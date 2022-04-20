Ако си търсите работа, вижте свободните места в Пловдив СПИСЪК
- 13:15, 20.04.2022
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Бюрата по труда в Пловдив обявиха стотици свободни работни места. Търсят се както инженери, експерти във финансова институция, лаборанти и учители, които изискват висше образование, така и много специалисти в производството, за които няма необходимост от диплома от ВУЗ. Ето свободните места, обявени от Бюрата по труда в Пловдив.
БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ
ул. “Чернишевски” № 3 ет.1
Работни места за специалисти с висше образование
5 Агент, спорт
1 Главен счетоводител
1 Еколог
2 Експерт, банка/финансова/платежна институция
1 Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи
1 Инженер, електрически машини и апарати
4 Инженер, електромеханично оборудване
1 Инженер, инвеститорски контрол
2 Инженер, механик
1 Инженер, производствена ефективност
1 Инженер, топлоенергетика
1 Лаборант (Хранителни технологии)
10 Лекар, спешна медицина
13 Медицинска сестра
1 Мърчандайзер, продажби(Маркетинг)
1 Организатор, производство
2 Разработчик, софтуер(компютърни системи и технологии)
1 Ръководител звено(инженер лесовъд)
1 Специалист, кадастър и регулация
2 Специалист, обработка на данни
1 Специалист, управление на човешките ресурси
1 Търговски представител
1 Учител, гимназиален ( математика)
1 Учител, практическо обучение(компютърен инженер)
1 Физик
Работни места за средно професионално, средно общо
и основно образование
1 Автомеханик
2 Автомонтьор
4 Аргончик
2 Асистент-продавач
13 Барман
5 Водач, електрокар
2 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
8 Гладач
36 Готвач, заведение за бързо хранене
3 Градинар
5 Дърводелец, мебелист
14 Електромонтьор
1 Електротехник, промишлено предприятие
5 Зареждач, материали и полуфабрикати
2 Каменоделец
48 Камериер/камериерка
2 Камериер/камериерка, хотел
3 Консултант (промотьор), продажби
3 Контрольор, качество
2 Кофражист
2 Крояч, кожа
5 Майстор, производство на тестени изделия
9 Машинен оператор
50 Машинен оператор, месни продукти
5 Машинен оператор, металообработващи машини
15 Машинен оператор, обработка на метал/метални изделия
7 Машинен оператор, пералня/перачница
26 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
5 Машинен оператор, шиене на кожени изделия
10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
2 Моделиер-конструктор, облекла
1 Монтажник, велосипеди
6 Монтажник, електрически елементи
11 Монтажник, електронни елементи
20 Монтажник, електрооборудване
25 Монтажник, изделия от метал
29 Монтажник, производство на автомобилни компоненти
2 Монтажник, хладилни и климатични инсталации
5 Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства
5 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях
1 Носач-товарач, стоки
3 Обслужващ работник, промишлено производство
1 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
7 Обслужващ, магазин
13 Общ работник
2 Общ работник, промишлеността
1 Огняр
1 Опаковач
15 Оператор, автоматизирана монтажна линия
1 Оператор, оборудване за почистване на влакна, текстил и текстилни изделия
9 Оператор, производствена линия
7 Оператор, център за обаждания
1 Организатор, обработка на производствена информация
1 Отчетник, насочване на товари
10 Охранител
3 Пласьор, стоки
1 Помощник на учителя
3 Помощник-възпитател
12 Помощник-готвач
1 Продавач, разносна търговия
5 Продавач-консултант
2 Работник, зареждане на рафтове
3 Работник, консервна фабрика
3 Работник, кухня
1 Работник, повърхностна обработка на дърво
10 Работник, производство на млечни продукти
5 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари
8 Работник, сглобяване на детайли
15 Работник, сезонен
31 Работник, сладкарско производство
1 Работник, строителство/ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери
21 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Рецепционист, хотел
25 Салонен управител
20 Сезонен работник, земеделието
21 Сервитьор
4 Склададжия
1 Специалист, обработка на данни
1 Старши специалист
2 Стоковед
2 Стругар
1 Сценичен работник
10 Танцьор
4 Техник, електрически машини и апарати
4 Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
3 Техник, механик
6 Технически сътрудник
15 Търговски представител
10 Фелдшер
2 Фитнес инструктор
1 Чистач, производствени помещения
16 Чистач/ Хигиенист
23 Шивач
70 Шивач, мъжко/дамско облекло
2 Шлосер
6 Шофьор, лекотоварен автомобил
2 Шофьор, товарен автомобил
30 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2
1 Административен секретар
1 Администратор, бази данни
4 Аниматор
3 Асистент на лекар по дентална медицина
1 Асистент, офис
5 Барман
4 Брокер, недвижими имоти
6 Готвач
1 Готвач, заведение за бързо хранене
