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Ако сте сръчни, лесно ще си намерите работа: Търсят стотици монтажници в Пловдив

  • 13:50, 23.11.2022
  • 13:58, 23.11.2022
    • https://www.marica.bg/biznes-zona/ako-ste-srachni-lesno-shte-si-namerite-rabota-tarsqt-stotici-montajnici-v-plovdiv Marica.bg
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Стотици свободни работни места в пловдивските заводи чакат попълнения. Според данните на дирекция „Регионална служба по заетостта“ в момента се търсят много заварчици, монтьори и електромонтьори, машинни оператори, настройчици, бояджии др. Повечето позиции изискват средно общо или средно професионално образование, но има и такива, за които и завършен седми клас е достатъчен. За висшистите предлагането е по-обрано, като голяма част са за медицински специалисти, счетоводители и учители. 

Ето всички свободни работни места от Бюрата по труда:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

1    Агент, спорт

3    Експерт, труд и работна заплата

1    Инженер, електрически подсистеми

5    Инженер, строителен

1    Лекар, спешна медицина

1    Настройчик монтажно оборудване и производствени линии(Машинно инженерство)

1    Офис мениджър

1    Помощник-директор, АСД (Икономическа, техническа или правна специалност)

1    Помощник-директор, УПД (авторанспорт - ДВГ, електроника)

1    Помощник-директор, учебната дейност(НУП с английски език )

1    Разработчик, софтуер

1    Специалист, логистика

2    Специалист, обработка на данни

1    Счетоводител

2    Счетоводител, оперативен

10  Учител, гимназиален  ( математика, математика и информатика)

1    Учител, гимназиален (ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО)

1    Учител, гимназиален (Учител по английски език)

1    Учител, прогимназиален (Учител по ИТ)

1    Учител, теоретично обучение(електроника и автоматика)

Работни места за  средно професионално, средно общо  и основно  образование

1    Автомонтьор

1    Административен специалист с контролни функции

2    Администратор, хотел

4    Арматурист

5    Бояджия, стоманени конструкции

1    Бродировач

3    Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)

1    Гладач

6    Готвач

30  Готвач, заведение за бързо хранене

1    Екструдерист

1    Електромонтьор

2    Електротехник, поддръжка на сгради

2    Електротехник, промишлено предприятие

4    Електротехник, строителен

1    Заварчик

1    Завеждащ, административна служба

9    Зареждач

10  Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

1    Интериорен дизайнер

10  Камериер/камериерка

7    Контрольор, качество

15  Кредитен специалист, банка

1    Крояч, текстил

5    Маневрист

23  Машинен оператор

1    Машинен оператор, вплитане (тъкане на текстил)

2    Машинен оператор, металорежещи машини

2    Машинен оператор, опаковане/увиване

3    Машинен оператор, преса за гладене

5    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

1    Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси)

12  Машинен оператор, шиене

20  Машинен оператор, шиене на облекла

20  Машинист, локомотивен

10  Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

3    Мениджър екип

2    Мияч, съдове (ръчно)

1    Моделиер-конструктор, облекла

100 Монтажник, велосипеди

20  Монтажник, електронно оборудване

4    Монтажник, електрооборудване

5    Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

10  Монтажник, металорежещи машини

2    Монтажник, печатарски машини

30  Монтажник, хладилни и климатични инсталации

4    Навивач, арматура (ръчно)

10  Настройчик монтажно оборудване и производствени линии

1    Настройчик на шприцмашини и сродни на тях

1    Настройчик, формоващи апарати

8    Обслужващ работник, промишлено производство

60  Общ работник

3    Оператор, тъкачен стан

5    Оператор, център за обаждания

10  Охранител

1    Помощник, магазин

1    Помощник-възпитател

20  Продавач-консултант

2    Работник, поддръжка

3    Работник, поддръжка на сгради

1    Работник, строителството

10  Ревизор вагони

1    Ръководител, търговска експлоатация

25  Салонен управител

3    Секционен майстор

3    Сервитьор

37  Склададжия

1    Социален работник, закрила на детето

1    Старши специалист

2    Техник, асансьорна техника

3    Техник, електрически машини и апарати

1    Техник, електрически системи

1    Технолог, облекло

2    Търговски представител

10  Фелдшер

2    Фризьор

11  Чистач/ Хигиенист

2    Шивач

2    Шивач, мъжко/дамско облекло

2    Шлосер

2    Шлосер-монтьор

40  Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

20  Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

 

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

18  Брокер, недвижими имоти

2    Книговезец

1    Монтажник

1    Организатор, работа с клиенти

1    Отчетник, счетоводство

1    Помощник-възпитател

2    Продавач, закуски и напитки

35  Продавач-консултант

1    Работник, изпълняващ доставки по домовете

15  Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1    Работник, поддръжка

11  Работник, товаро-разтоварна дейност

5    Салонен управител

4    Сладкар

2    Специалист, дистанционно обучение

4    Технически сътрудник

1    Шофьор, лекотоварен автомобил

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше  образование:

1 медицинска сестра

1 счетоводител,оперативен

1 асистент,офис

2 електротехник, промишлено предприятие

2 лаборант

1 учител,детска градина

2 технолог

2 механик, промишлено оборудване

 

Работни места за средно  и основно образованиe:

1 електротехник, промишлено предприятие

1 старши счетоводител

2 заварчик

6 машинен оператор,произвадство на пластмасови изделия

1 машинен оператор,месни продукти

1 пощенски раздавач

1 кантарджия

2 готвач

30 машинен оператор, изпридане на конци и прежди

10 монтажник, електронни елементи

2 чистач, хигиенист

6 машинен оператор, изработване на печатни платки

1 обслужващ, кулинарен щанд

1 техник-механик,ОХВИ

1 пълнач

1 санитар

2 опаковач

1 работник, животновъд

2 личен асистент

1 асистент,офис

1 работник,поддръжка

3 машинен оператор, производство на безалкохолни напитки

2 водач, мотокар

5 работник, сглобяване на детайли

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

8 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Технолог

 

Работни места за специалисти със средно образование

2 Продавач-консултант

2 Работник кухня

4 Водач,електрокар

1 Водач,мотокар

1 Автомонтьор

10 Монтажник кабели

2 Електротехник,промишлено производство

1 Техник,механик

2 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

2 Сервитьор

2 Тракторист

1 Домашен чистач

6 Машинен оператор

1 шофьор, лекотоварен автомобил

2 шивачи

10 Монтажник

8 Монтажник,електронни елементи

3 Монтажник,изделия от метал

1 Шофьор,автобус

1 Помощник-готвач

 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Общ работник

1 Помощник кухня

5 Опаковач

3  Работник сглобяване на детайли

2 работник консервна фабрика

5 Работник,обработка на трупи

5 Машинен оператор,шиене на облекла

 

 

 

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