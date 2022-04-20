Бюрата по труда в Пловдив обявиха стотици свободни работни места. Търсят се както инженери, експерти във финансова институция, лаборанти и учители, които изискват висше образование, така и много специалисти в производството, за които няма необходимост от диплома от ВУЗ. Ето свободните места, обявени от Бюрата по труда в Пловдив.

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

5 Агент, спорт

1 Главен счетоводител

1 Еколог

2 Експерт, банка/финансова/платежна институция

1 Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи

1 Инженер, електрически машини и апарати

4 Инженер, електромеханично оборудване

1 Инженер, инвеститорски контрол

2 Инженер, механик

1 Инженер, производствена ефективност

1 Инженер, топлоенергетика

1 Лаборант (Хранителни технологии)

10 Лекар, спешна медицина

13 Медицинска сестра

1 Мърчандайзер, продажби(Маркетинг)

1 Организатор, производство

2 Разработчик, софтуер(компютърни системи и технологии)

1 Ръководител звено(инженер лесовъд)

1 Специалист, кадастър и регулация

2 Специалист, обработка на данни

1 Специалист, управление на човешките ресурси

1 Търговски представител

1 Учител, гимназиален ( математика)

1 Учител, практическо обучение(компютърен инженер)

1 Физик

Работни места за средно професионално, средно общо

и основно образование

1 Автомеханик

2 Автомонтьор

4 Аргончик

2 Асистент-продавач

13 Барман

5 Водач, електрокар

2 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)

