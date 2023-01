Александър Николов: Българинът плаща най-скъпия газ в Европа

Бившият енергиен министър Александър Николов пусна пореден интересен пост във фейсбук. Той твърди в него, ме българския потребител плаща в момента раздута цена на газа, най-скъпата в Европа. Според него рекордно ниските цени на петрола не се отразяват върху цените по нашите бензиностанции. Ето какво написа Николов:



1. Газ - графика на основен европейски индекс (TTF), ясно показваща продължаващ спад. Е, не и в цените на Булгаргаз, защото ... е много квалитетен щабът за "хаос и разруха". Под много квалитетен, разбирайте, че много добре ги създава. Цена за всички европейци - 70 евро. За балами българи - 200 лв. (въпреки договора с Азербайджан). Какво ще се случи с Булгаргаз - просто ще загуби клиенти, защото дори в България на борсата цените са около... 140 лв. Не вярвате, просто вижте екрана по-долу:

А каква е причината - когато се уморите от лъжи (или Ви заболи главата от щетата, която ни нанасят) и Ви се чете:

В протоколите на КЕВР има доста интересни неща. Ще ги оставим за след 3-тия мандат. И дано някой от Парламента се сети да попита какво е направил Булгаргаз след отмяната на указа на Путин... и дали въобще някой от текущия "екип" се е сетил да си прочете договора и стъпките, които сега следва да предприеме спрямо Газпромекспорт.

Ако си мислите, че "неадекватността" е само при доставката на природен газ... нека проверим политиката по събиране на вземания. Мдам. Един от най-големите длъжници на Булгаргаз е ... ТЕЦ "Варна". Случайност е, че след много усилия и добутване до случая в съда... никой от Булгаргаз не се явява?! Вероятно да... просто случайност.

За четящите:

2. Петрол - рекордно ниски цени за последните повече от 2 години на руския сорт петрол. 50 долара за барел. Нищо, че се обсъждат трябват ли 25 стотинки компенсация. Не, не трябват. Трябва МФ, КЗК, КЗП и Министерство на икономиката да си вършат работата. А Министерство на енергетиката да се грижи за подопечните си активи, а не рафинериите на чужди държави... чиито президенти са ни поставили в графата "враг". И пак прочетете дерогацията на ЕК. Причината е, че рафинерията следва да започне да работи с НЕруско гориво МАКСИМАЛНО бързо.

3. Ядрено гориво

Този човек следва да управлява процесът по диверсификация на горивото. Нищо де. Ако беше само статията от преди 3 години добре, но... за съжаление експертизата доведе до интересни резултати и множество ремонти с удобни фирми. Но... с подобни "тези" как мислите, дали Уестингхаус имат много... апетит към България в текущия експертен състав на МЕ?! И дали всъщност проектът не се бави целенасочено за да може и след 2024-та да си останем изцяло руско зависими?! Не е въпрос. Тъжна констатация е.

4. Точка последна. Очаквах хората да имат поне базисна хигиена, но... съм просто с грешни очаквания

Снимката от масата в основната зала за срещи в Президентската институция. Тук ще имам нужда от повече четящи, на следния линк:

По време на служебните правителства на Президента Радев през 2021-ва година се случиха изключително важни инициативи. Помните ли "Три морета"?! Знаете ли колко път се извървя за да може подобни компании и проекти да изяват интерес към България?! Прикачената снимка показва една от най-важните стъпки за да може да ни има на картата на Европа и света, в контекста на ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ!

Сега. Това обаче няма как да влезне в главата на хора с трудно работеща базисна невронна дейност. В подобни снимки те... усещат обвинение. Нищо. Такъв е капацитетът.

Аз ще кажа само следното. Едната от жените на снимката е Amb. Georgette Mosbacher, Co-Chair of Three Seas Programming at Europe Centre!!! Тя направи всичко възможно и със съдействието на тогавашната администрация IP3 да започне преглед на български проекти!

Другата жена на снимката има просто къса памет. Простено е. Особено защото АБВ... топлата връзка към единна Русия в сърцето още не е изстинала.

И толкова. Уважаемите евроатлантици скоро ще обявят и "ТРИ МОРЕТА" за руски проект. По идея на Десислава Трифонова, вероятно. А защо им е важно да няма инвестиции в България и ако още не сте прочели достатъчно:

P.S.: По делата им ще ги познаете. По глупостта им - също.

Не живеем в Кавказ, следите остават и всичко е публично. Финансовите данни се пазят 10 + 1 години. Просто правила. А Вие, използваните с определени поръчки и предназначение... не можете да ги спазвате!