Ако сте със средно специално образование, имате голям шанс да си намерите работа и през бюрата по труда в Пловдив. Стотици са свободните работни места, като, очаквано, най-много има за кадри в производството. Работодателите навсякъде обещават въвеждащо обучение, без да търсят кой знае какви първоначални умения.

Ето всички свободни работни места в дирекция „Регионална служба по заетостта“ в Пловдив.

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

5 Агент, спорт

1 Библиотекар

1 Възпитател

1 Вътрешен одитор

1 Завеждащ, административна служба

10 Лекар, спешна медицина

3 Офис мениджър

1 Педагогически съветник(Психология/Педагогика)

1 Помощник-директор, административно-стопанската дейност

1 Помощник-директор, учебно-производствената дейност (Инженер )

2 Разработчик, софтуер

1 Специалист, логистика

1 Специалист, обработка на данни (Счетоводство и данъчно облагане)

1 Технически сътрудник

1 Учител в целодневна група I-IV клас

1 Учител, гимназиален(ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО)

1 Учител, начален (I-IV клас)

1 Учител, прогимназиален (Учител по ИТ)

1 Учител, теоретично обучение(електроника и автоматика)

1 Учител, теоретично обучение(Музикално и танцово изкуство)

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

1 Автомонтьор

1 Административен специалист с контролни функции

5 Бояджия, стоманени конструкции

1 Бродировач

3 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)

8 Гладач

30 Готвач, заведение за бързо хранене

2 Електромеханик

1 Електромонтьор

2 Електротехник, поддръжка на сгради

4 Електротехник, строителен

1 Заварчик

1 Завеждащ, административна служба

7 Зареждач

10 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)

1 Интериорен дизайнер

10 Камериер/камериерка

1 Касиер

7 Контрольор, качество

10 Кредитен специалист, банка

1 Крояч, текстил

10 Маневрист

5 Машинен оператор

2 Машинен оператор, металорежещи машини

2 Машинен оператор, опаковане/увиване

3 Машинен оператор, преса за гладене

5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

6 Машинен оператор, шиене

6 Машинен оператор, шиене

20 Машинен оператор, шиене на облекла

20 Машинист, локомотивен

10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

3 Мениджър екип

3 Мияч, съдове (ръчно)

1 Моделиер-конструктор, облекла

100 Монтажник, велосипеди

20 Монтажник, електронно оборудване

4 Монтажник, електрооборудване

5 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

10 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии

1 Настройчик, формоващи апарати

1 Образователен медиатор

3 Общ работник

25 Оператор, автоматизирана монтажна линия

5 Оператор, център за обаждания

1 Организатор, производство

10 Охранител

1 Помощник, магазин

1 Помощник-възпитател

1 Помощник-готвач

1 Продавач, автомобили

1 Продавач-консултант

2 Работник, кухня

2 Работник, поддръжка на сгради

3 Работник, сглобяване на детайли

1 Работник, строителството

1 Работник, товаро-разтоварна дейност

10 Ревизор вагони

1 Ръководител, търговска експлоатация

25 Салонен управител

37 Склададжия

2 Техник, асансьорна техника

3 Техник, електрически машини и апарати

1 Техник, електрически системи

1 Технически секретар

1 Технически сътрудник

1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

10 Фелдшер

2 Фризьор

10 Чистач/ Хигиенист

5 Шивач

2 Шлосер-монтьор

10 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)

Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2

18 Брокер, недвижими имоти

2 Книговезец

1 Мениджър покупки/продажби

1 Монтажник

1 Общ работник, промишлеността

1 Организатор, работа с клиенти

1 Отчетник, счетоводство

1 Помощник-възпитател

2 Продавач, закуски и напитки

2 Продавач, павилион

21 Продавач-консултант

1 Работник, изпълняващ доставки по домовете

15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1 Работник, поддръжка

1 Работник, спомагателни шивашки дейност

11 Работник, товаро-разтоварна дейност

1 Регистратор

5 Салонен управител

4 Сладкар

2 Специалист, дистанционно обучение

2 Специалист, маркетинг и реклама

1 Технически секретар

5 Технически сътрудник

2 Шофьор, лекотоварен автомобил

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34

Работни места за специалисти с висше образование:

1 медицинска сестра

1 счетоводител,оперативен

1 асистент,офис

1 електротехник, промишлено предприятие

Работни места за средно и основно образованиe:

1 електротехник, промишлено предприятие

1 старши счетоводител

2 горски стражар

2 заварчик

1 технически секретар

6 машинен оператор,произвадство на пластмасови изделия

1 работник,кухня

1 машинен оператор,месни продукти

1 пощенски раздавач

1 кантарджия

1 готвач

10 работник, строителство

1 машинен оператор, производство на тестени изделия

1 сладкар

30 машинен оператор, изпридане на конци и прежди

10 монтажник, електронни елементи

2 чистач, хигиенист

2 общ работник

6 машинен оператор, изработване на печатни платки

1 обслужващ, кулинарен щанд

2 техник, механик

1 техник-механик,ОХВИ

16 машинен оператор, производство на пластмаса

1 стругар

1 тракторист

10 настройчик на шприцмашини и сродни на тях

15 опаковач

1 работник, дозиране в консервно производство

1 работник, животновъд

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15

Работни места за специалисти с висше образование

9 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Технолог

1 Учител детска градина

Работни места за специалисти със средно образование

1 Обслужващ бензиностанция/газостанция

1 Продавач-консултант

4 Шофьор,товарен автомобил

2 Работник кухня

2 Водач,електрокар

1 Водач,мотокар

1 Автомонтьор

10 Монтажник кабели

6 Монтажник,изделия от пластмаса

2 Електротехник,промишлено производство

5 Монтажник производство на слаботокови предпазители

1 Техник,механик

2 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил

2 Сервитьор

2 Тракторист

1 Главен специалист

1 Домашен чистач

1 Помощник-възпитател

1 Огняр

1 шофьор автобус

9 Машинен оператор

1 охранител

1 шофьор, лекотоварен автомобил

2 шивачи

10 Монтажник

1 Продавач консултант

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

2 Общ работник

1 Помощник кухня

2 Носач-товарач,стоки

1 Градинар

1 Готвач,заведение за бързо хранене

25 Опаковач

2 Работник сглобяване на детайли