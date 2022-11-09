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Ако си търсите работа, вижте предложенията в бюрата по труда в Пловдив

  • 15:30, 09.11.2022
  • 15:52, 09.11.2022
    • https://www.marica.bg/biznes-zona/ako-si-tarsite-rabota-vijte-predlojeniqta-v-byurata-po-truda-v-plovdiv Marica.bg
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Ако сте със средно специално образование, имате голям шанс да си намерите работа и през бюрата по труда в Пловдив. Стотици са свободните работни места, като, очаквано, най-много има за кадри в производството. Работодателите навсякъде обещават въвеждащо обучение, без да търсят кой знае какви първоначални умения. 

Ето всички свободни работни места в дирекция „Регионална служба по заетостта“ в Пловдив.  

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

5    Агент, спорт

1    Библиотекар

1    Възпитател

1    Вътрешен одитор

1    Завеждащ, административна служба

10  Лекар, спешна медицина

3    Офис мениджър

1    Педагогически съветник(Психология/Педагогика)

1    Помощник-директор, административно-стопанската дейност

1    Помощник-директор, учебно-производствената дейност (Инженер )

2    Разработчик, софтуер

1    Специалист, логистика

1    Специалист, обработка на данни (Счетоводство и данъчно облагане)

1    Технически сътрудник

1    Учител в целодневна група I-IV клас

1    Учител, гимназиален(ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО)

1    Учител, начален (I-IV клас)

1    Учител, прогимназиален  (Учител по ИТ)

1    Учител, теоретично обучение(електроника и автоматика)

1    Учител, теоретично обучение(Музикално и танцово изкуство)

Работни места за  средно професионално, средно общо и основно  образование

1    Автомонтьор

1    Административен специалист с контролни функции

5    Бояджия, стоманени конструкции

1    Бродировач

3    Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)

8    Гладач

30  Готвач, заведение за бързо хранене

2    Електромеханик

1    Електромонтьор

2    Електротехник, поддръжка на сгради

4    Електротехник, строителен

1    Заварчик

1    Завеждащ, административна служба

7    Зареждач

10  Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

1    Интериорен дизайнер

10  Камериер/камериерка

1    Касиер

7    Контрольор, качество

10  Кредитен специалист, банка

1    Крояч, текстил

10  Маневрист

5    Машинен оператор

2    Машинен оператор, металорежещи машини

2    Машинен оператор, опаковане/увиване

3    Машинен оператор, преса за гладене

5    Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

6    Машинен оператор, шиене

6    Машинен оператор, шиене

20  Машинен оператор, шиене на облекла

20  Машинист, локомотивен

10  Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

3    Мениджър екип

3    Мияч, съдове (ръчно)

1    Моделиер-конструктор, облекла

100 Монтажник, велосипеди

20  Монтажник, електронно оборудване

4    Монтажник, електрооборудване

5    Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

10  Настройчик монтажно оборудване и производствени линии

1    Настройчик, формоващи апарати

1    Образователен медиатор

3    Общ работник

25  Оператор, автоматизирана монтажна линия

5    Оператор, център за обаждания

1    Организатор, производство

10  Охранител

1    Помощник, магазин

1    Помощник-възпитател

1    Помощник-готвач

1    Продавач, автомобили

1    Продавач-консултант

2    Работник, кухня

2    Работник, поддръжка на сгради

3    Работник, сглобяване на детайли

1    Работник, строителството

1    Работник, товаро-разтоварна дейност

10  Ревизор вагони

1    Ръководител, търговска експлоатация

25  Салонен управител

37  Склададжия

2    Техник, асансьорна техника

3    Техник, електрически машини и апарати

1    Техник, електрически системи

1    Технически секретар

1    Технически сътрудник

1    Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

10  Фелдшер

2    Фризьор

10  Чистач/ Хигиенист

5    Шивач

2    Шлосер-монтьор

10  Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

18  Брокер, недвижими имоти

2    Книговезец

1    Мениджър покупки/продажби

1    Монтажник

1    Общ работник, промишлеността

1    Организатор, работа с клиенти

1    Отчетник, счетоводство

1    Помощник-възпитател

2    Продавач, закуски и напитки

2    Продавач, павилион

21  Продавач-консултант

1    Работник, изпълняващ доставки по домовете

15  Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1    Работник, поддръжка

1    Работник, спомагателни шивашки дейност

11  Работник, товаро-разтоварна дейност

1    Регистратор

5    Салонен управител

4    Сладкар

2    Специалист, дистанционно обучение

2    Специалист, маркетинг и реклама

1    Технически секретар

5    Технически сътрудник

2    Шофьор, лекотоварен автомобил

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше  образование:

1 медицинска сестра

1 счетоводител,оперативен

1 асистент,офис

1 електротехник, промишлено предприятие

Работни места за средно  и основно образованиe:

1 електротехник, промишлено предприятие

1 старши счетоводител

2 горски стражар

2 заварчик

1 технически секретар

6 машинен оператор,произвадство на пластмасови изделия

1 работник,кухня

1 машинен оператор,месни продукти

1 пощенски раздавач

1 кантарджия

1 готвач

10 работник, строителство

1 машинен оператор, производство на тестени изделия

1 сладкар

30 машинен оператор, изпридане на конци и прежди

10 монтажник, електронни елементи

2 чистач, хигиенист

2 общ работник

6 машинен оператор, изработване на печатни платки

1 обслужващ, кулинарен щанд

2 техник, механик

1 техник-механик,ОХВИ

16 машинен оператор, производство на пластмаса

1 стругар

1 тракторист

10 настройчик на шприцмашини и сродни на тях

15 опаковач

1 работник, дозиране в консервно производство

1 работник, животновъд

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

9 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Технолог

1 Учител детска градина

Работни места за специалисти със средно образование

1 Обслужващ бензиностанция/газостанция

1 Продавач-консултант

4 Шофьор,товарен автомобил

2 Работник кухня

2 Водач,електрокар

1 Водач,мотокар

1 Автомонтьор

10 Монтажник кабели

6 Монтажник,изделия от пластмаса

2 Електротехник,промишлено производство

5 Монтажник производство на слаботокови предпазители

1 Техник,механик

2 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

2 Сервитьор

2 Тракторист

1 Главен специалист

1 Домашен чистач

1 Помощник-възпитател

1 Огняр

1 шофьор автобус

9 Машинен оператор

1 охранител

1 шофьор, лекотоварен автомобил

2 шивачи

10 Монтажник

1 Продавач консултант

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

2 Общ работник

1 Помощник кухня

2 Носач-товарач,стоки

1 Градинар

1 Готвач,заведение за бързо хранене

25 Опаковач

2  Работник сглобяване на детайли

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