Борсов коментар: Отново спад за златото и петрола

Автор: Ивайло Андонов, директор на инвестиционна компания ЕЛАНА - клон Пловдив. Притежава над 20-годишен опит в сферата на инвестициите и капиталовите пазари

Дват​а водещи на световните пазари сорта петрол затвориха миналата седмица със спадове. За сорта Brent загубата бе малко над 4%. Почти 5% бе тя за лекия американски WTI. Основната причина за червения цвят при цените на петрола бе очакването, че най-големият вносител на суров петрол в света - Китай, още не е в състояние да възстанови търсенето на суровината.

Фючърсите на златото отчетоха третата си седмична загуба, като същевременно се установиха на нивото от подкрепа на $1850 щатски за унция. За седмицата златото загуби $12,60, или 0,7%.

С минимални понижения на седмична база завършиха два от трите основни борсови индекса на Wall Street. Nasdaq, в който преобладават технологичните компании, се повиши с 0,6%, докато Dow Jones и S&P500 завършиха със загуби от около половин процент. За Dow това е трета поредна седмица на червена територия. Основните притеснения на инвеститорите бяха коментари от страна на ФЕД за по-агресивно от очакваното вдигане на лихвите до края на годината. Според прогнозите на две от най-големите американски инвестиционни банки се очакват поне още три повишения на основната лихва за 2023 г. В САЩ публикувани в началото на миналата седмица данни показаха, че инфлацията продължава да намалява. На годишна база потребителските цени за месец декември са се понижили до 6,4% - седмият пореден месец на забавяне.

Зад океана акциите на Boeing Co се повишиха до най-високото си ниво

от повече от година, след като Air India разкри сделка за закупуване на нови 220 пътнически самолета. Palantir Technologies скочи с повече от 21%, след като фирмата за анализ на данни отчете първата си тримесечна печалба от създаването си. Cisco Systems Inc нарасна с 5,2% и достигна деветмесечен връх. Производителят на мрежово оборудване повиши прогнозата си за печалбите за цялата година. Компанията за видео стрийминг Roku Inc също увеличи пазарната си капитализация с 11%. Канадският гигант за електронна търговия Shopify Inc прогнозира забавяне на растежа на приходите си. Това веднага се отрази в цената на дяловете със спад от почти 16%.

Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет публикува най-новия си отчет за изминалата година. Милиардерът е добавил нови дялове на Apple към вече значителната си инвестиция.

Стойността на дела възлиза на умопомрачителните 137 милиарда долара

Същевременно е намалил силно участието си в производителя на компютърни чипове Taiwan Semiconductor и два банкови холдинга. Най-голямата инвестиция на Бъфет през последната година в производителя на петрол Occidental Petroleum остава непроменена. През тримесечието Berkshire е взел близо 2 милиона акции на Chevron, за да получи контрол върху 8,7% от петролния гигант.

Немският автомобилен концерн Mercedes-Benz Group зарадва акционерите си с ръст на печалбата и приходите за 2022 г. През изминалата година печалбата нараства с 28%, до 20,5 млрд. евро. Приходите на групата се увеличават с 12%, до 150 млрд. евро. По отношение на Mercedes-Benz Cars, звеното на групата за леки коли, продажбите достигат 2 040 719 превозни средства през 2022 г., което е ръст от 5% на годишна база. От тях 149 227 броя представляват изцяло електрически превозни средства - увеличение на годишна база от 67%.

Материалът е с информационен характер и не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Както авторът, така и клиенти на компанията, в която работи, е възможно да притежават един и/или повече от коментираните ценни книжа.