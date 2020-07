Ако Биткойн е банка ще е осмата по големина в света

Ако биткойн беше банка, щеше да е осмата по големина в света, показват данни на Buy Shares.

Пазарната капитализация на биткойн е 169,01 милиарда долара – над два пъти по-малка от тази на JP Morgan Chase, която е най-голямата банка в света с оценка 433,5 милиарда долара.

На второ място е Bank of America с пазарна стойност от 306 милиарда долара. ICBC се нарежда на трето място с капитализация от 290,9 милиарда долара, следвана от China Construction Bank с 218,4 милиарда долара.

Петото място е за Wells Fargo, следвана от Agricultural Bank of China и Citigroup.

Биткойн изпреварва банкови гиганти като HSBC, Bank of China, China Merchants Banks, The Royal Bank of Canada, Commonwealth Bank of Australia, Morgan Stanley и други.

Възвръщаемостта на биткойн остава позитивна предвид икономическите сътресения

В сравнение с акциите на големите банки, Bitcoin има значително по-висока възвръщаемост на инвестициите на годишна база. Тя достига 27,18%, като на второ място е China Construction Bank Corporation с 2,52%. Industrial and Commercial Bank of China е с възвръщаемост от -19,5%.

Лидерът JPMorgan Chase е с възвръщаемост на инвестициите от -29,58%, а Bank of America – с -34,07%. Wells Fargo има най-лоша възвръщаемост от -53,62%.

През първото и второто тримесечие на тази година пандемията разруши глобалната икономика и доведе до срив на цените на акциите. Биткойнът обаче не е повлиян особено от тенденциите, като цяло остава устойчив и нормализира нивата на ликвидност.