Ако си търсите работа, вижте предложенията в бюрата по труда в Пловдив
- 15:30, 09.11.2022
- 15:52, 09.11.2022
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Ако сте със средно специално образование, имате голям шанс да си намерите работа и през бюрата по труда в Пловдив. Стотици са свободните работни места, като, очаквано, най-много има за кадри в производството. Работодателите навсякъде обещават въвеждащо обучение, без да търсят кой знае какви първоначални умения.
Ето всички свободни работни места в дирекция „Регионална служба по заетостта“ в Пловдив.
БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ, ул. “Чернишевски” № 3 ет.1
Работни места за специалисти с висше образование
5 Агент, спорт
1 Библиотекар
1 Възпитател
1 Вътрешен одитор
1 Завеждащ, административна служба
10 Лекар, спешна медицина
3 Офис мениджър
1 Педагогически съветник(Психология/Педагогика)
1 Помощник-директор, административно-стопанската дейност
1 Помощник-директор, учебно-производствената дейност (Инженер )
2 Разработчик, софтуер
1 Специалист, логистика
1 Специалист, обработка на данни (Счетоводство и данъчно облагане)
1 Технически сътрудник
1 Учител в целодневна група I-IV клас
1 Учител, гимназиален(ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО)
1 Учител, начален (I-IV клас)
1 Учител, прогимназиален (Учител по ИТ)
1 Учител, теоретично обучение(електроника и автоматика)
1 Учител, теоретично обучение(Музикално и танцово изкуство)
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 Автомонтьор
1 Административен специалист с контролни функции
5 Бояджия, стоманени конструкции
1 Бродировач
3 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)
8 Гладач
30 Готвач, заведение за бързо хранене
2 Електромеханик
1 Електромонтьор
2 Електротехник, поддръжка на сгради
4 Електротехник, строителен
1 Заварчик
1 Завеждащ, административна служба
7 Зареждач
10 Инспектор, качество на продукти (без храни и напитки)
1 Интериорен дизайнер
10 Камериер/камериерка
1 Касиер
7 Контрольор, качество
10 Кредитен специалист, банка
1 Крояч, текстил
10 Маневрист
5 Машинен оператор
2 Машинен оператор, металорежещи машини
2 Машинен оператор, опаковане/увиване
3 Машинен оператор, преса за гладене
5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
6 Машинен оператор, шиене
6 Машинен оператор, шиене
20 Машинен оператор, шиене на облекла
20 Машинист, локомотивен
10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
3 Мениджър екип
3 Мияч, съдове (ръчно)
1 Моделиер-конструктор, облекла
100 Монтажник, велосипеди
20 Монтажник, електронно оборудване
4 Монтажник, електрооборудване
5 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
10 Настройчик монтажно оборудване и производствени линии
1 Настройчик, формоващи апарати
1 Образователен медиатор
3 Общ работник
25 Оператор, автоматизирана монтажна линия
5 Оператор, център за обаждания
1 Организатор, производство
10 Охранител
1 Помощник, магазин
1 Помощник-възпитател
1 Помощник-готвач
1 Продавач, автомобили
1 Продавач-консултант
2 Работник, кухня
2 Работник, поддръжка на сгради
3 Работник, сглобяване на детайли
1 Работник, строителството
1 Работник, товаро-разтоварна дейност
10 Ревизор вагони
1 Ръководител, търговска експлоатация
25 Салонен управител
37 Склададжия
2 Техник, асансьорна техника
3 Техник, електрически машини и апарати
1 Техник, електрически системи
1 Технически секретар
1 Технически сътрудник
1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
10 Фелдшер
2 Фризьор
10 Чистач/ Хигиенист
5 Шивач
2 Шлосер-монтьор
10 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
Работни места по програма за заетост „Заетост за теб“-етап 2
18 Брокер, недвижими имоти
2 Книговезец
1 Мениджър покупки/продажби
1 Монтажник
1 Общ работник, промишлеността
1 Организатор, работа с клиенти
1 Отчетник, счетоводство
1 Помощник-възпитател
2 Продавач, закуски и напитки
2 Продавач, павилион
21 Продавач-консултант
1 Работник, изпълняващ доставки по домовете
15 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
1 Работник, поддръжка
1 Работник, спомагателни шивашки дейност
11 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Регистратор
5 Салонен управител
4 Сладкар
2 Специалист, дистанционно обучение
2 Специалист, маркетинг и реклама
1 Технически секретар
5 Технически сътрудник
2 Шофьор, лекотоварен автомобил
БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" – ПЛОВДИВ, ул."Брезовска" №34
Работни места за специалисти с висше образование:
1 медицинска сестра
1 счетоводител,оперативен
1 асистент,офис
1 електротехник, промишлено предприятие
Работни места за средно и основно образованиe:
1 електротехник, промишлено предприятие
1 старши счетоводител
2 горски стражар
2 заварчик
1 технически секретар
6 машинен оператор,произвадство на пластмасови изделия
1 работник,кухня
1 машинен оператор,месни продукти
1 пощенски раздавач
1 кантарджия
1 готвач
10 работник, строителство
1 машинен оператор, производство на тестени изделия
1 сладкар
30 машинен оператор, изпридане на конци и прежди
10 монтажник, електронни елементи
2 чистач, хигиенист
2 общ работник
6 машинен оператор, изработване на печатни платки
1 обслужващ, кулинарен щанд
2 техник, механик
1 техник-механик,ОХВИ
16 машинен оператор, производство на пластмаса
1 стругар
1 тракторист
10 настройчик на шприцмашини и сродни на тях
15 опаковач
1 работник, дозиране в консервно производство
1 работник, животновъд
БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ" – ПЛОВДИВ, бул. Руски №15
Работни места за специалисти с висше образование
9 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
1 Технолог
1 Учител детска градина
Работни места за специалисти със средно образование
1 Обслужващ бензиностанция/газостанция
1 Продавач-консултант
4 Шофьор,товарен автомобил
2 Работник кухня
2 Водач,електрокар
1 Водач,мотокар
1 Автомонтьор
10 Монтажник кабели
6 Монтажник,изделия от пластмаса
2 Електротехник,промишлено производство
5 Монтажник производство на слаботокови предпазители
1 Техник,механик
2 Шофьор,специален тежкотоварен автомобил
2 Сервитьор
2 Тракторист
1 Главен специалист
1 Домашен чистач
1 Помощник-възпитател
1 Огняр
1 шофьор автобус
9 Машинен оператор
1 охранител
1 шофьор, лекотоварен автомобил
2 шивачи
10 Монтажник
1 Продавач консултант
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
2 Общ работник
1 Помощник кухня
2 Носач-товарач,стоки
1 Градинар
1 Готвач,заведение за бързо хранене
25 Опаковач
2 Работник сглобяване на детайли
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