8 Гладач

36 Готвач, заведение за бързо хранене

3 Градинар

5 Дърводелец, мебелист

14 Електромонтьор

1 Електротехник, промишлено предприятие

5 Зареждач, материали и полуфабрикати

2 Каменоделец

48 Камериер/камериерка

2 Камериер/камериерка, хотел

3 Консултант (промотьор), продажби

3 Контрольор, качество

2 Кофражист

2 Крояч, кожа

5 Майстор, производство на тестени изделия

9 Машинен оператор

50 Машинен оператор, месни продукти

5 Машинен оператор, металообработващи машини

15 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия

7 Машинен оператор, пералня/перачница

26 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

5 Машинен оператор, шиене на кожени изделия

10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

2 Моделиер-конструктор, облекла

1 Монтажник, велосипеди

6 Монтажник, електрически елементи

11 Монтажник, електронни елементи

20 Монтажник, електрооборудване

25 Монтажник, изделия от метал

29 Монтажник, производство на автомобилни компоненти

2 Монтажник, хладилни и климатични инсталации

5 Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства

5 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях

1 Носач-товарач, стоки

3 Обслужващ работник, промишлено производство

1 Обслужващ, бензиностанция/газостанция

7 Обслужващ, магазин

13 Общ работник

2 Общ работник, промишлеността

1 Огняр

1 Опаковач

15 Оператор, автоматизирана монтажна линия

1 Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текстилни изделия

9 Оператор, производствена линия

7 Оператор, център за обаждания

1 Организатор, обработка на производствена информация

1 Отчетник, насочване на товари

10 Охранител

3 Пласьор, стоки

1 Помощник на учителя

3 Помощник-възпитател

12 Помощник-готвач

1 Продавач, разносна търговия

5 Продавач-консултант

2 Работник, зареждане на рафтове

3 Работник, консервна фабрика

3 Работник, кухня

1 Работник, повърхностна обработка на дърво

10 Работник, производство на млечни продукти

5 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари

8 Работник, сглобяване на детайли

15 Работник, сезонен

31 Работник, сладкарско производство

1 Работник, строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери

21 Работник, товаро-разтоварна дейност

1 Рецепционист, хотел

25 Салонен управител

20 Сезонен работник, земеделието

21 Сервитьор

4 Склададжия

1 Специалист, обработка на данни

1 Старши специалист

2 Стоковед

2 Стругар

1 Сценичен работник

10 Танцьор

4 Техник, електрически машини и апарати

4 Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия

3 Техник, механик

6 Технически сътрудник

15 Търговски представител

10 Фелдшер

2 Фитнес инструктор

1 Чистач, производствени помещения

16 Чистач/ Хигиенист

23 Шивач

70 Шивач, мъжко/дамско облекло

2 Шлосер

6 Шофьор, лекотоварен автомобил

2 Шофьор, товарен автомобил

30 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

1 Административен секретар

1 Администратор, бази данни

4 Аниматор

3 Асистент на лекар по дентална медицина

1 Асистент, офис

5 Барман

4 Брокер, недвижими имоти

6 Готвач

1 Готвач, заведение за бързо хранене

2 Графичен дизайнер

1 Гримьор

2 Диспечер, транспортни средства

1 Домакин, склад

3 Дърводелец, мебелист

1 Експерт, продажби

1 Застрахователен брокер

1 Камериер/камериерка, хотел

4 Касиер

3 Консултант (промотьор), продажби

1 Куриер, служба/офис

4 Лекар по дентална медицина

1 Майстор-сладкар

2 Машинен оператор

2 Машинен оператор, изделия от камък

2 Машинен оператор, пералня/перачница

1 Машинен оператор, разфасовъчна машина

18 Машинен оператор, шиене

2 Машинен оператор, шиене на облекла

2 Медицински секретар

1 Мениджър покупки/продажби

1 Мениджър, проекти

1 Младши счетоводител

6 Монтажник

1 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

1 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали

1 Монтажник, сложни/комбинирани изделия

2 Монтажник, хладилни и климатични инсталации

1 Обслужващ, кулинарен щанд

1 Обслужващ, магазин

1 Общ работник

2 Опаковач

1 Оператор, въвеждане на данни

1 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност

1 Организатор, работа с клиенти

1 Отчетник, уреждане на застрахователни полици

2 Офис мениджър

1 Оценител, облекла

1 Помощник кухня, заведение за бързо хранене

1 Помощник, брокер

1 Помощник, кухня (без домашен)

1 Помощник-възпитател

3 Помощник-готвач

2 Помощник-сладкар

3 Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини

2 Продавач, бюфет

2 Продавач, павилион

2 Продавач, разносна търговия

36 Продавач-консултант

1 Продуцент, филмов/ театрален

1 Работник в ресторант

1 Работник, изпълняващ доставки по домовете

15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1 Работник, кухня

1 Работник, поддръжка

5 Работник, строителна изолация

1 Раздавач, доставчик (ръчно)

2 Рентгенов лаборант

2 Рецепционист, хотел

6 Салонен управител

7 Сервитьор

11 Сладкар

1 Специалист, маркетинг и реклама

1 Стажант-редактор

7 Счетоводител

1 Счетоводител, оперативен

1 Технически организатор

1 Технически секретар

7 Технически сътрудник

6 Търговски представител

2 Хост (хостеса)

1 Чистач/ Хигиенист

4 Шивач

6 Шивач, мъжко/дамско облекло

2 Шофьор, лекотоварен автомобил

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование:

1 логопед

1 лекар

1 инженер,механик

1 управител,спа център

2 получател,товари

1 помощник на учителя

Работни места за средно и основно образованиe:

8 машинен оператор,производство на пластмаса

2 работник,сглобяване на детайли

3 монтажник,велосипеди

2 общ работник,промишлеността

36 монтажник,производство на слаботокови предпазители

50 машинен оператор,изпридане на конци и прежди

1 техник,електронна техника

2 склададжия

3 оператор,автоклав

3 портиер

5 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

1 животновъд

15 общ работник

4 личен асистент

1 образователен медиатор

1 монтажник,електронни елементи

1 машинен оператор,месни продукти

3 касиер

2 работник,товаро-разтоварна дейност

3 носач-товарач,стоки

7 сервитьор

2 работник,кухня

10 дърводелец,мебелист

2 машинен оператор

1 сладкар

2 камериер

1 оператор,чукова мелница

1 техник-механик,хранително вкусова промишленост

2 администратор,хотел

2 електромеханик

3 монтажник,самолетни конструкции

2 готвач

1 продавач-консултант

4 машинен оператор,леене на пластмасови изделия

1 машинен оператор,обработка на камъни

1 шофьор,лек автомобил

1 чистач,хигиенист

1 пощенски раздавач/пощальон

1 автомонтьор

1 работник, сглобяване на детайли

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ”

гр. Пловдив бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

1 Медицинска сестра

1 Инженер, технология на целулозното производтво

1 Разработчик софтуер

1 Юрисконсулт

1 Специалист по културен туризъм

Работни места за специалисти със средно образование

7 Общ работник

3 Монтажник изделия от метал

5 Машинен оператор

1 Преносвач

1 Техник,механик

2 Товарач

2 Готвач

2 Чистач/Хигиенист

5 Монтажник медицинска електронна техника

9 Склададжия

1 Техник инвеститорски контрол

1 Шофьор лекотоварен автомобил

2 Машинен оператор спойване на пластмасови изделия

30 Монтажник производство на слаботокови предпазители

3 продавач консултант

1 Машинен оператор,дървообработване

1 машинен оператор банциг

2 Монтажник,дограма

15 Монтажник,изделия от пластмаса

3 Експидитор,стоки и товари

3 Оператор,въвеждане на данни

2 Обслужващ бензиностанция

1 Оператор производство на хартия

1 Оператор на котел

1 Оператор на парна турбина

1 Електромонтьор

1 Автомонтьор

1 Техник,строителство и архитектура

1 Помощник-възпитател

5 Монтажник,велосипеди

1 Горски стражар

1 Дивечовъд

1 Машинист,многокофов багер

1 Технически ръководител,ителство

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Огняр

2 Работник обработка на дърво

1 Чистач хигиенист

1 Общ работник, строителство на сгради

74 Озеленител

1 Зареждач промишлено производство

3 Пакетировачи

1 Работник озеленяване