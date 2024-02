Второто издание на B Corp Café представи новите членове на B Corp™ общността в България: AMPECO, един от глобалните лидери в софтуера за управление на зарядна инфраструктура за електромобили, и Humans in the Loop, социално предприятие, което свързва засегнатите от конфликт общности и подпомага интеграцията и подготовката им за работния пазар. По време на събитието двете наскоро сертифицирани B Corp™ компании споделиха своя ангажимент за социално въздействие и подчертаха отдадеността си на устойчивите бизнес практики. Те изразиха готовността си да продължат своя път като B Corp™ и така да бъдат част от трансформиращата сила на бизнеса, която води света към устойчиво бъдеще. Присъстващите имаха възможността да станат част от интересните дискусии за пресечната точка на ориентираните към човека технологии и устойчивите бизнес практики.

В рамките на събитието се състоя и представяне на българското издание на „Наръчникът на B Corp компаниите“, което стана възможно благодарение на DEVIN. „Девин“ е една от първите сертифицирани B Corp™ компании в България и заедно с „Био България“/harmonica са инициатор на B Corp Café. „Присъединихме се към B Corp, защото мисията на „Девин“ – да свързва хората и природата за по-здравословен начин на живот днес и в бъдеще – съвпада с ценностите на тази общност“, посочи Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ на DEVIN. „Като бизнес осъзнаваме, че следва да полагаме грижи за хората, обществото, природата и планетата. Създадохме български превод на „Наръчникът на B Corp компаниите“, защото вярваме, че все повече компании в България ще изберат пътя на устойчив бизнес, за да трансформират силата си в сила за добро. В книгата можете да откриете не само вдъхновение, но и отговори на много въпроси – каква е ползата от B Corp за потребителите, обществото и служителите; как можете правилно да оцените своето въздействие върху екологията, общността, управлението; как една компания да се подготви за предстоящо сертифициране и др.“

Петър Георгиев, ръководител "Стратегически партньорства и устойчивост", сподели: „За AMPECO е чест да бъде част от уважаваната общност на B Corp™, в която ни обединява споделената отдаденост на устойчивите практики и колективните действия по изменението на климата. Признавайки решаващата роля на сътрудничеството, ние сме непоколебими в това да бъдем пример за общността чрез действията си и нашите устойчиви начинания.“

Хестър Гартрел, главен директор по въздействието на Humans in the Loop Foundation, изрази ентусиазъм относно B Corp™ пътуването на компанията: „Сертифицирането ни като B Corp™ е важен крайъгълен камък за Humans in the Loop. То съвпада перфектно с нашите основни ценности и ангажимент да оказваме положително въздействие върху обществото и околната среда. За нас е чест да бъдем част от глобална общност, която споделя нашата визия за устойчиво и справедливо бъдеще."

Сертифицираните B Corp™ компании са бизнеси от ново поколение, които балансират между своята обществена мисия и печалбите си. За да получи сертификат B Corp™, една компания трябва да отговори на изключително високи стандарти за социални и екологични дейности. В същото време тя трябва да промени структурата си на управление, за да бъде отговорна пред всички заинтересовани страни и да демонстрира възможно най-голяма прозрачност.

Форматът B Corp Café е посветен на движението Benefit Corporation (B Corp™), чиято мисия е да променя начина, по който бизнесът взаимодейства с обществото и околната среда, за да формира тенденциите към постоянно устойчиво мислене и поведение.

За „Девин“ ЕАД

От създаването си през 1992 г. „Девин“ ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Изворите и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.

„Девин“ ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието.

От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.

От 2021 г. „Девин“ ЕАД е сертифицирана въглеродно неутрална компания с валидация, издадена от международната консултантска организация по климата CO2logic и утвърдена от акредитирания и независим сертифициращ орган Vinçotte. „Девин“ ЕАД е първата българска компания за бутилирана вода, която постига въглероден неутралитет както на ниво компания, така и на ниво продукт. Компанията притежава сертификат Great Place to Work® – най-високото отличие за работодателска марка и отлично работно място в международен план.

От март 2022 г. „Девин“ ЕАД е първата българска компания, носител на престижния сертификат B Corp, който отличава компании, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие върху обществото.

За harmonica

Harmonica е българска компания, сертифицирана B Corp™, Great Taste Producer и пионер в областта на биологичните храни в България. В портфолиото си има над 100 хранителни продукта в 10 различни категории – от вафли и боза до млечни и яйца. Общото между всички тези продукти е, че са създадени по методите на биологичното и регенеративно земеделие, с минимална обработка, с чисти рецепти, с приоритет за местното снабдяване и фокус върху вкуса и отпечатъка върху околната среда и климата.

Отдадеността на harmonica към проекта „Чиста река Струма“ е само един пример за ангажимента да оказваме реално, положително въздействие върху света около нас.

Harmonica е носител на много награди като например наградата „Най-добър инвеститор в околната среда за 2022 г.“ от Българския форум на бизнес лидерите. А мисията на harmonica е да бъде пример за това как се произвежда храна с грижа за биоразнообразието, почвата, водата и хората, които зависят от тях.

За AMPECO

AMPECO дава възможност на големите оператори на зарядна инфраструктура за електромобили да стартират и разширяват дейността си под своя собствена марка. Компанията предлага white-label софтуерна платформа, която е съвместима с всеки хардуер и покрива всички бизнес модели за управление на зареждане на електромобили. Някои от ключовите компоненти на платформата са енергиен мениджмънт, гъвкави модели на разплащане и управление на абонаменти, алгоритми за автоматична поддръжка и роуминг между операторите. Сигурна и мащабируема, платформата на AMPECO позволява на големи оператори като енергийни, петролни и газови компании, автопаркове и производители на хардуер да влязат на пазара за няколко месеца с готово решение. AMPECO работи с повече от 150 оператори на мрежи за зареждане на повече от 45 пазара и е призната от Frost & Sullivan в световен мащаб за своите технологични иновации и стратегическо развитие с наградата за глобално продуктово лидерство.

За Humans in the Loop

Humans in the Loop е всепризната компания с ясно дефинирана социална мисия. Осигурява висококачествени услуги за анотиране и валидиране на данни на международни компании, като същевременно предоставя на засегнатите от конфликти хора работа и обучение в сектора на изкуствения интелект. Признати от Forbes, MIT Solve, Програмата за развитие на ООН, Женската инициатива на Cartier, Световния икономически форум и Програмата за въздействие върху иновациите на Expo Dubai 2021, успешно съчетава силен бизнес модел и социална програма с голямо въздействие.Компанията функционира като хибрид между B2B аутсорсинг компания и фондация с нестопанска цел. Чрез нашата компания, базирана в София, България, ние обслужваме водещи компании за машинно обучаване и изкуствен интелект по света, като подготвяме техните данни за обучение и наблюдаваме техните AI системи в реално време.

Работим в няколко направления, включително медицински изображения, геопространствени технологии, автомобилен AI, интелигентни приложения за търговия на дребно, агротехнологии и интелигентна индустрия и производство. Това помага да се осигури по-стабилен, надежден и представителен AI.