2 Графичен дизайнер
1 Гримьор
2 Диспечер, транспортни средства
1 Домакин, склад
3 Дърводелец, мебелист
1 Експерт, продажби
1 Застрахователен брокер
1 Камериер/камериерка, хотел
4 Касиер
3 Консултант (промотьор), продажби
1 Куриер, служба/офис
4 Лекар по дентална медицина
1 Майстор-сладкар
2 Машинен оператор
2 Машинен оператор, изделия от камък
2 Машинен оператор, пералня/перачница
1 Машинен оператор, разфасовъчна машина
18 Машинен оператор, шиене
2 Машинен оператор, шиене на облекла
2 Медицински секретар
1 Мениджър покупки/продажби
1 Мениджър, проекти
1 Младши счетоводител
6 Монтажник
1 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
1 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали
1 Монтажник, сложни/комбинирани изделия
2 Монтажник, хладилни и климатични инсталации
1 Обслужващ, кулинарен щанд
1 Обслужващ, магазин
1 Общ работник
2 Опаковач
1 Оператор, въвеждане на данни
1 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност
1 Организатор, работа с клиенти
1 Отчетник, уреждане на застрахователни полици
2 Офис мениджър
1 Оценител, облекла
1 Помощник кухня, заведение за бързо хранене
1 Помощник, брокер
1 Помощник, кухня (без домашен)
1 Помощник-възпитател
3 Помощник-готвач
2 Помощник-сладкар
3 Преподавател, хуманитарни и обществени дисциплини
2 Продавач, бюфет
2 Продавач, павилион
2 Продавач, разносна търговия
36 Продавач-консултант
1 Продуцент, филмов/ театрален
1 Работник в ресторант
1 Работник, изпълняващ доставки по домовете
15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
1 Работник, кухня
1 Работник, поддръжка
5 Работник, строителна изолация
1 Раздавач, доставчик (ръчно)
2 Рентгенов лаборант
2 Рецепционист, хотел
6 Салонен управител
7 Сервитьор
11 Сладкар
1 Специалист, маркетинг и реклама
1 Стажант-редактор
7 Счетоводител
1 Счетоводител, оперативен
1 Технически организатор
1 Технически секретар
7 Технически сътрудник
6 Търговски представител
2 Хост (хостеса)
1 Чистач/ Хигиенист
4 Шивач
6 Шивач, мъжко/дамско облекло
2 Шофьор, лекотоварен автомобил
БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ
Работни места за специалисти с висше образование:
1 логопед
1 лекар
1 инженер,механик
1 управител,спа център
2 получател,товари
1 помощник на учителя
Работни места за средно и основно образованиe:
8 машинен оператор,производство на пластмаса
2 работник,сглобяване на детайли
3 монтажник,велосипеди
2 общ работник,промишлеността
36 монтажник,производство на слаботокови предпазители
50 машинен оператор,изпридане на конци и прежди
1 техник,електронна техника
2 склададжия
3 оператор,автоклав
3 портиер
5 машинен оператор,производство на пластмасови изделия
1 животновъд
15 общ работник
4 личен асистент
1 образователен медиатор
1 монтажник,електронни елементи
1 машинен оператор,месни продукти
3 касиер
2 работник,товаро-разтоварна дейност
3 носач-товарач,стоки
7 сервитьор
2 работник,кухня
10 дърводелец,мебелист
2 машинен оператор
1 сладкар
2 камериер
1 оператор,чукова мелница
1 техник-механик,хранително вкусова промишленост
2 администратор,хотел
2 електромеханик
3 монтажник,самолетни конструкции
2 готвач
1 продавач-консултант
4 машинен оператор,леене на пластмасови изделия
1 машинен оператор,обработка на камъни
1 шофьор,лек автомобил
1 чистач,хигиенист
1 пощенски раздавач/пощальон
1 автомонтьор
1 работник, сглобяване на детайли
БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ”
гр. Пловдив бул. Руски №15
Работни места за специалисти с висше образование
1 Медицинска сестра
1 Инженер, технология на целулозното производтво
1 Разработчик софтуер
1 Юрисконсулт
1 Специалист по културен туризъм
Работни места за специалисти със средно образование
7 Общ работник
3 Монтажник изделия от метал
5 Машинен оператор
1 Преносвач
1 Техник,механик
2 Товарач
2 Готвач
2 Чистач/Хигиенист
5 Монтажник медицинска електронна техника
9 Склададжия
1 Техник инвеститорски контрол
1 Шофьор лекотоварен автомобил
2 Машинен оператор спойване на пластмасови изделия
30 Монтажник производство на слаботокови предпазители
3 продавач консултант
1 Машинен оператор,дървообработване
1 машинен оператор банциг
2 Монтажник,дограма
15 Монтажник,изделия от пластмаса
3 Експидитор,стоки и товари
3 Оператор,въвеждане на данни
2 Обслужващ бензиностанция
1 Оператор производство на хартия
1 Оператор на котел
1 Оператор на парна турбина
1 Електромонтьор
1 Автомонтьор
1 Техник,строителство и архитектура
1 Помощник-възпитател
5 Монтажник,велосипеди
1 Горски стражар
1 Дивечовъд
1 Машинист,многокофов багер
1 Технически ръководител,ителство
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
1 Огняр
2 Работник обработка на дърво
1 Чистач хигиенист
1 Общ работник, строителство на сгради
74 Озеленител
1 Зареждач промишлено производство
3 Пакетировачи
1 Работник озеленяване
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