Стотици свободни работни места в пловдивските заводи чакат попълнения. Според данните на дирекция „Регионална служба по заетостта“ в момента се търсят много заварчици, монтьори и електромонтьори, машинни оператори, настройчици, бояджии др. Повечето позиции изискват средно общо или средно професионално образование, но има и такива, за които и завършен седми клас е достатъчен. За висшистите предлагането е по-обрано, като голяма част са за медицински специалисти, счетоводители и учители.

Ето всички свободни работни места от Бюрата по труда:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

1 Агент, спорт

3 Експерт, труд и работна заплата

1 Инженер, електрически подсистеми

5 Инженер, строителен

1 Лекар, спешна медицина

1 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии(Машинно инженерство)

1 Офис мениджър

1 Помощник-директор, АСД (Икономическа, техническа или правна специалност)

1 Помощник-директор, УПД (авторанспорт - ДВГ, електроника)

1 Помощник-директор, учебната дейност(НУП с английски език )

1 Разработчик, софтуер

1 Специалист, логистика

2 Специалист, обработка на данни

1 Счетоводител

2 Счетоводител, оперативен

10 Учител, гимназиален ( математика, математика и информатика)

1 Учител, гимназиален (ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО)

1 Учител, гимназиален (Учител по английски език)

1 Учител, прогимназиален (Учител по ИТ)

1 Учител, теоретично обучение(електроника и автоматика)

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

1 Автомонтьор

1 Административен специалист с контролни функции

2 Администратор, хотел

4 Арматурист

5 Бояджия, стоманени конструкции

1 Бродировач

3 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)

1 Гладач

6 Готвач

30 Готвач, заведение за бързо хранене

1 Екструдерист

1 Електромонтьор

2 Електротехник, поддръжка на сгради

2 Електротехник, промишлено предприятие

4 Електротехник, строителен

1 Заварчик

1 Завеждащ, административна служба

9 Зареждач

10 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

1 Интериорен дизайнер

10 Камериер/камериерка

7 Контрольор, качество

15 Кредитен специалист, банка

1 Крояч, текстил

5 Маневрист

23 Машинен оператор

1 Машинен оператор, вплитане (тъкане на текстил)

2 Машинен оператор, металорежещи машини

2 Машинен оператор, опаковане/увиване

3 Машинен оператор, преса за гладене

5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

1 Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси)

12 Машинен оператор, шиене

20 Машинен оператор, шиене на облекла

20 Машинист, локомотивен

10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

3 Мениджър екип

2 Мияч, съдове (ръчно)

1 Моделиер-конструктор, облекла

100 Монтажник, велосипеди

20 Монтажник, електронно оборудване

4 Монтажник, електрооборудване

5 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

10 Монтажник, металорежещи машини

2 Монтажник, печатарски машини

30 Монтажник, хладилни и климатични инсталации

4 Навивач, арматура (ръчно)

10 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии

1 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях

1 Настройчик, формоващи апарати

8 Обслужващ работник, промишлено производство

60 Общ работник

3 Оператор, тъкачен стан

5 Оператор, център за обаждания

10 Охранител

1 Помощник, магазин

1 Помощник-възпитател

20 Продавач-консултант

2 Работник, поддръжка

3 Работник, поддръжка на сгради

1 Работник, строителството

10 Ревизор вагони

1 Ръководител, търговска експлоатация

25 Салонен управител

3 Секционен майстор

3 Сервитьор

37 Склададжия

1 Социален работник, закрила на детето

1 Старши специалист

2 Техник, асансьорна техника

3 Техник, електрически машини и апарати

1 Техник, електрически системи

1 Технолог, облекло

2 Търговски представител

10 Фелдшер

2 Фризьор

11 Чистач/ Хигиенист

2 Шивач

2 Шивач, мъжко/дамско облекло

2 Шлосер

2 Шлосер-монтьор

40 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

20 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

18 Брокер, недвижими имоти

2 Книговезец

1 Монтажник

1 Организатор, работа с клиенти

1 Отчетник, счетоводство

1 Помощник-възпитател

2 Продавач, закуски и напитки

35 Продавач-консултант

1 Работник, изпълняващ доставки по домовете

15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1 Работник, поддръжка

11 Работник, товаро-разтоварна дейност

5 Салонен управител

4 Сладкар

2 Специалист, дистанционно обучение

4 Технически сътрудник

1 Шофьор, лекотоварен автомобил

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше образование:

1 медицинска сестра

1 счетоводител,оперативен

1 асистент,офис

2 електротехник, промишлено предприятие

2 лаборант

1 учител,детска градина

2 технолог

2 механик, промишлено оборудване

Работни места за средно и основно образованиe:

1 електротехник, промишлено предприятие

1 старши счетоводител

2 заварчик

6 машинен оператор,произвадство на пластмасови изделия

1 машинен оператор,месни продукти

1 пощенски раздавач

1 кантарджия

2 готвач

30 машинен оператор, изпридане на конци и прежди

10 монтажник, електронни елементи

2 чистач, хигиенист

6 машинен оператор, изработване на печатни платки

1 обслужващ, кулинарен щанд

1 техник-механик,ОХВИ

1 пълнач

1 санитар

2 опаковач

1 работник, животновъд

2 личен асистент

1 асистент,офис

1 работник,поддръжка

3 машинен оператор, производство на безалкохолни напитки

2 водач, мотокар

5 работник, сглобяване на детайли

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

8 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Технолог

Работни места за специалисти със средно образование

2 Продавач-консултант

2 Работник кухня

4 Водач,електрокар

1 Водач,мотокар

1 Автомонтьор

10 Монтажник кабели

2 Електротехник,промишлено производство

1 Техник,механик

2 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

2 Сервитьор

2 Тракторист

1 Домашен чистач

6 Машинен оператор

1 шофьор, лекотоварен автомобил

2 шивачи

10 Монтажник

8 Монтажник,електронни елементи

3 Монтажник,изделия от метал

1 Шофьор,автобус

1 Помощник-готвач

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Общ работник

1 Помощник кухня

5 Опаковач

3 Работник сглобяване на детайли

2 работник консервна фабрика

5 Работник,обработка на трупи

5 Машинен оператор,шиене на облекла