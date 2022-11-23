Ако сте сръчни, лесно ще си намерите работа: Търсят стотици монтажници в Пловдив
- 13:50, 23.11.2022
- 13:58, 23.11.2022
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Стотици свободни работни места в пловдивските заводи чакат попълнения. Според данните на дирекция „Регионална служба по заетостта“ в момента се търсят много заварчици, монтьори и електромонтьори, машинни оператори, настройчици, бояджии др. Повечето позиции изискват средно общо или средно професионално образование, но има и такива, за които и завършен седми клас е достатъчен. За висшистите предлагането е по-обрано, като голяма част са за медицински специалисти, счетоводители и учители.
Ето всички свободни работни места от Бюрата по труда:
БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1
Работни места за специалисти с висше образование
1 Агент, спорт
3 Експерт, труд и работна заплата
1 Инженер, електрически подсистеми
5 Инженер, строителен
1 Лекар, спешна медицина
1 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии(Машинно инженерство)
1 Офис мениджър
1 Помощник-директор, АСД (Икономическа, техническа или правна специалност)
1 Помощник-директор, УПД (авторанспорт - ДВГ, електроника)
1 Помощник-директор, учебната дейност(НУП с английски език )
1 Разработчик, софтуер
1 Специалист, логистика
2 Специалист, обработка на данни
1 Счетоводител
2 Счетоводител, оперативен
10 Учител, гимназиален ( математика, математика и информатика)
1 Учител, гимназиален (ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО)
1 Учител, гимназиален (Учител по английски език)
1 Учител, прогимназиален (Учител по ИТ)
1 Учител, теоретично обучение(електроника и автоматика)
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 Автомонтьор
1 Административен специалист с контролни функции
2 Администратор, хотел
4 Арматурист
5 Бояджия, стоманени конструкции
1 Бродировач
3 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)
1 Гладач
6 Готвач
30 Готвач, заведение за бързо хранене
1 Екструдерист
1 Електромонтьор
2 Електротехник, поддръжка на сгради
2 Електротехник, промишлено предприятие
4 Електротехник, строителен
1 Заварчик
1 Завеждащ, административна служба
9 Зареждач
10 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)
1 Интериорен дизайнер
10 Камериер/камериерка
7 Контрольор, качество
15 Кредитен специалист, банка
1 Крояч, текстил
5 Маневрист
23 Машинен оператор
1 Машинен оператор, вплитане (тъкане на текстил)
2 Машинен оператор, металорежещи машини
2 Машинен оператор, опаковане/увиване
3 Машинен оператор, преса за гладене
5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
1 Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси)
12 Машинен оператор, шиене
20 Машинен оператор, шиене на облекла
20 Машинист, локомотивен
10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
3 Мениджър екип
2 Мияч, съдове (ръчно)
1 Моделиер-конструктор, облекла
100 Монтажник, велосипеди
20 Монтажник, електронно оборудване
4 Монтажник, електрооборудване
5 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
10 Монтажник, металорежещи машини
2 Монтажник, печатарски машини
30 Монтажник, хладилни и климатични инсталации
4 Навивач, арматура (ръчно)
10 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии
1 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях
1 Настройчик, формоващи апарати
8 Обслужващ работник, промишлено производство
60 Общ работник
3 Оператор, тъкачен стан
5 Оператор, център за обаждания
10 Охранител
1 Помощник, магазин
1 Помощник-възпитател
20 Продавач-консултант
2 Работник, поддръжка
3 Работник, поддръжка на сгради
1 Работник, строителството
10 Ревизор вагони
1 Ръководител, търговска експлоатация
25 Салонен управител
3 Секционен майстор
3 Сервитьор
37 Склададжия
1 Социален работник, закрила на детето
1 Старши специалист
2 Техник, асансьорна техника
3 Техник, електрически машини и апарати
1 Техник, електрически системи
1 Технолог, облекло
2 Търговски представител
10 Фелдшер
2 Фризьор
11 Чистач/ Хигиенист
2 Шивач
2 Шивач, мъжко/дамско облекло
2 Шлосер
2 Шлосер-монтьор
40 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона
20 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2
18 Брокер, недвижими имоти
2 Книговезец
1 Монтажник
1 Организатор, работа с клиенти
1 Отчетник, счетоводство
1 Помощник-възпитател
2 Продавач, закуски и напитки
35 Продавач-консултант
1 Работник, изпълняващ доставки по домовете
15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
1 Работник, поддръжка
11 Работник, товаро-разтоварна дейност
5 Салонен управител
4 Сладкар
2 Специалист, дистанционно обучение
4 Технически сътрудник
1 Шофьор, лекотоварен автомобил
БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34
Работни места за специалисти с висше образование:
1 медицинска сестра
1 счетоводител,оперативен
1 асистент,офис
2 електротехник, промишлено предприятие
2 лаборант
1 учител,детска градина
2 технолог
2 механик, промишлено оборудване
Работни места за средно и основно образованиe:
1 електротехник, промишлено предприятие
1 старши счетоводител
2 заварчик
6 машинен оператор,произвадство на пластмасови изделия
1 машинен оператор,месни продукти
1 пощенски раздавач
1 кантарджия
2 готвач
30 машинен оператор, изпридане на конци и прежди
10 монтажник, електронни елементи
2 чистач, хигиенист
6 машинен оператор, изработване на печатни платки
1 обслужващ, кулинарен щанд
1 техник-механик,ОХВИ
1 пълнач
1 санитар
2 опаковач
1 работник, животновъд
2 личен асистент
1 асистент,офис
1 работник,поддръжка
3 машинен оператор, производство на безалкохолни напитки
2 водач, мотокар
5 работник, сглобяване на детайли
БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15
Работни места за специалисти с висше образование
8 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1 Технолог
Работни места за специалисти със средно образование
2 Продавач-консултант
2 Работник кухня
4 Водач,електрокар
1 Водач,мотокар
1 Автомонтьор
10 Монтажник кабели
2 Електротехник,промишлено производство
1 Техник,механик
2 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил
2 Сервитьор
2 Тракторист
1 Домашен чистач
6 Машинен оператор
1 шофьор, лекотоварен автомобил
2 шивачи
10 Монтажник
8 Монтажник,електронни елементи
3 Монтажник,изделия от метал
1 Шофьор,автобус
1 Помощник-готвач
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
1 Общ работник
1 Помощник кухня
5 Опаковач
3 Работник сглобяване на детайли
2 работник консервна фабрика
5 Работник,обработка на трупи
5 Машинен оператор,шиене на облекла
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