4% до 112,80 долара за барел. Американският суров петрол West Texas Intermediate завърши в петък с ръст от 5 на сто до 110,32 долара за барел. В сряда ЕК прие шести пакет от санкции, включително петролно ембарго. То обаче трябва да бъде одобрено от всички членове на ЕС. Предложението за санкциите, което се нуждае от единодушна подкрепа от 27-те страни на блока, включва постепенно прекратяване на вноса на руски рафинирани продукти до края на 2022 г.

Златото в петък поскъпна при по-слаб долар,

но перспективата за агресивно повишаване на лихвите от Фед накара кюлчетата да отчетат третия си пореден седмичен спад /- 0,7 на сто/. Фючърсите на американското приключиха на ниво от 1882,80 долара за тройунция.

*Авторът притежава над 20-годишен опит в сферата на инвестициите и капиталовите пазари. Материалът е с информационен характер и не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Както авторът, така и клиенти на компанията, в която работи, е възможно да притежават един и/или повече от коментираните.