Северна Македония, Финландия и България са сред най-зависимите от руски газ икономики на Стария континент, става ясно от данни на European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators . Северна Македония ползва на 100% руски газ, а Финландия – 94%. Нуждите на България се покриват пък на около 77% преимуществено от газ от Русия /виж таблицата/.

Точно в момента Съединените щати и ЕС работят по стратегия за заместване на доставките на природен газ за Европа, ако Русия спре кранчето в резултат на противопоставянето със западните сили по отношение на Украйна.

Според последните налични данни за големите европейски икономики Германия внася около половината от своя газ от Русия, докато Франция получава само една четвърт от доставките си от страната. Най-големият източник на френски газ е Норвегия, която доставя 35 % от него. Италия също ще бъде сред най-засегнатите страни с 46% зависимост от руски газ, пише investor.bg.

Обединеното кралство е в различно положение, тъй като черпи половината от доставките си на газ от вътрешни източници и внася предимно от Норвегия, а също и от Катар. Испания също не е в списъка на основните клиенти на Русия, като най-големите търговски партньори на страната са Алжир и САЩ.

Така, ако бъдат въведени нови санкции срещу руския президент Владимир Путин лично или срещу страната му, това може да предизвика енергийна криза на континента поради зависимостта на голяма част от Европа от руския газ, който пристига на континента по тръбопроводи.