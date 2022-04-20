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Ако си търсите работа, вижте свободните места в Пловдив СПИСЪК

  • 13:15, 20.04.2022
    • https://www.marica.bg/biznes-zona/ako-si-tarsite-rabota-vijte-svobodnite-mesta-v-plovdiv-spisak Marica.bg
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Бюрата по труда в Пловдив обявиха стотици свободни работни места. Търсят се както инженери, експерти във финансова институция, лаборанти и учители, които изискват висше образование, така и много специалисти в производството, за които няма необходимост от диплома от ВУЗ. Ето свободните места, обявени от Бюрата по труда в Пловдив. 

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

 

Работни места за специалисти с висше образование

5    Агент, спорт

1    Главен счетоводител

1    Еколог

2    Експерт, банка/финансова/платежна институция

1    Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи

1    Инженер, електрически машини и апарати

4    Инженер, електромеханично оборудване

1    Инженер, инвеститорски контрол

2    Инженер, механик

1    Инженер, производствена ефективност

1    Инженер, топлоенергетика

1    Лаборант (Хранителни технологии)

10  Лекар, спешна медицина

13  Медицинска сестра

1    Мърчандайзер, продажби(Маркетинг)

1    Организатор, производство

2    Разработчик, софтуер(компютърни системи и технологии)

1    Ръководител звено(инженер лесовъд)

1    Специалист, кадастър и регулация

2    Специалист, обработка на данни

1    Специалист, управление на човешките ресурси

1    Търговски представител

1    Учител, гимназиален ( математика)

1    Учител, практическо обучение(компютърен инженер)

1    Физик

 

Работни места за  средно професионално, средно общо 

и основно  образование

1    Автомеханик

2    Автомонтьор

4    Аргончик

2    Асистент-продавач

13  Барман

5    Водач, електрокар

2    Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)

8    Гладач

36  Готвач, заведение за бързо хранене

3    Градинар

5    Дърводелец, мебелист

14  Електромонтьор

1    Електротехник, промишлено предприятие

5    Зареждач, материали и полуфабрикати

2    Каменоделец

48  Камериер/камериерка

2    Камериер/камериерка, хотел

3    Консултант (промотьор), продажби

3    Контрольор, качество

2    Кофражист

2    Крояч, кожа

5    Майстор, производство на тестени изделия

9    Машинен оператор

50  Машинен оператор, месни продукти

5    Машинен оператор, металообработващи машини

15  Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

7    Машинен оператор, пералня/перачница

26  Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

5    Машинен оператор, шиене на кожени изделия

10  Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

2    Моделиер-конструктор, облекла

1    Монтажник, велосипеди

6    Монтажник, електрически елементи

11  Монтажник, електронни елементи

20  Монтажник, електрооборудване

25  Монтажник, изделия от метал

29  Монтажник, производство на автомобилни компоненти

2    Монтажник, хладилни и климатични инсталации

5    Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства

5    Настройчик на шприцмашини и сродни на тях

1    Носач-товарач, стоки

3    Обслужващ работник, промишлено производство

1    Обслужващ, бензиностанция/газостанция

7    Обслужващ, магазин

13  Общ работник

2    Общ работник, промишлеността

1    Огняр

1    Опаковач

15  Оператор, автоматизирана монтажна линия

1    Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текстилни изделия

9    Оператор, производствена линия

7    Оператор, център за обаждания

1    Организатор, обработка на производствена информация

1    Отчетник, насочване на товари

10  Охранител

3    Пласьор, стоки

1    Помощник на учителя

3    Помощник-възпитател

12  Помощник-готвач

1    Продавач, разносна търговия

5    Продавач-консултант

2    Работник, зареждане на рафтове

3    Работник, консервна фабрика

3    Работник, кухня

1    Работник, повърхностна обработка на дърво

10  Работник, производство на млечни продукти

5    Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари

8    Работник, сглобяване на детайли

15  Работник, сезонен

31  Работник, сладкарско производство

1    Работник, строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери

21  Работник, товаро-разтоварна дейност

1    Рецепционист, хотел

25  Салонен управител

20  Сезонен работник, земеделието

21  Сервитьор

4    Склададжия

1    Специалист, обработка на данни

1    Старши специалист

2    Стоковед

2    Стругар

1    Сценичен работник

10  Танцьор

4    Техник, електрически машини и апарати

4    Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия

3    Техник, механик

6    Технически сътрудник

15  Търговски представител

10  Фелдшер

2    Фитнес инструктор

1    Чистач, производствени помещения

16  Чистач/ Хигиенист

23  Шивач

70  Шивач, мъжко/дамско облекло

2    Шлосер

6    Шофьор, лекотоварен автомобил

2    Шофьор, товарен автомобил

30  Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

 

