БГ софтуерна компания с японско участие стъпва в Пловдив

Софтуерната компания "Немечек България" ООД открива офис в Пловдив през март. След София и Варна градът под тепетата е избран за нова локация на дружеството. Решението идва след отчетените 22% ръст на приходите за 2022 г. С този резултат се запазва устойчиво стъпката на растеж от над 20%, реализиран и през предходната 2021 година, се посочва в прессъобщение на компанията.

Разширението на бизнеса е свързано с успешното развитие на дългогодишното сътрудничество с международни партньори като DocuWare, Bluеbeam, Vectorworks и WorkForce Software. Това резонно води и до разрастване на екипа както с опитни, така и с млади специалисти, които търсят кариерно развитие в компанията.

“За нас това безспорно са добри резултати, още повече че за поредна година стартираме от по-висока база. Оставаме оптимисти и за 2023 година, въпреки че цялостната икономическа ситуация, както и развитието на IT сектора на глобално ниво и у нас, не е стабилна. Вярвам, че в този предизвикателен контекст "Немечек България" ще остане една от най-стабилните компании, защото в над 20-годишната си история сме изградили успешен бизнес модел с диверсификация на риска, дългосрочни проверени партньорства и устойчиво внимателно разширение с нови проекти”, обяснява Георги Брашнаров, основател на "Немечек България".

През 2023 година тази тенденция ще се запази, като компанията планира да наеме около 60 нови служители, като отново ще се търси баланс между доказани IT експерти и хора с по-малко опит. Фокусът ще бъде върху професионалисти с опит в Cloud и DevOps, както и Full Stack ориентирани специалисти.

Като част от разширя​ването на бизнеса, след София и Варна, през март 2023 година "Немечек България" открива и третия си офис у нас ​- в Пловдив. Това е свързано с разрастването на екипа в града, както и с плановете на компанията за допълнително наемане на нови хора там. Новата локация ще разшири и възможностите на членовете на различните екипи да имат свободата да прекарват работно време в различни офиси и с различни колеги, като имат директна интеракция и сътрудничество по конкретни проекти.

Важна част от стратегията на компанията за разрастването на екипите е привличането и обучението на млади IT специалисти. За 20 години фирмата е провела редица стажантски програми в сектора. През 2022 година през тях са преминали общо 80 души, като 85% от тях са останали на работа в организацията. Над 20 ученици и студенти пък са се включили в тематичните летни “IT работилници” Speed IT Up. Продължава и активното участие на компанията в програмите за дуално обучение на гимназисти.

Коя е "Немечек България"

"Немечек България" е една от първите самостоятелни софтуерни компании в България, с над 20 години опит в разработката на специализирани бизнес решения за компании от цял свят. Екипът се състои от над 300 професионалисти. От 2002 г. партньорът DocuWare купува 20% дял във фирмата. През 2019 г. японският технологичен гигант Ricoh придобива DocuWare, както и техния дял в "Немечек България". Година по-късно DосuWаrе решават да ocнoвaвaт нoвия cи цeнтъp зa тexнoлoгични кoнcyлтaции и cъпopт нa клиeнти oт peгиoнa нa Eвpoпa, Близкия ​изтoк и Aфpикa именно в България. Toй е изгpaдeн и мeнaжиpaн oт "Heмeчeк Бългapия". Съc cъздaвaнeтo нa цeнтъpa DocuWare екипът в "Немечек България" зaтвapя кpъгa ​- oт paзpaбoтвaнeтo нa cиcтeмaтa, пpeз пpeдлaгaнeтo и внeдpявaнeтo ѝ нa бългapcкия пaзap дo тexнoлoгичнoтo кoнcyлтиpaнe нa клиeнтитe и нa външни пaзapи.