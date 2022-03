Вече 22 години BILLA България усилено подкрепя местното производство и стимулира развитие на малкия и среден бизнес в страната. В периода 3 март – 13 април, 2022 г., веригата провежда кампанията „Избираме българското“, в която поставя фокус върху продуктите на местните доставчици, с които си партнира дългосрочно. 709 местни фирми доставят продукти за търговската верига, което съставлява над 90% от асортимента ѝ. Артикулите с местен произход обхващат ключови за потребителите хранителни категории – плодове и зеленчуци, месо и месни деликатеси, колбаси, млечни и био продукти. Търговската верига допълва богатото си портфолио с голямо разнообразие от собствени марки продукти. Брандовете са общо 20 на брой и над 52% от артикулите, които включват, са с роден произход. Два от тях предлагат 100% българско производство – BILLA Градини и „Българска ферма“.

„За поредна година инвестираме в изграждане на устойчива връзка с българските производители и осигуряване на повече възможности за развитието на малкия и среден бизнес в България. Амбициите ни нарастват успоредно с експанзията на компанията и навлизането в малките и средни населени места. Заедно с това, отговорността да предложим по-богато разнообразие, свежест и отлично качество на нашите клиенти и техните семейства става все по-голяма. Щастливи сме, че успешно отговаряме на техните очаквания, скъсявайки дистанцията между продукцията на българските земеделци и рафтовете в магазина,“ каза Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

Плодовете и зеленчуците с бранда BILLA Градини са доставени от над 180 градини и оранжерии в страната, доверени партньори на специално разработената програма за намаляване на пестицидите. Компанията осъществява стриктен контрол на целия процес – от засаждането до опаковането, транспорта и съхранението на стоката в магазините. Ежеседмични изследвания в международни лаборатории следят нивата на над 800 вида пестициди, което гарантира, че в рамките на програмата се произвеждат здравословни и чисти продукти, а влиянието върху околната среда е силно ограничено.

„Българска ферма“ обезпечава производство на свежо месо със 100% роден произход. Марката утвърждава висок стандарт на качество, в съчетание с разнообразие от свинско и пилешко свежо месо. Сред останалите месни предложения, над 51% от прясното свинско и над 75% от пилешкото и птиче месо са произведени в България. Същото важи и за над 85% от колбасите и месните деликатеси в портфолиото на веригата. Търговската верига работи и с множество мандри и семейни ферми у нас, които доставят 80% от сирената и кашкавалите, изложени на щандовете с млечни продукти. Процентът стоки родно производство е висок и в останалите собствени брандове на веригата – BILLA Bio (23%), BILLA (29%), BILLA Premium (11%) и CLEVER (52%).

И през настоящата година BILLA ще продължи да утвърждава дългосрочните си взаимоотношения с български производители, ръководена от стремежа да доставя отлично качество на достъпна цена, а клиентите могат да открият актуалните промоционални предложения в седмичния каталог на веригата.

За REWE International AG

От своята централа във Винер Нойдорф REWE International AG управлява не само австрийския си бизнес с търговските марки BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA и ADEG, но също и международния ритейл бизнес на REWE Group (Организационно звено Handel International). Чрез марката BILLA компанията е представена в България, Чехия, Русия, Словакия и Украйна; чрез дискаунтъра PENNY – в Чехия, Унгария, Италия и Румъния; чрез IKI – в Литва, и чрез веригата дрогерии BIPA – в Хърватия.

За REWE Group

REWE Group е сред водещите компании в сферата на търговията и туризма в Германия и Европа.

Портфолиото й включва супермаркети и магазини за търговия на дребно на марките REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA и MERKUR, дискаунтъра PENNY, както и магазините за строителни материали toom. Компанията управлява и киоски и магазини, предлагащи продукти от първа необходимост (REWE To Go), както и платформите за онлайн пазаруване REWE Lieferservice, ZooRoyal, Weinfreunde и Kölner Weinkeller. Марката DER Touristik обединява туроператорите ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo и Exim Tours, повече от 2 400 туристически агенции (включително DER Reisebüro, DERPART и партньори), хотелските вериги lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol и Playitas Resort, както и директния оператор clevertours.com

BILLA България е първата международна верига супермаркети на българския пазар, навлязла през 2000г. с откриването на първия си магазин на 5 октомври в София. В класацията на в. „Капитал“ – „Най-големите компании в България“, BILLA България заема 20-о място. Компанията е и сред най-големите чуждестранни фирми у нас.

На Европейските бизнес награди през 2015г. и 2016г. компанията е отличена като „Национален шампион“ в категорията „Екологична и корпоративна устойчивост“, а през 2018г. търговската верига е избрана за „Национален победител“ в категорията „Социална отговорност и опазване на околната среда“. През 2019г. компанията също е отличена като „Национален шампион“ в категорията „Ангажираност към потребителите и пазара“.

Според независимо проучване на швейцарската организация ICERTIAS за 2020-2021г., българските потребители са определили BILLA България като водеща в категориите „Верига за продажби на дребно“, „Отдел за пресни плодове и зеленчуци“, „Отдел за прясно месо“, „Програма за лоялност“, „Отдел за риба и морски дарове“ и „Отдел за деликатеси“.

BILLA България е любима търговска верига на българите в четири поредни години (2016-2019) според резултатите от единствената потребителска класация у нас „ЛЮБИМИТЕ МАРКИ“. През 2020г. компанията е отличена с награда за любим бранд на българите, както и със своите собствени марки BILLA Brand и BILLA Градини в категориите „Собствени марки“ и „Собствени марки – храни и напитки“.

Веригата е представена в 42 града в страната със 141 магазина. Компанията продължава интензивно да развива своята мрежа от супермаркети.

BILLA въведе успешно и ритейл иновации в магазина си на бул. „България“ в София, превърнал се в образец за качество, свежест, разнообразие и удобство. Само там ексклузивно за страната е представена най-голямата и успешна на австрийския пазар биомарка Ja! Natuеrlich.

Компанията успешно стимулира развитието на българското производство, партнирайки си с местни производители в рамките на различни програми за развитие на регионите.