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

1    Административен секретар

1    Администратор, бази данни

4    Аниматор

3    Асистент на лекар по дентална медицина

1    Асистент, офис

5    Барман

4    Брокер, недвижими имоти

6    Готвач

1    Готвач, заведение за бързо хранене

2    Графичен дизайнер

1    Гримьор

2    Диспечер, транспортни средства

1    Домакин, склад

3    Дърводелец, мебелист

1    Експерт, продажби

1    Застрахователен брокер

1    Камериер/камериерка, хотел

4    Касиер

3    Консултант (промотьор), продажби

1    Куриер, служба/офис

4    Лекар по дентална медицина

1    Майстор-сладкар

2    Машинен оператор

2    Машинен оператор, изделия от камък

2    Машинен оператор, пералня/перачница

1    Машинен оператор, разфасовъчна машина

18  Машинен оператор, шиене

2    Машинен оператор, шиене на облекла

2    Медицински секретар

1    Мениджър покупки/продажби

1    Мениджър, проекти

1    Младши счетоводител

6    Монтажник

1    Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

1    Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали

1    Монтажник, сложни/комбинирани изделия

2    Монтажник, хладилни и климатични инсталации

1    Обслужващ, кулинарен щанд

1    Обслужващ, магазин

1    Общ работник

2    Опаковач

1    Оператор, въвеждане на данни

1    Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност

1    Организатор, работа с клиенти

1    Отчетник, уреждане на застрахователни полици

2    Офис мениджър

1    Оценител, облекла

1    Помощник кухня, заведение за бързо хранене

1    Помощник, брокер

1    Помощник, кухня (без домашен)

1    Помощник-възпитател

3    Помощник-готвач

2    Помощник-сладкар

3    Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини

2    Продавач, бюфет

2    Продавач, павилион

2    Продавач, разносна търговия

36  Продавач-консултант

1    Продуцент, филмов/ театрален

1    Работник в ресторант

1    Работник, изпълняващ доставки по домовете

15  Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1    Работник, кухня

1    Работник, поддръжка

5    Работник, строителна изолация

1    Раздавач, доставчик (ръчно)

2    Рентгенов лаборант

2    Рецепционист, хотел

6    Салонен управител

7    Сервитьор

11  Сладкар

1    Специалист, маркетинг и реклама

1    Стажант-редактор

7    Счетоводител

1    Счетоводител, оперативен

1    Технически организатор

1    Технически секретар

7    Технически сътрудник

6    Търговски представител

2    Хост (хостеса)

1    Чистач/ Хигиенист

4    Шивач

6    Шивач, мъжко/дамско облекло

2    Шофьор, лекотоварен автомобил

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ 

                                            

Работни места за специалисти с висше  образование:

1 логопед

1 лекар

1 инженер,механик

1 управител,спа център

2 получател,товари

1 помощник на учителя

 

Работни места за средно  и основно образованиe:

8 машинен оператор,производство на пластмаса

2 работник,сглобяване на детайли

3 монтажник,велосипеди

2 общ работник,промишлеността

36 монтажник,производство на слаботокови предпазители

50 машинен оператор,изпридане на конци и прежди

1 техник,електронна техника

2 склададжия

3 оператор,автоклав

3 портиер

5 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

1 животновъд

15 общ работник

4 личен асистент

1 образователен медиатор

1 монтажник,електронни елементи

1 машинен оператор,месни продукти

3 касиер

2 работник,товаро-разтоварна дейност

3 носач-товарач,стоки

7 сервитьор

2 работник,кухня

10 дърводелец,мебелист

2 машинен оператор

1 сладкар

2 камериер

1 оператор,чукова мелница

1 техник-механик,хранително вкусова промишленост

2 администратор,хотел

2 електромеханик

3 монтажник,самолетни конструкции

2 готвач

1 продавач-консултант

4 машинен оператор,леене на пластмасови изделия

1 машинен оператор,обработка на камъни        

1 шофьор,лек автомобил

1 чистач,хигиенист

1 пощенски раздавач/пощальон

1 автомонтьор

1 работник, сглобяване на детайли

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ”

гр. Пловдив бул. Руски №15

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 Медицинска сестра

1 Инженер, технология на целулозното производтво

1 Разработчик софтуер

1 Юрисконсулт

1 Специалист по културен туризъм

 

Работни места за специалисти със средно образование 

7 Общ работник

3 Монтажник изделия от метал

5 Машинен оператор

1 Преносвач

1 Техник,механик

2 Товарач

2 Готвач

2 Чистач/Хигиенист

5 Монтажник медицинска електронна техника

9 Склададжия

1 Техник инвеститорски контрол

1 Шофьор лекотоварен автомобил

2 Машинен оператор спойване на пластмасови изделия

30 Монтажник производство на слаботокови предпазители

3 продавач консултант

1 Машинен оператор,дървообработване

1 машинен оператор банциг

2 Монтажник,дограма

15 Монтажник,изделия от пластмаса

3 Експидитор,стоки и товари

3 Оператор,въвеждане на данни

2 Обслужващ бензиностанция

1 Оператор производство на хартия

1 Оператор на котел

1 Оператор на парна турбина

1 Електромонтьор

1 Автомонтьор

1 Техник,строителство и архитектура

1 Помощник-възпитател

5 Монтажник,велосипеди

1 Горски стражар

1 Дивечовъд

1 Машинист,многокофов багер

1 Технически ръководител,ителство

 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Огняр

2 Работник обработка на дърво

1 Чистач хигиенист

1 Общ работник, строителство на сгради

74 Озеленител

1 Зареждач промишлено производство

3 Пакетировачи

1 Работник озеленяване

                           

работа заетост свободни работни места бюро по труда пловдив
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